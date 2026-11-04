Μπέσσυ Μάλφα: Ένας παραγωγός μου έδωσε κατά λάθος περισσότερα χρήματα απ' όσα ζήτησα και μετά βγήκε φήμη για εμένα
GALA
Μπέσσυ Μάλφα Αμοιβή Παραγωγός

Μπέσσυ Μάλφα: Ένας παραγωγός μου έδωσε κατά λάθος περισσότερα χρήματα απ' όσα ζήτησα και μετά βγήκε φήμη για εμένα

«Είχα ζητήσει ένα ποσό για δύο επεισόδια και εκείνος κατάλαβε ότι ήθελα τόσο για το κάθε επεισόδιο και μου τα έδωσε», εξήγησε η ηθοποιός

Μπέσσυ Μάλφα: Ένας παραγωγός μου έδωσε κατά λάθος περισσότερα χρήματα απ' όσα ζήτησα και μετά βγήκε φήμη για εμένα
Γεωργία Κοτζιά
Ένα αστείο περιστατικό από το παρελθόν θυμήθηκε η Μπέσσυ Μάλφα, αποκαλύπτοντας πως παραγωγός με τον οποίο συνεργαζόταν της είχε δώσει κατά λάθος περισσότερα χρήματα απ' όσα είχε ζητήσει, με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσει φήμη για εκείνη πως είναι ακριβοπληρωμένη.

Η ηθοποιός περιέγραψε το σκηνικό στο vidcast «Τσάι με λεμόνι», απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, και εξομολογήθηκε πως προσπάθησε να επιστρέψει το ποσό στον παραγωγό, αλλά εκείνος δεν δέχτηκε.

Η Μπέσσυ Μάλφα είπε αναλυτικά: «Δεν θυμάμαι ποια είναι η πιο μεγάλη αμοιβή που έχω λάβει για επεισόδιο, αλλά έχω να πω πως μία φορά έγινε λάθος. Είχα ζητήσει εγώ για δύο επεισόδια ένα ποσό και ο παραγωγός είχε καταλάβει ότι ήθελα τόσο το επεισόδιο και μου τα έδωσε. Πήγα πίσω και του είπα "Μα, δεν έχω ζητήσει αυτά τα λεφτά, σας παρακαλώ πάρτε τα πίσω". Μου είπε "Όχι κυρία Μάλφα, εμείς τα κόψαμε...". Λέω "Σας, παρακαλώ θα μου βγει καμία φήμη". Και είχε βγει μετά για ένα διάστημα, είχα δίκιο. Είναι πάρα πολύ αστείο, αλλά μου συνέβη».

Δείτε το βίντεο

Γεωργία Κοτζιά

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