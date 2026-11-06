O Βασάλος σχολίασε το αστέρι που δώρισε ο Σπαλιάρας στη σύντροφό του: Μεγαλύτερη παπα... δεν έχω ακούσει στη ζωή μου
O Βασάλος σχολίασε το αστέρι που δώρισε ο Σπαλιάρας στη σύντροφό του: Μεγαλύτερη παπα... δεν έχω ακούσει στη ζωή μου
Το μοντέλο ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις ότι πήρε στη σύντροφό του «τον ουρανό με τ' άστρα»
Με χιουμοριστικό τρόπο σχολίασε ο Κωνσταντίνος Βασάλος το δώρο που έκανε ο Γιάννης Σπαλιάρας στη σύντροφό του, αναφέροντας πως «μεγαλύτερη π@π@τζα» δεν έχει ακούσει ποτέ ξανά.
Το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, στη στήλη του πρώην παίκτη του «Survivor» στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο ίδιος σχολίασε διάφορες ειδήσεις των τελευταίων ημερών, ωστόσο η πρόσφατη δήλωση για το δώρο - αστέρι που έκανε το μοντέλο στη σύντροφό του, ήταν αυτό που προκάλεσε την αντίδραση του Κωνσταντίνου Βασάλου.
Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην ενότητα του πρώην παίκτη του Survivor, με τον ίδιο να λέει: «Μεγαλύτερη π@π@τζ@ δεν έχω ακούσει ξανά στη ζωή μου. Κατάφερε και έπεισε την κοπέλα του ότι της έφερε ένα αστέρι, το οποίο κάνει 25 ευρώ».
Δείτε το βίντεο στο 04:05
Σε ερώτηση δημοσιογράφων τηλεοπτικών εκπομπών, ο Γιάννης Σπαλιάρας απάντησε για το δώρο που έκανε στη νέα σύντροφό του, λέγοντας πως της πήρε «τον ουρανό με τ' άστρα» και πρόσθεσε: «Υπάρχει εφαρμογή που μπορείς να αγοράσεις ένα αστέρι και να χαρίσεις το όνομα της συντρόφου σου. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο, της άρεσε πάρα πολύ. Το θεώρησε πολύ ιδιαίτερο. Το αστέρι το ονόμασα "Τάμτα"».
Το τελευταίο διάστημα, το μοντέλο είναι σε σχέση με μία 28χρονη με καταγωγή από τη Γεωργία. Το ζευγάρι που χωρίζεται από την απόσταση Αθήνας - Τιφλίφας ταξίδευει συχνά προκειμένου να περνάει χρόνο μαζί.
Σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Γιάννης Σπαλιάρας στην εκπομπή «Happy Day» στις 2 Οκτωβρίου, είχε πει για το ταξίδι που σχεδίαζε να κάνει στον τόπο καταγωγής της συντρόφου του: «Θα πάω στη Γεωργία να δω τη σύντροφό μου. Αν είναι στη χώρα θα γνωρίσω και τους γονείς της συντρόφου μου, γιατί ταξιδεύουν συνέχεια απ' ότι μου έχει πει. Με τη μαμά έχουμε μιλήσει ήδη με βιντεοκλήση, το ήθελα εγώ για να νιώθουν ασφάλεια οι γονείς της, γιατί αφού ήρθε εδώ η κόρη τους στην Ελλάδα, έπρεπε να δουν το πρόσωπό μου».
Το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, στη στήλη του πρώην παίκτη του «Survivor» στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο ίδιος σχολίασε διάφορες ειδήσεις των τελευταίων ημερών, ωστόσο η πρόσφατη δήλωση για το δώρο - αστέρι που έκανε το μοντέλο στη σύντροφό του, ήταν αυτό που προκάλεσε την αντίδραση του Κωνσταντίνου Βασάλου.
Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην ενότητα του πρώην παίκτη του Survivor, με τον ίδιο να λέει: «Μεγαλύτερη π@π@τζ@ δεν έχω ακούσει ξανά στη ζωή μου. Κατάφερε και έπεισε την κοπέλα του ότι της έφερε ένα αστέρι, το οποίο κάνει 25 ευρώ».
Δείτε το βίντεο στο 04:05
Σε ερώτηση δημοσιογράφων τηλεοπτικών εκπομπών, ο Γιάννης Σπαλιάρας απάντησε για το δώρο που έκανε στη νέα σύντροφό του, λέγοντας πως της πήρε «τον ουρανό με τ' άστρα» και πρόσθεσε: «Υπάρχει εφαρμογή που μπορείς να αγοράσεις ένα αστέρι και να χαρίσεις το όνομα της συντρόφου σου. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο, της άρεσε πάρα πολύ. Το θεώρησε πολύ ιδιαίτερο. Το αστέρι το ονόμασα "Τάμτα"».
Το τελευταίο διάστημα, το μοντέλο είναι σε σχέση με μία 28χρονη με καταγωγή από τη Γεωργία. Το ζευγάρι που χωρίζεται από την απόσταση Αθήνας - Τιφλίφας ταξίδευει συχνά προκειμένου να περνάει χρόνο μαζί.
Σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Γιάννης Σπαλιάρας στην εκπομπή «Happy Day» στις 2 Οκτωβρίου, είχε πει για το ταξίδι που σχεδίαζε να κάνει στον τόπο καταγωγής της συντρόφου του: «Θα πάω στη Γεωργία να δω τη σύντροφό μου. Αν είναι στη χώρα θα γνωρίσω και τους γονείς της συντρόφου μου, γιατί ταξιδεύουν συνέχεια απ' ότι μου έχει πει. Με τη μαμά έχουμε μιλήσει ήδη με βιντεοκλήση, το ήθελα εγώ για να νιώθουν ασφάλεια οι γονείς της, γιατί αφού ήρθε εδώ η κόρη τους στην Ελλάδα, έπρεπε να δουν το πρόσωπό μου».
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