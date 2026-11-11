Με ψιλοτάκουνα, σι θρου ολόσωμο κορμάκι και γούνα στο γυμναστήριο η Ζόζεφιν που ρωτάει «εσύ τι φοράς όταν γυμνάζεσαι;», δείτε φωτογραφίες
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Ζόζεφιν Γυμναστήριο Instagram Τραγουδίστρια

Με ψιλοτάκουνα, σι θρου ολόσωμο κορμάκι και γούνα στο γυμναστήριο η Ζόζεφιν που ρωτάει «εσύ τι φοράς όταν γυμνάζεσαι;», δείτε φωτογραφίες

H Ζόζεφιν έκανε και πασαρέλα στο γυμναστήριο για να παρουσιάσει την ιδιαίτερη αμφίεσή της

Με ψιλοτάκουνα, σι θρου ολόσωμο κορμάκι και γούνα στο γυμναστήριο η Ζόζεφιν που ρωτάει «εσύ τι φοράς όταν γυμνάζεσαι;», δείτε φωτογραφίες
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Μια διαφορετική στιλιστική πρόταση για όσους πηγαίνουν στο γυμναστήριο παρουσίασε η Ζόζεφιν σε ανάρτησή της στο Instagram το απόγευμα της Τρίτης.

Η νεαρή τραγουδίστρια φόρεσε ένα μάλλον ασυνήθιστο σύνολο για γυμναστήριο καθώς αντί για κάποια αθλητική περιβολή επέλεξε ψιλοτάκουνα, ένα σι θρου ολόσωμο κορμάκι και γούνα.

Με ψιλοτάκουνα, σι θρου ολόσωμο κορμάκι και γούνα στο γυμναστήριο η Ζόζεφιν που ρωτάει «εσύ τι φοράς όταν γυμνάζεσαι;», δείτε φωτογραφίες
Με ψιλοτάκουνα, σι θρου ολόσωμο κορμάκι και γούνα στο γυμναστήριο η Ζόζεφιν που ρωτάει «εσύ τι φοράς όταν γυμνάζεσαι;», δείτε φωτογραφίες
Με ψιλοτάκουνα, σι θρου ολόσωμο κορμάκι και γούνα στο γυμναστήριο η Ζόζεφιν που ρωτάει «εσύ τι φοράς όταν γυμνάζεσαι;», δείτε φωτογραφίες
Με ψιλοτάκουνα, σι θρου ολόσωμο κορμάκι και γούνα στο γυμναστήριο η Ζόζεφιν που ρωτάει «εσύ τι φοράς όταν γυμνάζεσαι;», δείτε φωτογραφίες


Η Ζόζεφιν έκανε και πασαρέλα μέσα στο γυμναστήριο με τα ρούχα που είχε επιλέξει ενώ σε άλλο καρέ φαίνεται να δοκιμάζει την... αποτελεσματικότητα της αμφίεσής της ενώ έκανε διάδρομο.



Με αφορμή, δε, την αμφίεσή της στο γυμναστήριο, η Ζόζεφιν έθεσε το ερώτημα στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Εσύ τι φοράς όταν γυμνάζεσαι;».

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