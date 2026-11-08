Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι εμφανίστηκε με λευκό αποκαλυπτικό φόρεμα στο LACMA Art + Film Gala
GALA
Έμιλι Ραταϊκόφσκι Φόρεμα

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι εμφανίστηκε με λευκό αποκαλυπτικό φόρεμα στο LACMA Art + Film Gala

Το μοντέλο επέλεξε μια δημιουργία με τολμηρά κοψίματα στο μπούστο και ψηλό σκίσιμο

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι εμφανίστηκε με λευκό αποκαλυπτικό φόρεμα στο LACMA Art + Film Gala
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Με μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εμφάνιση τράβηξε τα βλέμματα η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στο LACMA Art + Film Gala, όπου εμφανίστηκε με ένα λευκό φόρεμα.

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, το μοντέλο έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, φορώντας μία δημιουργία με ψηλό σκίσιμο, που άφηνε ακάλυπτο μέρος των ποδιών της, ενώ τα ανοίγματα στο ύψος του μπούστου έδιναν έναν πιο τολμηρό χαρακτήρα στην εικόνα της. Παράλληλα το ρούχο είχε όλη την πλάτη έξω, ενώ μία ασημί λεπτομέρεια έπεφτε πάνω από τον ώμο της.

Η Ραταϊκόφσκι άφησε τα μαλλιά της κάτω, σε χαλαρούς κυματισμούς και τελειοποίησε το look της με λαμπερό μακιγιάζ σε μπρονζέ αποχρώσεις.

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Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι εμφανίστηκε με λευκό αποκαλυπτικό φόρεμα στο LACMA Art + Film Gala
Credit: Michael Buckner/WWD via Getty Images

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Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ

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