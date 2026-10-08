Ο Τράβις Μπάρκερ πόζαρε με την Καρντάσιαν μετά το χειρουργείο που έκανε: Δεν είμαι σίγουρος γιατί η σύζυγός μου φαίνεται τόσο χαρούμενη, έγραψε

μετά από επίμονο μούδιασμα στο χέρι και τα δάχτυλά του.

Μπάρκερ

εν είμαι σίγουρος γιατί η σύζυγός μου φαίνεται τόσο χαρούμενη με αυτό» και παράλληλα ανέφερε

Ο ντράμερ εξήγησε επίσης, ότι επέλεξε να προχωρήσει άμεσα στην επέμβαση, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να παίζει ντραμς χωρίς να επηρεαστεί η καριέρα του. «

» κατέληξε.

Η πρόσφατη επέμβαση έρχεται περίπου τρία χρόνια μετά τον τραυματισμό του παράμεσου του σε ατύχημα ενώ έπαιζε ντραμς. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2023, ο Μπάρκερ είχε γράψει στο X: «

».