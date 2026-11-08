Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι εμφανίστηκε με λευκό αποκαλυπτικό φόρεμα στο LACMA Art + Film Gala
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι εμφανίστηκε με λευκό αποκαλυπτικό φόρεμα στο LACMA Art + Film Gala
Το μοντέλο επέλεξε μια δημιουργία με τολμηρά κοψίματα στο μπούστο και ψηλό σκίσιμο
Με μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εμφάνιση τράβηξε τα βλέμματα η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στο LACMA Art + Film Gala, όπου εμφανίστηκε με ένα λευκό φόρεμα.
Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, το μοντέλο έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, φορώντας μία δημιουργία με ψηλό σκίσιμο, που άφηνε ακάλυπτο μέρος των ποδιών της, ενώ τα ανοίγματα στο ύψος του μπούστου έδιναν έναν πιο τολμηρό χαρακτήρα στην εικόνα της. Παράλληλα το ρούχο είχε όλη την πλάτη έξω, ενώ μία ασημί λεπτομέρεια έπεφτε πάνω από τον ώμο της.
Η Ραταϊκόφσκι άφησε τα μαλλιά της κάτω, σε χαλαρούς κυματισμούς και τελειοποίησε το look της με λαμπερό μακιγιάζ σε μπρονζέ αποχρώσεις.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, το μοντέλο έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, φορώντας μία δημιουργία με ψηλό σκίσιμο, που άφηνε ακάλυπτο μέρος των ποδιών της, ενώ τα ανοίγματα στο ύψος του μπούστου έδιναν έναν πιο τολμηρό χαρακτήρα στην εικόνα της. Παράλληλα το ρούχο είχε όλη την πλάτη έξω, ενώ μία ασημί λεπτομέρεια έπεφτε πάνω από τον ώμο της.
Η Ραταϊκόφσκι άφησε τα μαλλιά της κάτω, σε χαλαρούς κυματισμούς και τελειοποίησε το look της με λαμπερό μακιγιάζ σε μπρονζέ αποχρώσεις.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Emily Ratajkowski poses at the LACMA Art+Film Gala pic.twitter.com/7tlFv0woSJ— Variety (@Variety) November 8, 2026
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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