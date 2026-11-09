Γιώργος Λιβάνης: «Ας αφήσουμε καλύτερα τα τραγούδια να μιλούν για εμάς», η αφιέρωση στον γιο του
Γιώργος Λιβάνης: «Ας αφήσουμε καλύτερα τα τραγούδια να μιλούν για εμάς», η αφιέρωση στον γιο του
Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ο τραγουδιστής και η Ανδρομάχη ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, δύο χρόνια μετά την απόκτηση του παιδιού τους
Ένα βίντεο δημοσίευσε ο Γιώργος Λιβάνης λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού του από τον Ανδρομάχη Δημητροπούλου, σημειώνοντας πως είναι καλύτερο να αφήσει τα τραγούδια να μιλήσουν για εκείνον και τα συναισθήματά του, ενώ παράλληλα έκανε αφιέρωση στον γιο του.
Ο τραγουδιστής στο post παρουσιάζεται να τραγουδά με την ορχήστρα του, ξεκινώντας με το «Όλα δικά σου» του Γιάννη Πουλόπουλου και επισήμανε πως μέσα από τη μουσική εκφράζεται καλύτερα, χωρίς να χρειάζεται να δώσει εξηγήσεις.
Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιβάνης: «Ας αφήσουμε καλύτερα τα τραγούδια να μιλούν για εμάς… Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, να εκφράζουμε μέσα από τη μουσική όσα νιώθουμε και ζούμε, χωρίς να χρειάζονται πάντα εξηγήσεις. Το πρώτο τραγούδι το αφιερώνω με όλη μου την ψυχή στον γιο μου».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής και η Ανδρομάχη Δημητροπούλου αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους δύο χρόνια μετά την απόκτηση του παιδιού τους και έναν χρόνο μετά τον γάμο τους. Η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και σε αυτή διευκρινίζεται πως προτεραιότητα του πρώην ζευγαριού παραμένει η ανατροφή και η προστασία του παιδιού τους.
Πιο αναλυτικά: «Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή. Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα. Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα.
Για την Ανδρομάχη, η πληρεξούσια δικηγόρος Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου
Για τον Γιώργο Λιβάνη, η πληρεξούσια δικηγόρος Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου».
Ο τραγουδιστής στο post παρουσιάζεται να τραγουδά με την ορχήστρα του, ξεκινώντας με το «Όλα δικά σου» του Γιάννη Πουλόπουλου και επισήμανε πως μέσα από τη μουσική εκφράζεται καλύτερα, χωρίς να χρειάζεται να δώσει εξηγήσεις.
Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιβάνης: «Ας αφήσουμε καλύτερα τα τραγούδια να μιλούν για εμάς… Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, να εκφράζουμε μέσα από τη μουσική όσα νιώθουμε και ζούμε, χωρίς να χρειάζονται πάντα εξηγήσεις. Το πρώτο τραγούδι το αφιερώνω με όλη μου την ψυχή στον γιο μου».
Δείτε το βίντεο
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Ο τραγουδιστής και η Ανδρομάχη Δημητροπούλου αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους δύο χρόνια μετά την απόκτηση του παιδιού τους και έναν χρόνο μετά τον γάμο τους. Η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και σε αυτή διευκρινίζεται πως προτεραιότητα του πρώην ζευγαριού παραμένει η ανατροφή και η προστασία του παιδιού τους.
Πιο αναλυτικά: «Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή. Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα. Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα.
Για την Ανδρομάχη, η πληρεξούσια δικηγόρος Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου
Για τον Γιώργο Λιβάνη, η πληρεξούσια δικηγόρος Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου».
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