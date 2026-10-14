Η Κάια Γκέρμπερ εθεάθη σε έξοδο με τους γονείς της λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του αδελφού της, δείτε φωτογραφίες

σε νέες δηλώσεις που έκαναν

άτομα από το περιβάλλον της νεαρής Γκέρμπερ, πλέον έχει αρχίσει να βγαίνει από την απομόνωση στην οποία είχε βυθιστεί λόγω του πένθους της, παρά το γεγονός πως εξακολουθεί να δυσκολεύεται.