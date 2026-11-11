Νέα αγωγή στην Κάιλι Τζένερ από πρώην οικιακή βοηθό της: Την κατηγορεί ότι την άφησαν κλειδωμένη σε ντουλάπα για πάνω από μία ώρα
Νέα αγωγή στην Κάιλι Τζένερ από πρώην οικιακή βοηθό της: Την κατηγορεί ότι την άφησαν κλειδωμένη σε ντουλάπα για πάνω από μία ώρα
Η Ντινόρα Καρολίνα Καμπρία Αμάγια υποστηρίζει, ότι υπέστη τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της εργασίας της και δεν πληρώθηκε για υπερωρίες και μετακινήσεις
Νέα δικαστική διαμάχη αντιμετωπίζει η Κάιλι Τζένερ, καθώς πρώην οικιακή βοηθός της κατέθεσε αγωγή εναντίον της, καταγγέλλοντας περιστατικά κακομεταχείρισης και τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της εργασίας της στην κατοικία της επιχειρηματία στο Λος Άντζελες.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, η Ντινόρα Καρολίνα Καμπρία Αμάγια υποστηρίζει ότι κάποια στιγμή κλειδώθηκε μέσα σε ντουλάπα και παρέμεινε εκεί για περισσότερο από μία ώρα. Όπως αναφέρει στην αγωγή, όταν κάλεσε για βοήθεια, ενώ είχε υποστεί κρίση πανικού, ο προϊστάμενός της την κορόιδευε και γελούσε εις βάρος της. Τελικά, κάποιος άνοιξε την πόρτα και τη βοήθησε να βγει.
Η πρώην εργαζόμενη ισχυρίζεται ακόμη ότι τον Οκτώβριο του 2025, δέχτηκε δάγκωμα από σκύλο, την ώρα που καθάριζε το σπιτάκι του. Σε άλλο περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια, τραυματίστηκε όταν ένα δοχείο με σπρέι πιπεριού ενεργοποιήθηκε κατά λάθος και το περιεχόμενό του εκτοξεύτηκε στο πρόσωπό της, ενώ τακτοποιούσε ένα συρτάρι.
Στην αγωγή αναφέρεται επίσης ότι, παρά τους τραυματισμούς της, της ανέθεταν σωματικά απαιτητικές εργασίες, ενώ δεν λάμβανε την προβλεπόμενη αμοιβή για τις υπερωρίες της ούτε αποζημίωση για τις μετακινήσεις της ανάμεσα στις κατοικίες της Τζένερ.
Η Αμάγια υποστηρίζει, ότι απολύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, λίγο αφότου έθεσε ερωτήματα σχετικά με το γεγονός ότι άλλη οικιακή βοηθός πληρωνόταν επιπλέον για τα έξοδα μετακίνησης, ενώ η ίδια όχι.
Από την πλευρά της Τζένερ, ο δικηγόρος της, Μάικλ Ρόουντς, απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε μια σειρά αγωγών που έχουν κατατεθεί από τον ίδιο δικηγόρο εκ μέρους πρώην εργαζομένων της επιχειρηματία.
«Αυτές οι τελευταίες υποθέσεις κατατίθενται από τον ίδιο δικηγόρο που είχε προηγουμένως υποβάλει καταγγελίες εκ μέρους πρώην εργαζομένων στο προσωπικό της Κάιλι. Είναι σαφές ότι αυτός ο δικηγόρος θέλει να χρησιμοποιήσει τη δημοσιότητα για να αποσπάσει ένα αδικαιολόγητο οικονομικό όφελος» δήλωσε στο TMZ και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να εκφοβιστούμε ώστε να το κάνουμε αυτό. Ως εκ τούτου, θα υπερασπιστούμε σθεναρά αυτές τις αβάσιμες υποθέσεις και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη δική μας πλευρά της ιστορίας».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, η Ντινόρα Καρολίνα Καμπρία Αμάγια υποστηρίζει ότι κάποια στιγμή κλειδώθηκε μέσα σε ντουλάπα και παρέμεινε εκεί για περισσότερο από μία ώρα. Όπως αναφέρει στην αγωγή, όταν κάλεσε για βοήθεια, ενώ είχε υποστεί κρίση πανικού, ο προϊστάμενός της την κορόιδευε και γελούσε εις βάρος της. Τελικά, κάποιος άνοιξε την πόρτα και τη βοήθησε να βγει.
Η πρώην εργαζόμενη ισχυρίζεται ακόμη ότι τον Οκτώβριο του 2025, δέχτηκε δάγκωμα από σκύλο, την ώρα που καθάριζε το σπιτάκι του. Σε άλλο περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια, τραυματίστηκε όταν ένα δοχείο με σπρέι πιπεριού ενεργοποιήθηκε κατά λάθος και το περιεχόμενό του εκτοξεύτηκε στο πρόσωπό της, ενώ τακτοποιούσε ένα συρτάρι.
Kylie Jenner Sued by Former Housekeeper Over Alleged Dog Bite, Workplace Abuse https://t.co/n28pJIs2fd— TMZ (@TMZ) November 11, 2026
Η Αμάγια υποστηρίζει, ότι απολύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, λίγο αφότου έθεσε ερωτήματα σχετικά με το γεγονός ότι άλλη οικιακή βοηθός πληρωνόταν επιπλέον για τα έξοδα μετακίνησης, ενώ η ίδια όχι.
Από την πλευρά της Τζένερ, ο δικηγόρος της, Μάικλ Ρόουντς, απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε μια σειρά αγωγών που έχουν κατατεθεί από τον ίδιο δικηγόρο εκ μέρους πρώην εργαζομένων της επιχειρηματία.
«Αυτές οι τελευταίες υποθέσεις κατατίθενται από τον ίδιο δικηγόρο που είχε προηγουμένως υποβάλει καταγγελίες εκ μέρους πρώην εργαζομένων στο προσωπικό της Κάιλι. Είναι σαφές ότι αυτός ο δικηγόρος θέλει να χρησιμοποιήσει τη δημοσιότητα για να αποσπάσει ένα αδικαιολόγητο οικονομικό όφελος» δήλωσε στο TMZ και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να εκφοβιστούμε ώστε να το κάνουμε αυτό. Ως εκ τούτου, θα υπερασπιστούμε σθεναρά αυτές τις αβάσιμες υποθέσεις και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη δική μας πλευρά της ιστορίας».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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