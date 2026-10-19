Ίθαν Χοκ: Κάποτε πίστευα ότι θα γινόμουν πρωταγωνιστής ταινιών δράσης, αλλά η καριέρα μου εξελίχθηκε διαφορετικά
Ίθαν Χοκ: Κάποτε πίστευα ότι θα γινόμουν πρωταγωνιστής ταινιών δράσης, αλλά η καριέρα μου εξελίχθηκε διαφορετικά
Ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα είναι μια χαρά, διευκρίνισε ο ηθοποιός
Μία αποτίμηση της καριέρας του έκανε ο Ίθαν Χοκ, δηλώνοντας ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν τελείως διαφορετικά από ό,τι φανταζόταν. Ο 55χρονος ηθοποιός εκμυσηρεύτηκε ότι κάποτε πίστευε πως θα καθιερωνόταν ως πρωταγωνιστής ταινιών δράσης.
Σε συνέντευξή του στο GQ, ο Χοκ αναφέρθηκε στον επερχόμενο ρόλο του στο θρίλερ επιβίωσης «The Weight», εξηγώντας ότι ήθελε να πρωταγωνιστήσει σε μια περιπέτεια προτού γίνει «πολύ μεγάλος» για κάτι τέτοιο.
Η συζήτηση οδήγησε τον ηθοποιό να ανατρέξει στις προσδοκίες που είχε για την καριέρα του μετά τη συμμετοχή του στην ταινία «Training Day» του 2001, στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον. «Όταν έκανα το "Training Day", πραγματικά πίστευα ότι θα έπαιζα σε πολλές ταινίες δράσης. Απλώς θεωρούσα ότι αυτό θα συνέβαινε στην καριέρα μου. Αλλά όταν ήμουν νεότερος, πίστευα επίσης ότι θα έπαιζα και σε πολλές κωμωδίες», εξομολογήθηκε
Ακολούθως, σημείωσε πως η εξέλιξη της καριέρας του ήταν άλλη από αυτή που είχε στο μυαλό του, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν τη θεωρεί ενδιαφέρουσα. «Πίστευα όλα αυτά τα πράγματα… Πίστευα ότι με κάποιον τρόπο όλα θα ήταν διαφορετικά. Και ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα είναι μια χαρά. Ενδιαφέρων, φυσικά».
Πριν συμφωνήσει να συμμετάσχει στο «The Weight», ο ηθοποιός είχε συζητήσει με τη σύζυγό του, Ράιαν Χοκ, η οποία είναι και συνεργάτιδά του στην παραγωγή ταινιών, την επιθυμία του να βρει «μια σπουδαία ταινία δράσης» στην οποία θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει.
«Εκείνη δούλεψε πραγματικά πολύ σκληρά. Συνεργαστήκαμε με τον Πάντρικ ΜακΚίνλεϊ. Ετοιμάσαμε το σενάριο και αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, προσπαθώντας να το μεταφέρουμε στη μεγάλη οθόνη, γιατί σε πέντε λεπτά θα είμαι πολύ μεγάλος για να υποδυθώ τον ήρωα μιας ταινίας δράσης. Πιθανότατα είμαι ήδη. Αλλά ήθελα να το προσπαθήσω. Αισθάνομαι πραγματικά περήφανος για την ταινία και χαίρομαι που την κάναμε», δήλωσε.
Όταν ρωτήθηκε αν χρειάστηκε να «πενθήσει» το γεγονός ότι η ηλικία αποτελεί πλέον παράγοντα που επηρεάζει τους ρόλους τους οποίους μπορεί να αναλάβει, ο Χοκ απάντησε: «Προσπαθώ να μην επιτρέπω στον εαυτό μου να σκέφτεται έτσι, παρόλο που μόλις το είπα».
Αντί να αναπολεί διαρκώς την εποχή που ήταν ένας από τους πιο περιζήτητους νεαρούς ηθοποιούς, προτιμά να επικεντρώνεται στο μέλλον. «Ξέρετε, ποτέ δεν αισθανόμουν ιδιαίτερη περηφάνια γι' αυτό μέχρι που τελείωσε, αλλά υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία αφίσες από τις ταινίες μου βρίσκονταν στα δωμάτια φοιτητών σε ολόκληρη την Αμερική», ανέφερε.
«Αυτές οι μέρες έχουν περάσει. Ποτέ δεν ένιωθα περήφανος γι' αυτό όταν συνέβαινε, αλλά τώρα σκέφτομαι: "Λοιπόν, αυτό ήταν ωραίο". Μακάρι να συνέβαινε ακόμη, αλλά πρέπει κατά κάποιον τρόπο να αποδέχεσαι τα πράγματα όπως είναι. Συναντώ τώρα εκείνες τις γυναίκες στους ποδοσφαιρικούς αγώνες των παιδιών μου και μου λένε: "Είχα τη φωτογραφία σου στο δωμάτιό μου όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο". Και σκέφτομαι ότι έχουμε κάποιον δεσμό, ένα μυστικό μεταξύ μας. Και αυτό με κάνει να αισθάνομαι όμορφα», συνέχισε.
Παρότι δεν καθιερώθηκε ως πρωταγωνιστής ταινιών δράσης, επισήμανε ότι ένα από τα πράγματα που του αρέσουν ιδιαίτερα στην καριέρα του είναι πως έχει «δοκιμαστεί σε πολλά διαφορετικά κινηματογραφικά είδη και σε πολλούς διαφορετικούς τύπους ταινιών».
Σε συνέντευξή του στο GQ, ο Χοκ αναφέρθηκε στον επερχόμενο ρόλο του στο θρίλερ επιβίωσης «The Weight», εξηγώντας ότι ήθελε να πρωταγωνιστήσει σε μια περιπέτεια προτού γίνει «πολύ μεγάλος» για κάτι τέτοιο.
Η συζήτηση οδήγησε τον ηθοποιό να ανατρέξει στις προσδοκίες που είχε για την καριέρα του μετά τη συμμετοχή του στην ταινία «Training Day» του 2001, στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον. «Όταν έκανα το "Training Day", πραγματικά πίστευα ότι θα έπαιζα σε πολλές ταινίες δράσης. Απλώς θεωρούσα ότι αυτό θα συνέβαινε στην καριέρα μου. Αλλά όταν ήμουν νεότερος, πίστευα επίσης ότι θα έπαιζα και σε πολλές κωμωδίες», εξομολογήθηκε
Ακολούθως, σημείωσε πως η εξέλιξη της καριέρας του ήταν άλλη από αυτή που είχε στο μυαλό του, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν τη θεωρεί ενδιαφέρουσα. «Πίστευα όλα αυτά τα πράγματα… Πίστευα ότι με κάποιον τρόπο όλα θα ήταν διαφορετικά. Και ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα είναι μια χαρά. Ενδιαφέρων, φυσικά».
Πριν συμφωνήσει να συμμετάσχει στο «The Weight», ο ηθοποιός είχε συζητήσει με τη σύζυγό του, Ράιαν Χοκ, η οποία είναι και συνεργάτιδά του στην παραγωγή ταινιών, την επιθυμία του να βρει «μια σπουδαία ταινία δράσης» στην οποία θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει.
«Εκείνη δούλεψε πραγματικά πολύ σκληρά. Συνεργαστήκαμε με τον Πάντρικ ΜακΚίνλεϊ. Ετοιμάσαμε το σενάριο και αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, προσπαθώντας να το μεταφέρουμε στη μεγάλη οθόνη, γιατί σε πέντε λεπτά θα είμαι πολύ μεγάλος για να υποδυθώ τον ήρωα μιας ταινίας δράσης. Πιθανότατα είμαι ήδη. Αλλά ήθελα να το προσπαθήσω. Αισθάνομαι πραγματικά περήφανος για την ταινία και χαίρομαι που την κάναμε», δήλωσε.
Ethan Hawke Admits He ‘Thought Everything Would Be Different’ About His Career https://t.co/lRMNN0u0vz— People (@people) October 18, 2026
Αντί να αναπολεί διαρκώς την εποχή που ήταν ένας από τους πιο περιζήτητους νεαρούς ηθοποιούς, προτιμά να επικεντρώνεται στο μέλλον. «Ξέρετε, ποτέ δεν αισθανόμουν ιδιαίτερη περηφάνια γι' αυτό μέχρι που τελείωσε, αλλά υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία αφίσες από τις ταινίες μου βρίσκονταν στα δωμάτια φοιτητών σε ολόκληρη την Αμερική», ανέφερε.
«Αυτές οι μέρες έχουν περάσει. Ποτέ δεν ένιωθα περήφανος γι' αυτό όταν συνέβαινε, αλλά τώρα σκέφτομαι: "Λοιπόν, αυτό ήταν ωραίο". Μακάρι να συνέβαινε ακόμη, αλλά πρέπει κατά κάποιον τρόπο να αποδέχεσαι τα πράγματα όπως είναι. Συναντώ τώρα εκείνες τις γυναίκες στους ποδοσφαιρικούς αγώνες των παιδιών μου και μου λένε: "Είχα τη φωτογραφία σου στο δωμάτιό μου όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο". Και σκέφτομαι ότι έχουμε κάποιον δεσμό, ένα μυστικό μεταξύ μας. Και αυτό με κάνει να αισθάνομαι όμορφα», συνέχισε.
Παρότι δεν καθιερώθηκε ως πρωταγωνιστής ταινιών δράσης, επισήμανε ότι ένα από τα πράγματα που του αρέσουν ιδιαίτερα στην καριέρα του είναι πως έχει «δοκιμαστεί σε πολλά διαφορετικά κινηματογραφικά είδη και σε πολλούς διαφορετικούς τύπους ταινιών».
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