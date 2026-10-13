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Ρόμπερτ Πάτινσον για τη διακοπή των γυρισμάτων του «The Batman Part II»: Θα τα λύσουμε όλα
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Ρόμπερτ Πάτινσον Batman The Batman Ματ Ριβς

Ρόμπερτ Πάτινσον για τη διακοπή των γυρισμάτων του «The Batman Part II»: Θα τα λύσουμε όλα

Παραμένει άγνωστο εάν θα μεταβληθεί η πρεμιέρα της ταινίας που έχει προγραμματιστεί για τις 18 Φεβρουαρίου 2028

Ρόμπερτ Πάτινσον για τη διακοπή των γυρισμάτων του «The Batman Part II»: Θα τα λύσουμε όλα
Ιωάννα Μαρίνου
Προσωρινά διακόπηκαν τα γυρίσματα της ταινίας «The Batman Part II» και ο Ρόμπερτ Πάτινσον κλήθηκε να απαντήσει για το γεγονός αυτό, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα μικρό διάλειμμα, μετά το οποίο θα λυθούν όλα.

Η ανακοίνωση για τη διακοπή των γυρισμάτων που πραγματοποιούνταν στο Λονδίνο έκανε λόγο για ένα οικογενειακό ζήτημα που αντιμετωπίζει ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς, χωρίς να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες, με τους θαυμαστές του φιλμ να αναρωτιούνται εάν θα μεταβληθεί η ημερομηνία της πρεμιέρας που είχε δοθεί αρχικά για τις 18 Φεβρουαρίου 2028.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλώντας στο στο Official Pop Drop, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Primetime» στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, δεν έδωσε σαφή απάντηση και αρκέστηκε να πει για το θέμα: «Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα τα βρούμε όλα».

Δείτε το βίντεο στο 5:25

Robert Pattinson Is STILL Puzzled by Chris Hansen!

Η ανακοίνωση των DC Studios έγραφε αναλυτικά για τη διακοπή:

«Η παραγωγή του "The Batman Part II" έχει διακοπεί προσωρινά, καθώς ο Ματ Ριβς επικεντρώνεται σε ένα οικογενειακό ζήτημα. Ο Ματ έχει την πλήρη υποστήριξη των DC Studios και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε σύντομα αυτό το ταξίδι».
Ιωάννα Μαρίνου

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