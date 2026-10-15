Demy: Όταν είμαι με κάποιον είναι γιατί πιστεύω ότι είναι «για μια ζωή», πλέον καταλαβαίνω ότι ένας χωρισμός δεν είναι πάντα αποτυχία
Demy: Όταν είμαι με κάποιον είναι γιατί πιστεύω ότι είναι «για μια ζωή», πλέον καταλαβαίνω ότι ένας χωρισμός δεν είναι πάντα αποτυχία
«Δεν έχω καταλήξει ακόμα στο πώς θα διαχειρίζομαι αυτό το πράγμα με τη δημοσιότητα στις σχέσεις», ανέφερε ακόμη η τραγουδίστρια
Δηλώσεις για την προσωπική της ζωή έκανε η Demy, εξηγώντας πως όταν βρίσκεται σε μία σχέση είναι γιατί πιστεύει ότι μπορεί να κρατήσει για μία ζωή, ωστόσο πλέον αντιλαμβάνεται ότι ένας χωρισμός δεν σημαίνει ότι είναι αποτυχία.
Η τραγουδίστρια, η οποία το 2025 χώρισε με τον επί οκτώ χρόνια σύντροφό της Κώστα Κωνσταντίνου, σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day», εξήγησε πως δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο στη ζωή και καταλαβαίνει πως πολλές φορές οι άνθρωποι εξελίσσονται με διαφορετικό τρόπο, γι' αυτό και οι σχέσεις μπορεί να λήξουν άδοξα.
Όπως ανέφερε η Demy: «Από μια ηλικία και μετά - τουλάχιστον με τον τρόπο που σκέφτομαι εγώ - όταν είσαι με κάποιον, είσαι γιατί πιστεύεις ότι κάπου θα καταλήξει αυτό. Προφανώς στη ζωή τίποτα δεν είναι σίγουρο. Και οι άνθρωποι αλλάζουν και εξελίσσονται διαφορετικά και προς άλλες κατευθύνσεις, οπότε αυτό είναι κάτι με το οποίο έχω έρθει αντιμέτωπη να το διαχειριστώ και να το καταλάβω, ότι ένας χωρισμός δεν είναι πάντα αποτυχία. Όταν είμαι με κάποιον είναι γιατί πιστεύω ότι είναι "για μια ζωή"».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια, στη συνέχεια, εξήγησε γιατί δεν επιθυμεί να μιλά δημόσια για την προσωπική της ζωή, επισημαίνοντας πως πολλές φορές παρερμηνεύονται καταστάσεις και τη στενοχωρεί. Παρόλα αυτά, δήλωσε πως δεν έχει καταλήξει ακόμα στο πώς θέλει να διαχειρίζεται τη δημοσιότητα όσον αφορά στις σχέσεις της: «Πολλές φορές όταν μιλάς, τα λόγια παρερμηνεύονται στο γραπτό, στο πώς αναπαράγονται στα site. Και πολλές φορές νιώθω ότι ο κόσμος διαβάζει μόνο έναν τίτλο, χωρίς να διαβάσει ή να ακούσει όλες τις δηλώσεις, και πολλές φορές βγαίνεις εσύ διαφορετικός από αυτό που είσαι. Και πραγματικά με πιάνει το άδικο όταν το ζω αυτό. Και προσπαθώ κάπως να προστατεύσω τον εαυτό μου, αλλιώς θα ήμουν πολύ πιο ανοιχτή. Δεν θεωρώ ότι οι σχέσεις είναι για να τις κρύβεις ή ότι είναι ντροπή ή ότι είναι ξεχωριστό κομμάτι από τη δουλειά που κάνουμε… Οπότε, δεν ξέρω, δεν έχω καταλήξει ακόμα στο πώς θα διαχειρίζομαι αυτό το πράγμα», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Demy ρωτήθηκε για την ανιψιά της, στην οποία έχει μεγάλη αδυναμία και ρωτήθηκε εάν της έχει ξυπνήσει μητρικά συναισθήματα: «Με το που ήρθε στη ζωή μας αυτό το ανιψάκι... γιατί είχα κι άλλα παιδιά στον ευρύτερο κύκλο, αλλά της αδελφής σου, νομίζω, είναι κάπως αλλιώς. Οπότε με το που ήρθε η μικρούλα στη ζωή μας κάπως κάτι άλλαξε και σε εμένα, δηλαδή έγινε πιο υπαρκτή αυτή η αγάπη να το πω...», απάντησε.
Όσον αφορά στο πτυχίο Νομικής που έχει πάρει, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως δεν έχει παραλάβει ακόμα το επίσημο έγγραφο, με τον πατέρα της να το περιμένει με ανυπονησία: «Ο μπαμπάς μου ακόμα περιμένει το πτυχίο, γιατί δεν το έχω πάρει ποτέ από τη γραμματεία της Νομικής. Πήρα το πτυχίο αλλά δεν έχω πάρει το χαρτί και περιμένει για να το κορνιζάρει. Ήταν και δικός μου στόχος αυτός», ανέφερε.
Η τραγουδίστρια, η οποία το 2025 χώρισε με τον επί οκτώ χρόνια σύντροφό της Κώστα Κωνσταντίνου, σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day», εξήγησε πως δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο στη ζωή και καταλαβαίνει πως πολλές φορές οι άνθρωποι εξελίσσονται με διαφορετικό τρόπο, γι' αυτό και οι σχέσεις μπορεί να λήξουν άδοξα.
Όπως ανέφερε η Demy: «Από μια ηλικία και μετά - τουλάχιστον με τον τρόπο που σκέφτομαι εγώ - όταν είσαι με κάποιον, είσαι γιατί πιστεύεις ότι κάπου θα καταλήξει αυτό. Προφανώς στη ζωή τίποτα δεν είναι σίγουρο. Και οι άνθρωποι αλλάζουν και εξελίσσονται διαφορετικά και προς άλλες κατευθύνσεις, οπότε αυτό είναι κάτι με το οποίο έχω έρθει αντιμέτωπη να το διαχειριστώ και να το καταλάβω, ότι ένας χωρισμός δεν είναι πάντα αποτυχία. Όταν είμαι με κάποιον είναι γιατί πιστεύω ότι είναι "για μια ζωή"».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια, στη συνέχεια, εξήγησε γιατί δεν επιθυμεί να μιλά δημόσια για την προσωπική της ζωή, επισημαίνοντας πως πολλές φορές παρερμηνεύονται καταστάσεις και τη στενοχωρεί. Παρόλα αυτά, δήλωσε πως δεν έχει καταλήξει ακόμα στο πώς θέλει να διαχειρίζεται τη δημοσιότητα όσον αφορά στις σχέσεις της: «Πολλές φορές όταν μιλάς, τα λόγια παρερμηνεύονται στο γραπτό, στο πώς αναπαράγονται στα site. Και πολλές φορές νιώθω ότι ο κόσμος διαβάζει μόνο έναν τίτλο, χωρίς να διαβάσει ή να ακούσει όλες τις δηλώσεις, και πολλές φορές βγαίνεις εσύ διαφορετικός από αυτό που είσαι. Και πραγματικά με πιάνει το άδικο όταν το ζω αυτό. Και προσπαθώ κάπως να προστατεύσω τον εαυτό μου, αλλιώς θα ήμουν πολύ πιο ανοιχτή. Δεν θεωρώ ότι οι σχέσεις είναι για να τις κρύβεις ή ότι είναι ντροπή ή ότι είναι ξεχωριστό κομμάτι από τη δουλειά που κάνουμε… Οπότε, δεν ξέρω, δεν έχω καταλήξει ακόμα στο πώς θα διαχειρίζομαι αυτό το πράγμα», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Demy ρωτήθηκε για την ανιψιά της, στην οποία έχει μεγάλη αδυναμία και ρωτήθηκε εάν της έχει ξυπνήσει μητρικά συναισθήματα: «Με το που ήρθε στη ζωή μας αυτό το ανιψάκι... γιατί είχα κι άλλα παιδιά στον ευρύτερο κύκλο, αλλά της αδελφής σου, νομίζω, είναι κάπως αλλιώς. Οπότε με το που ήρθε η μικρούλα στη ζωή μας κάπως κάτι άλλαξε και σε εμένα, δηλαδή έγινε πιο υπαρκτή αυτή η αγάπη να το πω...», απάντησε.
Όσον αφορά στο πτυχίο Νομικής που έχει πάρει, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως δεν έχει παραλάβει ακόμα το επίσημο έγγραφο, με τον πατέρα της να το περιμένει με ανυπονησία: «Ο μπαμπάς μου ακόμα περιμένει το πτυχίο, γιατί δεν το έχω πάρει ποτέ από τη γραμματεία της Νομικής. Πήρα το πτυχίο αλλά δεν έχω πάρει το χαρτί και περιμένει για να το κορνιζάρει. Ήταν και δικός μου στόχος αυτός», ανέφερε.
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