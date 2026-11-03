Στράτος Τζώρτζογλου: Μ' αρέσει να ερωτεύομαι και να τα δίνω όλα, έχω γεννηθεί για να φλερτάρω
Στράτος Τζώρτζογλου: Μ' αρέσει να ερωτεύομαι και να τα δίνω όλα, έχω γεννηθεί για να φλερτάρω
Ακόμα και με τους εχθρούς μου έχω μία συμπάθεια, δεν μπορώ εύκολα να κρατήσω κακία, ανέφερε ο ηθοποιός
Την αγάπη του για τον έρωτα εξέφρασε ο Στράτος Τζώρτζογλου, τονίζοντας πως του αρέσει να δίνεται ολοκληρωτικά σε κάθε σχέση, καθώς όπως είπε, έχει γεννηθεί για να φλερτάρει.
Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, αναφερόμενος στην ανάγκη του να είναι κοντά στους ανθρώπους και να τους μεταδίδει θετική ενέργεια.
Παράλληλα, ο Στράτος Τζώρτζογλου εξήγησε ότι δυσκολεύεται να κρατήσει αποστάσεις ακόμη και από όσους τον έχουν πληγώσει: «Μ' αρέσει να ερωτεύομαι και να τα δίνω όλα, έχω γεννηθεί για να φλερτάρω. Δεν το εννοώ σεξουαλικά, δεν το κάνω για να ανάψω τον άλλον, αλλά ο τρόπος μου είναι τόσο πολύ δοτικός, που νιώθω εκείνη τη στιγμή αγάπη όταν έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους. Ακόμα και με τους εχθρούς μου έχω μία συμπάθεια, δεν ξέρω για ποιον λόγο, δεν μπορώ εύκολα να κρατήσω κακία».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, αναφερόμενος στην ανάγκη του να είναι κοντά στους ανθρώπους και να τους μεταδίδει θετική ενέργεια.
Παράλληλα, ο Στράτος Τζώρτζογλου εξήγησε ότι δυσκολεύεται να κρατήσει αποστάσεις ακόμη και από όσους τον έχουν πληγώσει: «Μ' αρέσει να ερωτεύομαι και να τα δίνω όλα, έχω γεννηθεί για να φλερτάρω. Δεν το εννοώ σεξουαλικά, δεν το κάνω για να ανάψω τον άλλον, αλλά ο τρόπος μου είναι τόσο πολύ δοτικός, που νιώθω εκείνη τη στιγμή αγάπη όταν έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους. Ακόμα και με τους εχθρούς μου έχω μία συμπάθεια, δεν ξέρω για ποιον λόγο, δεν μπορώ εύκολα να κρατήσω κακία».
Δείτε το βίντεο
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