Πιστή στο όνειρό της να γίνει δικηγόρος η Κιμ Καρντάσιαν: Θα περιμένω μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή για τις εξετάσεις
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Κιμ Καρντάσιαν Δικηγόρος

Πιστή στο όνειρό της να γίνει δικηγόρος η Κιμ Καρντάσιαν: Θα περιμένω μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή για τις εξετάσεις

Η επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει τη δικηγορία, παρά την αποτυχία της στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος

Πιστή στο όνειρό της να γίνει δικηγόρος η Κιμ Καρντάσιαν: Θα περιμένω μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή για τις εξετάσεις
Αποφασισμένη να γίνει δικηγόρος παραμένει η Κιμ Καρντάσιαν, παρά την αποτυχία της στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος.

Η 46χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος του χρόνου της στις νομικές σπουδές, αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να σκέφτεται την επόμενη προσπάθειά της, αλλά δεν σκοπεύει να βιαστεί, καθώς οι επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις της δεν της αφήνουν προς το παρόν τον απαραίτητο χρόνο για προετοιμασία.

Η Καρντάσιαν ανακοίνωσε το 2019 την επιθυμία της να γίνει δικηγόρος, αφού είχε ήδη αρχίσει να δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταρρύθμισης του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, βοηθώντας αρκετούς κρατούμενους να εξασφαλίσουν τη μετατροπή ή τη μείωση των ποινών τους.

Πέρυσι ολοκλήρωσε ένα τετραετές πρόγραμμα νομικής εκπαίδευσης μέσω πρακτικής άσκησης σε δικηγορικό γραφείο, ενώ τον Ιούλιο συμμετείχε στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Καλιφόρνια.

Τον Νοέμβριο αποκάλυψε ότι δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στο όνειρό της. «Έφτασα τόσο κοντά στο να περάσω τις εξετάσεις και αυτό μου έδωσε ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο», είχε γράψει τότε σε ανάρτησή της στο Instagram, προσθέτοντας: «Πάμε!».

Έναν χρόνο αργότερα, η Καρντάσιαν δηλώνει στο περιοδικό PEOPLE ότι οι εξετάσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο μυαλό της. «Σκέφτομαι συνεχώς τις εξετάσεις για τη δικηγορία», ανέφερε στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του «All’s Fair» στη Νέα Υόρκη, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Ωστόσο, ανάμεσα στην προώθηση της νέας σεζόν της σειράς του Ράιαν Μέρφι, την επερχόμενη κινηματογραφική της ταινία, έναν νέο κύκλο του ριάλιτι «The Kardashians» και την ανατροφή των τεσσάρων παιδιών της, η Καρντάσιαν δεν βιάζεται. «Θα πάρω τον χρόνο μου και θα περιμένω μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή, όταν θα έχω λίγο ελεύθερο χρόνο για να μπορέσω να συγκεντρωθώ σε αυτό», εξήγησε αναφερόμενη στην πρόθεσή της να ξαναδώσει εξετάσεις.

Την πίστη της στις δυνατότητές της εκφράζει και η συμπρωταγωνίστριά της, Σάρα Πόλσον. «Θα γίνει εξαιρετική δικηγόρος. Είμαι σίγουρη», δήλωσε η 51χρονη ηθοποιός.

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Η Καρντάσιαν έχει μιλήσει για την προσπάθειά της να γίνει δικηγόρος, ένα όνειρο που γεννήθηκε από την επιρροή του πατέρα της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν.

Το 2021 κατάφερε να περάσει, με την τέταρτη προσπάθειά της, τις προκαταρκτικές εξετάσεις νομικής, ένα επίτευγμα που, όπως είχε δηλώσει, «δεν ήταν εύκολο και κανείς δεν μου το χάρισε». Τότε είχε αναφερθεί και στον πατέρα της, ο οποίος πέθανε το 2003, λέγοντας ότι θα ήταν «πολύ περήφανος» αλλά και «πολύ έκπληκτος αν ήξερε ότι αυτή είναι πλέον η πορεία που έχω επιλέξει». «Θα ήταν όμως ο καλύτερος άνθρωπος για να διαβάζουμε μαζί».

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Καρντάσιαν έχει δηλώσει ότι σκοπεύει κάποια στιγμή να απομακρυνθεί από την τηλεόραση και τα ριάλιτι, προκειμένου να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη δικηγορία. «Ίσως σε δέκα χρόνια να σταματήσω να είμαι η Κιμ Κ. και να γίνω δικηγόρος που αγορεύει στα δικαστήρια», είχε δηλώσει πέρυσι στην εκπομπή «The Graham Norton Show». «Αυτό είναι που πραγματικά θέλω», είχε καταλήξει.

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