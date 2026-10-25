Ελένη Καστάνη: Όση αγάπη μου έλειψε από τις απώλειες της ζωής μου την παίρνω από τον κόσμο
Ελένη Καστάνη: Όση αγάπη μου έλειψε από τις απώλειες της ζωής μου την παίρνω από τον κόσμο
Πιστεύω ότι έγινα ηθοποιός για να αναπληρώσω τα κενά μου, υποστήριξε
Τη σημασία που έχει στη ζωή της η αγάπη που δέχεται από τον κόσμο υπογράμμισε η Ελένη Καστάνη. Για την ηθοποιό, η υποδοχή που της επιφυλάσσει το κοινό αναπληρώνει τα συναισθηματικά κενά που άφησαν οι απώλειες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη, όπως εκείνη του πατέρα της αλλά και του συζύγου της.
Η Ελένη Καστάνη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, και δήλωσε πως έχει χάσει πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Αυτός είναι και ο λόγος που ο πόνος έγινε ένα γνώριμο συναίσθημα που μπορεί να ανακαλεί και να αξιοποιεί στους δραματικούς ρόλους της.
«Η ζωή μου ήταν γεμάτη απώλειες. Η απώλεια του πατέρα μου με έκανε να παίζω πολύ καλά τα δράματα, να έχω μια πολύ καλή βάση, γιατί ήμουν 12 χρονών όταν τον έχασα. Ξέρω να ανακαλώ τον πόνο μέσα μου, είναι ένα γνώριμο συναίσθημα», μοιράστηκε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι η αγάπη που εισπράττει από το κοινό καλύπτει τα κενά που άφησαν οι προσωπικές της απώλειες, εκτιμώντας πως αυτή η ανάγκη την οδήγησε στην υποκριτική, μέσα από την οποία μπορεί παράλληλα να προσφέρει χαρά στους άλλους.
«Έχω εισπράξει από τη δουλειά μου τόση αγάπη από τους ανθρώπους. Ό,τι αγάπη μου έλειψε από τις απώλειες της ζωής μου την παίρνω από τον κόσμο, είναι φοβερό. Πιστεύω γι αυτό έγινα ηθοποιός, για να αναπληρώσω τα κενά μου και για να χαρίζω στον κόσμο χαρά», δήλωσε.
Η Ελένη Καστάνη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, και δήλωσε πως έχει χάσει πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Αυτός είναι και ο λόγος που ο πόνος έγινε ένα γνώριμο συναίσθημα που μπορεί να ανακαλεί και να αξιοποιεί στους δραματικούς ρόλους της.
«Η ζωή μου ήταν γεμάτη απώλειες. Η απώλεια του πατέρα μου με έκανε να παίζω πολύ καλά τα δράματα, να έχω μια πολύ καλή βάση, γιατί ήμουν 12 χρονών όταν τον έχασα. Ξέρω να ανακαλώ τον πόνο μέσα μου, είναι ένα γνώριμο συναίσθημα», μοιράστηκε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι η αγάπη που εισπράττει από το κοινό καλύπτει τα κενά που άφησαν οι προσωπικές της απώλειες, εκτιμώντας πως αυτή η ανάγκη την οδήγησε στην υποκριτική, μέσα από την οποία μπορεί παράλληλα να προσφέρει χαρά στους άλλους.
«Έχω εισπράξει από τη δουλειά μου τόση αγάπη από τους ανθρώπους. Ό,τι αγάπη μου έλειψε από τις απώλειες της ζωής μου την παίρνω από τον κόσμο, είναι φοβερό. Πιστεύω γι αυτό έγινα ηθοποιός, για να αναπληρώσω τα κενά μου και για να χαρίζω στον κόσμο χαρά», δήλωσε.
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