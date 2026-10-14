Η Κάια Γκέρμπερ εθεάθη σε έξοδο με τους γονείς της λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του αδελφού της, δείτε φωτογραφίες
Η Κάια Γκέρμπερ εθεάθη σε έξοδο με τους γονείς της λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του αδελφού της, δείτε φωτογραφίες
Η 25χρονη μαζί με τη Σίντι Κρόφορντ και τον Ραντ Γκέρμπερ κατευθύνθηκαν προς το αυτοκίνητό τους και αποχώρησαν χωρίς να προσπαθούν να τραβήξουν τα βλέμματα
Σε έξοδο με τους γονείς της εθεάθη η Κάια Γκέρμπερ λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του αδλεφού της.
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 27 ετών στις 20 Σεπτεμβρίου, καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για υπερβολική δόση. Η οικογένειά του έκτοτε προσπαθεί να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να διαχειριστεί την απώλεια αυτή. Η αδελφή του είχε προκαλέσει ανησυχία, καθώς τα οικεία της πρόσωπα πίστευαν πως ίσως δεν μπορέσει να ξεπεράσει τι συνέβη. Παρόλα αυτά, σε νέες δηλώσεις που έκαναν άτομα από το περιβάλλον της νεαρής Γκέρμπερ, πλέον έχει αρχίσει να βγαίνει από την απομόνωση στην οποία είχε βυθιστεί λόγω του πένθους της, παρά το γεγονός πως εξακολουθεί να δυσκολεύεται.
Στην έξοδο με την οικογένειά της τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Daily Mail, η 25χρονη έδειχνε εμφανώς καταβεβλημένη, ωστόσο προσπαθεί να κάνει πράγματα που συνήθιζε πριν χάσει τον αδελφό της και έτσι πέρασε λίγο χρόνο με τους γονείς της. Οι τρεις τους κατευθύνθηκαν προς το αυτοκίνητό τους και στη συνέχεια αποχώρησαν, χωρίς να προσπαθούν να τραβήξουν τα βλέμματα.
Δείτε φωτογραφίες
Όπως δήλωσε πηγή από το περιβάλλον της, αφότου ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έφυγε από τη ζωή, η Κάια Γκέρμπερ: «Δεν έτρωγε σχεδόν καθόλου, δεν είχε όρεξη. Βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτου σοκ, οπότε ήταν μια πολύ δύσκολη συναισθηματική διαδικασία ακόμη και το να συνειδητοποιήσει ότι δεν θα ξαναδεί ποτέ τον αδελφό της».
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όμως, η ηθοποιός της σειράς «Shards» αποφάσισε να βγει από το σπίτι έπειτα από την ενθάρρυνση της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ. «Επίσης, δεν έχει κόψει τα μαλλιά της ούτε έχει περιποιηθεί τα νύχια της και όλο αυτό το διάστημα φοράει μόνο φόρμες. Η μητέρα της την έχει ενθαρρύνει να διατηρήσει μια καθημερινή ρουτίνα, ώστε να τη βοηθήσει να διαχειριστεί το πένθος της», είπε η πηγή, σημειώνοντας πως άλλη μία έξοδός της πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στο γυμναστήριο.
Φωτογραφίες: Luis / X17 / Profimedia
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 27 ετών στις 20 Σεπτεμβρίου, καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για υπερβολική δόση. Η οικογένειά του έκτοτε προσπαθεί να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να διαχειριστεί την απώλεια αυτή. Η αδελφή του είχε προκαλέσει ανησυχία, καθώς τα οικεία της πρόσωπα πίστευαν πως ίσως δεν μπορέσει να ξεπεράσει τι συνέβη. Παρόλα αυτά, σε νέες δηλώσεις που έκαναν άτομα από το περιβάλλον της νεαρής Γκέρμπερ, πλέον έχει αρχίσει να βγαίνει από την απομόνωση στην οποία είχε βυθιστεί λόγω του πένθους της, παρά το γεγονός πως εξακολουθεί να δυσκολεύεται.
Στην έξοδο με την οικογένειά της τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Daily Mail, η 25χρονη έδειχνε εμφανώς καταβεβλημένη, ωστόσο προσπαθεί να κάνει πράγματα που συνήθιζε πριν χάσει τον αδελφό της και έτσι πέρασε λίγο χρόνο με τους γονείς της. Οι τρεις τους κατευθύνθηκαν προς το αυτοκίνητό τους και στη συνέχεια αποχώρησαν, χωρίς να προσπαθούν να τραβήξουν τα βλέμματα.
Δείτε φωτογραφίες
Όπως δήλωσε πηγή από το περιβάλλον της, αφότου ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έφυγε από τη ζωή, η Κάια Γκέρμπερ: «Δεν έτρωγε σχεδόν καθόλου, δεν είχε όρεξη. Βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτου σοκ, οπότε ήταν μια πολύ δύσκολη συναισθηματική διαδικασία ακόμη και το να συνειδητοποιήσει ότι δεν θα ξαναδεί ποτέ τον αδελφό της».
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όμως, η ηθοποιός της σειράς «Shards» αποφάσισε να βγει από το σπίτι έπειτα από την ενθάρρυνση της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ. «Επίσης, δεν έχει κόψει τα μαλλιά της ούτε έχει περιποιηθεί τα νύχια της και όλο αυτό το διάστημα φοράει μόνο φόρμες. Η μητέρα της την έχει ενθαρρύνει να διατηρήσει μια καθημερινή ρουτίνα, ώστε να τη βοηθήσει να διαχειριστεί το πένθος της», είπε η πηγή, σημειώνοντας πως άλλη μία έξοδός της πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στο γυμναστήριο.
Φωτογραφίες: Luis / X17 / Profimedia
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