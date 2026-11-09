Ο Θοδωρής Αθερίδης απάντησε ειρωνικά για τις αντιδράσεις στη δήλωσή του για τη Γάκα: Χαίρομαι γιατί μου δίνουν αξία, νιώθω σημαντικός

Και κατέληξε: «Είναι μέρος της δουλειάς τους η ενσυναίσθηση και διδάσκεται στις σχολές της αστυνομίας των διεθνών πανεπιστημίων. Εμάς ο Μανούσος, που ήταν λάτρης της περιπέτειας της δουλειάς μας, για αυτό μας τους γνώρισε. Να διδαχτούμε σαν ηθοποιοί όχι μόνο με το ταλέντο μας, αλλά και με την μέθοδο της έρευνας που θεωρούσε πως έπρεπε να κάνουμε ως ηθοποιοί. Εκείνο το μεσημέρι συζητήσαμε για όλες τις περιπτώσεις των εγκληματιών που προανέφερα. Μπήκαμε σ’ ολονών τα παπούτσια. Το αναφέρω για να προστεθούν στον κατάλογο των εγκληματιών που άνοιξα, και δυστυχώς, προκάλεσα άθελα μου φασαρία!».Όπως είχε αναφέρει στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» τον Οκτώβριο, δεν επιθυμούσε να δώσει παραπάνω έκταση στο θέμα: «Κοίταξε σε αυτή την ερώτηση θα σου απαντήσω, απλά επειδή είναι κάτι που αφορά μονάχα εμένα και εδώ έχουμε βρεθεί για κάτι που αφορά εμάς τους δύο, δεν θα ήθελα να εμπλακούμε σε κάτι. Θα σου πω μονάχα ότι κάθε δήλωση που κάνω αφορά στους ανθρώπους που την καταλαβαίνουν. Με δική τους ευθύνη, αυτοί που δεν την καταλαβαίνουν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμένα δεν με αφορά αυτό όμως», τόνιζε.