Η 18χρονη κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ αποκάλυψε ότι νοσηλεύτηκε λόγω διατροφικών διαταραχών: Ένιωθα πολύ μόνη
Η 18χρονη κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ αποκάλυψε ότι νοσηλεύτηκε λόγω διατροφικών διαταραχών: Ένιωθα πολύ μόνη
Η Βιβιέν Τζολί μίλησε για τη νοσηλεία της μέσα από την παρουσίαση της νέας της έκθεσης - Κάθε έργο φέρει μία λεζάντα με όσα έγραφε στο ημερολόγιό της εκείνη την περίοδο
Για την περιπέτεια που αντιμετώπισε με τις διατροφικές διαταραχές μίλησε για πρώτη φορά η Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί, κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, αποκαλύπτοντας ότι νοσηλεύτηκε στις αρχές της χρονιάς.
Η 18χρονη επέλεξε να μοιραστεί τα προσωπικά της βιώματα μέσα από τη νέα της έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «A Gallery on Patience in Patients». Σύμφωνα με το «Hello», η Βιβιέν χρησιμοποίησε αποσπάσματα από προσωπικές καταγραφές στο ημερολόγιό της ως λεζάντες για τα έργα της.
Σε κείμενο που περιλαμβάνεται στην έκθεση και αποτελεί μέρος της καλλιτεχνικής της δήλωσης, η 18χρονη αναφέρεται στο νοσοκομείο χρησιμοποιώντας τον όρο «Tulip Field (Το Λιβάδι με τις Τουλίπες)». Όπως έγραψε: «Στις αρχές αυτής της χρονιάς νοσηλεύτηκα για τη διατροφική μου διαταραχή. Ήμουν θυμωμένη, άρρωστη και πολύ μόνη».
Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς η εμπειρία της νοσηλείας άρχισε σταδιακά να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βίωνε την κατάσταση: «Τελικά, όμως, η καλοσύνη και η ζεστασιά των παιδιών και του προσωπικού στο νοσοκομείο γκρέμισαν τα τείχη που είχα χτίσει τόσο ψηλά. Ποτέ δεν έχω γελάσει ή κλάψει πιο έντονα, ποτέ δεν ήμουν πιο ειλικρινής ή περισσότερο ο εαυτός μου», σημείωσε.
Σε άλλη λεζάντα που συνόδευε έργο της το οποίο απεικονίζει ένα καρτοτηλέφωνο και μια καρέκλα δίπλα του πάνω στην οποία βρίσκεται μία τουλίπα που κρατά το ακουστικό, η Βιβιέν έγραψε: «Θέλω τόσο πολύ μια αγκαλιά, που το σώμα μου απλώς νιώθει τόσο σφιχτό».
Σε άλλο έργο, έγραψε την εξής φράση από τις 22 Απριλίου, όπως καταγράφεται στο ημερολόγιό της: «Πρέπει να επιτρέψω στον εαυτό μου να καταρρεύσει, ώστε να μπορέσω να γίνω καλύτερα».
Η αποκάλυψη της Βιβιέν έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια ακόμη αλλαγή στη ζωή της. Στις 2 Νοεμβρίου έγινε το τέταρτο από τα παιδιά της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ που αφαίρεσε νομικά το επώνυμο «Πιτ» από το όνομά του.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Η 18χρονη επέλεξε να μοιραστεί τα προσωπικά της βιώματα μέσα από τη νέα της έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «A Gallery on Patience in Patients». Σύμφωνα με το «Hello», η Βιβιέν χρησιμοποίησε αποσπάσματα από προσωπικές καταγραφές στο ημερολόγιό της ως λεζάντες για τα έργα της.
Σε κείμενο που περιλαμβάνεται στην έκθεση και αποτελεί μέρος της καλλιτεχνικής της δήλωσης, η 18χρονη αναφέρεται στο νοσοκομείο χρησιμοποιώντας τον όρο «Tulip Field (Το Λιβάδι με τις Τουλίπες)». Όπως έγραψε: «Στις αρχές αυτής της χρονιάς νοσηλεύτηκα για τη διατροφική μου διαταραχή. Ήμουν θυμωμένη, άρρωστη και πολύ μόνη».
Angelina Jolie and Brad Pitt’s 18-year-old daughter Vivienne has revealed she was hospitalized earlier this year for an eating disorder, crediting fellow patients and hospital staff with helping her open up.— HELLO! Canada (@HelloCanada) November 8, 2026
“I have never laughed or cried harder, never been more honest or more… pic.twitter.com/N5RCeG1Rf2
Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς η εμπειρία της νοσηλείας άρχισε σταδιακά να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βίωνε την κατάσταση: «Τελικά, όμως, η καλοσύνη και η ζεστασιά των παιδιών και του προσωπικού στο νοσοκομείο γκρέμισαν τα τείχη που είχα χτίσει τόσο ψηλά. Ποτέ δεν έχω γελάσει ή κλάψει πιο έντονα, ποτέ δεν ήμουν πιο ειλικρινής ή περισσότερο ο εαυτός μου», σημείωσε.
Σε άλλη λεζάντα που συνόδευε έργο της το οποίο απεικονίζει ένα καρτοτηλέφωνο και μια καρέκλα δίπλα του πάνω στην οποία βρίσκεται μία τουλίπα που κρατά το ακουστικό, η Βιβιέν έγραψε: «Θέλω τόσο πολύ μια αγκαλιά, που το σώμα μου απλώς νιώθει τόσο σφιχτό».
Σε άλλο έργο, έγραψε την εξής φράση από τις 22 Απριλίου, όπως καταγράφεται στο ημερολόγιό της: «Πρέπει να επιτρέψω στον εαυτό μου να καταρρεύσει, ώστε να μπορέσω να γίνω καλύτερα».
Η αποκάλυψη της Βιβιέν έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια ακόμη αλλαγή στη ζωή της. Στις 2 Νοεμβρίου έγινε το τέταρτο από τα παιδιά της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ που αφαίρεσε νομικά το επώνυμο «Πιτ» από το όνομά του.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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