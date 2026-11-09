Ο Θοδωρής Αθερίδης απάντησε ειρωνικά για τις αντιδράσεις στη δήλωσή του για τη Γάκα: Χαίρομαι γιατί μου δίνουν αξία, νιώθω σημαντικός
Ο Θοδωρής Αθερίδης απάντησε ειρωνικά για τις αντιδράσεις στη δήλωσή του για τη Γάκα: Χαίρομαι γιατί μου δίνουν αξία, νιώθω σημαντικός
«Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε κελί», είχε πει ο ηθοποιός για την κατηγορούμενη σχολιάζοντας την υπόθεση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά τη δήλωσή του για την Ιωάννα Γάκα και την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη απάντησε με ειρωνεία ο Θοδωρής Αθερίδης.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στο πρόσφατο παρελθόν μίλησε για τα συναισθήματα της γιατρού που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του τραγουδιστή και πολλοί ήταν εκείνοι που θεώρησαν πως την υπερασπίστηκε.
Ο ίδιος σε νέες δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day», όπως προβλήθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε στα αρνητικά αυτά σχόλια που δέχτηκε και είπε αρχικά: «Χαίρομαι, γιατί μου δίνουν αξία, ότι είμαι πολύ σημαντικός. Το νιώθω όταν έχω αρνητικά σχόλια. Όταν αδιαφορούν μαραγκιάζω. Νιώθω δυνατός, ότι αξίζω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν διαβάζω τα μηνύματα που μου στέλνουν στα social», ενώ όταν ρωτήθηκε εάν μετάνιωσε για τη δήλωση που προκάλεσε τις αντιδράσεις αρχικά, τόνισε: «Να μετανιώσω; Αφού με κάνουν να νιώθω δυνατός».
Έπειτα, ο ηθοποιός εξηγούσε γιατί ένιωσε την ανάγκη να μπει στη θέση της: «Το έχει πει πάλι ο Ευριπίδης στον Μενέλαο στην Ελένη που λέει "ο καλομαθημένος δεν μπορεί, υποφέρει πάρα πολύ". Λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Ένας άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στις φυλακές, δεν του λέει κάτι να μπει μία ακόμα φορά. Μία κυρία του Κολωνακίου, η οποία δεν πρέπει να είχε και συνείδηση, του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, αφού το έκανε και στην κόρη της. Νόμιζε ότι είναι παιχνίδι. Αν σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της; Αυτό το πράγμα δεν είναι συμπόνια, είναι αυτοματισμός, πες ότι μπαίνω στη διαδικασία από κεκτημένη ταχύτητα, σαν ηθοποιός; Κάθομαι και σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση κάποιου και λέω "πώς αντιμετωπίζεται αυτό;". Κάνεις προβολή τον εαυτό σου σε μία δύσκολη κατάσταση».
Λόγω της αγανάκτησης και της οργής που επικράτησε στις εκπομπές αλλά και στα social media, ο Θοδωρής Αθερίδης προσπάθησε να απαντήσει μέσω ανάρτησης για να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε.
«Όταν ξεκινούσαμε τα γυρίσματα για "Το δίχτυ" ο Μανούσος είχε οργανώσει ένα μεσημεριανό γεύμα γνωριμίας των ηθοποιών με υψηλόβαθμους ανακριτές της αστυνομίας. Είναι νέοι άνθρωποι με τεράστια εμπειρία στα ειδεχθή εγκλήματα που έγιναν ευρέως γνωστά στην κοινωνία τα τελευταία αρκετά χρόνια. Μέσα από την κουβέντα μας, που σκοπό είχε σαν ηθοποιοί να πλησιάσουμε την ψυχολογία αυτών των αστυνομικών, σταθήκαμε όλοι στην μεθοδολογία που ακολουθούσαν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μας είπανε, παρά μόνο η ενσυναίσθηση. Να μπεις μέσα στο μυαλό του εγκληματία και να προσπαθήσεις να τον καταλάβεις. Πώς νοιώθει τώρα, πως ένιωθε όταν διέπραξε το έγκλημα, γιατί το έκανε, κλπ. Μιλήσαμε για τον Μπαμπη Αναγνωστόπουλο, την Πισπιρίγκου, την Μουρτζούγκου και άλλους», έγραψε.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στο πρόσφατο παρελθόν μίλησε για τα συναισθήματα της γιατρού που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του τραγουδιστή και πολλοί ήταν εκείνοι που θεώρησαν πως την υπερασπίστηκε.
Ο ίδιος σε νέες δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day», όπως προβλήθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε στα αρνητικά αυτά σχόλια που δέχτηκε και είπε αρχικά: «Χαίρομαι, γιατί μου δίνουν αξία, ότι είμαι πολύ σημαντικός. Το νιώθω όταν έχω αρνητικά σχόλια. Όταν αδιαφορούν μαραγκιάζω. Νιώθω δυνατός, ότι αξίζω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν διαβάζω τα μηνύματα που μου στέλνουν στα social», ενώ όταν ρωτήθηκε εάν μετάνιωσε για τη δήλωση που προκάλεσε τις αντιδράσεις αρχικά, τόνισε: «Να μετανιώσω; Αφού με κάνουν να νιώθω δυνατός».
Τι είχε πει ο Θοδωρής Αθερίδης για την Ιωάννα ΓάκαΟ Θοδωρής Αθερίδης είχε αναφερθεί στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την παρουσία του την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» και περιέγραφε πώς φαντάστηκε την εμπειρία της κράτησης για έναν άνθρωπο που είχε συνηθίσει σε διαφορετικές συνθήκες ζωής: «Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς… Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα είπε "να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο", ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν τέτοιο τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε».
Έπειτα, ο ηθοποιός εξηγούσε γιατί ένιωσε την ανάγκη να μπει στη θέση της: «Το έχει πει πάλι ο Ευριπίδης στον Μενέλαο στην Ελένη που λέει "ο καλομαθημένος δεν μπορεί, υποφέρει πάρα πολύ". Λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Ένας άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στις φυλακές, δεν του λέει κάτι να μπει μία ακόμα φορά. Μία κυρία του Κολωνακίου, η οποία δεν πρέπει να είχε και συνείδηση, του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, αφού το έκανε και στην κόρη της. Νόμιζε ότι είναι παιχνίδι. Αν σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της; Αυτό το πράγμα δεν είναι συμπόνια, είναι αυτοματισμός, πες ότι μπαίνω στη διαδικασία από κεκτημένη ταχύτητα, σαν ηθοποιός; Κάθομαι και σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση κάποιου και λέω "πώς αντιμετωπίζεται αυτό;". Κάνεις προβολή τον εαυτό σου σε μία δύσκολη κατάσταση».
Λόγω της αγανάκτησης και της οργής που επικράτησε στις εκπομπές αλλά και στα social media, ο Θοδωρής Αθερίδης προσπάθησε να απαντήσει μέσω ανάρτησης για να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε.
«Όταν ξεκινούσαμε τα γυρίσματα για "Το δίχτυ" ο Μανούσος είχε οργανώσει ένα μεσημεριανό γεύμα γνωριμίας των ηθοποιών με υψηλόβαθμους ανακριτές της αστυνομίας. Είναι νέοι άνθρωποι με τεράστια εμπειρία στα ειδεχθή εγκλήματα που έγιναν ευρέως γνωστά στην κοινωνία τα τελευταία αρκετά χρόνια. Μέσα από την κουβέντα μας, που σκοπό είχε σαν ηθοποιοί να πλησιάσουμε την ψυχολογία αυτών των αστυνομικών, σταθήκαμε όλοι στην μεθοδολογία που ακολουθούσαν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μας είπανε, παρά μόνο η ενσυναίσθηση. Να μπεις μέσα στο μυαλό του εγκληματία και να προσπαθήσεις να τον καταλάβεις. Πώς νοιώθει τώρα, πως ένιωθε όταν διέπραξε το έγκλημα, γιατί το έκανε, κλπ. Μιλήσαμε για τον Μπαμπη Αναγνωστόπουλο, την Πισπιρίγκου, την Μουρτζούγκου και άλλους», έγραψε.
Και κατέληξε: «Είναι μέρος της δουλειάς τους η ενσυναίσθηση και διδάσκεται στις σχολές της αστυνομίας των διεθνών πανεπιστημίων. Εμάς ο Μανούσος, που ήταν λάτρης της περιπέτειας της δουλειάς μας, για αυτό μας τους γνώρισε. Να διδαχτούμε σαν ηθοποιοί όχι μόνο με το ταλέντο μας, αλλά και με την μέθοδο της έρευνας που θεωρούσε πως έπρεπε να κάνουμε ως ηθοποιοί. Εκείνο το μεσημέρι συζητήσαμε για όλες τις περιπτώσεις των εγκληματιών που προανέφερα. Μπήκαμε σ’ ολονών τα παπούτσια. Το αναφέρω για να προστεθούν στον κατάλογο των εγκληματιών που άνοιξα, και δυστυχώς, προκάλεσα άθελα μου φασαρία!».
Όπως είχε αναφέρει στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» τον Οκτώβριο, δεν επιθυμούσε να δώσει παραπάνω έκταση στο θέμα: «Κοίταξε σε αυτή την ερώτηση θα σου απαντήσω, απλά επειδή είναι κάτι που αφορά μονάχα εμένα και εδώ έχουμε βρεθεί για κάτι που αφορά εμάς τους δύο, δεν θα ήθελα να εμπλακούμε σε κάτι. Θα σου πω μονάχα ότι κάθε δήλωση που κάνω αφορά στους ανθρώπους που την καταλαβαίνουν. Με δική τους ευθύνη, αυτοί που δεν την καταλαβαίνουν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμένα δεν με αφορά αυτό όμως», τόνιζε.
Όπως είχε αναφέρει στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» τον Οκτώβριο, δεν επιθυμούσε να δώσει παραπάνω έκταση στο θέμα: «Κοίταξε σε αυτή την ερώτηση θα σου απαντήσω, απλά επειδή είναι κάτι που αφορά μονάχα εμένα και εδώ έχουμε βρεθεί για κάτι που αφορά εμάς τους δύο, δεν θα ήθελα να εμπλακούμε σε κάτι. Θα σου πω μονάχα ότι κάθε δήλωση που κάνω αφορά στους ανθρώπους που την καταλαβαίνουν. Με δική τους ευθύνη, αυτοί που δεν την καταλαβαίνουν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμένα δεν με αφορά αυτό όμως», τόνιζε.
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