Λαμάρ Όντομ: Ο πρώην σύζυγος της Κλόε Καρντάσιαν άνοιξε OnlyFans και προειδοποιεί ότι «τίποτα δεν είναι εκτός ορίων»
Λαμάρ Όντομ: Ο πρώην σύζυγος της Κλόε Καρντάσιαν άνοιξε OnlyFans και προειδοποιεί ότι «τίποτα δεν είναι εκτός ορίων»
Η σύντροφός του Ρέιτσελ Μπράντλεϊ δημιούργησε επίσης λογαριασμό στην πλατφόρμα
Λογαριασμό στο OnlyFans άνοιξε ο πρώην σύζυγος της Κλόε Καρντάσιαν Λαμάρ Όντομ και προειδοποιεί τους θαυμαστές του ότι «τίποτα δεν είναι εκτός ορίων».
Ο 46χρονος πρώην σταρ του NBA γνωστοποίησε την είσοδό του στην πλατφόρμα, την ίδια ημέρα που και η σύντροφός του και κτηματομεσίτρια Ρέιτσελ Μπράντλεϊ, δημιούργησε δικό της λογαριασμό. Το ζευγάρι φέρεται πως είναι μαζί από τον Απρίλιο.
«Δις πρωταθλητής του NBA. Θρύλος των Lakers. Με έχετε δει στο γήπεδο. Με έχετε δει στην τηλεόραση. Τώρα γνωρίστε τον πραγματικό μου εαυτό», έγραψε ο Όντομ στο βιογραφικό του στην πλατφόρμα, για να προσθέσει: «Λίγο πιο προσωπικά. Λίγο πιο παιχνιδιάρικα. Και μια πλευρά του Λαμάρ που δεν έχετε ξαναδεί. Μπείτε στον κόσμο μου».
Ο Όντομ έκανε δηλώσεις και στο People για την απόφασή του να δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα, επισημαίνοντας πως αποτελεί έναν τρόπο για να έρθει πιο κοντά με τον κόσμο που τον θαυμάζει: «Το OnlyFans μου δίνει την ευκαιρία να συνδεθώ με τους θαυμαστές μου σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο, χωρίς όλα τα φίλτρα», είπε.
«Δεν πρόκειται να αποκαλύψω πολλά ακόμη. Θα πρέπει να εγγραφείτε για να μάθετε. Απλώς να ξέρετε ότι είμαι αυθεντικός και τίποτα δεν είναι εκτός ορίων», τόνισε.
Ο 46χρονος μίλησε και στο TMZ: «Ο κόσμος ακούει OnlyFans και αυτόματα σκέφτεται ένα πράγμα, αλλά δεν είμαι εδώ για να σας πω τι θα δείτε ή τι δεν θα δείτε», σημειώνοντας πως θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις για όποιον επισκεφτεί το προφίλ του: «Πάντα ήμουν ανοιχτό βιβλίο, αλλά υπάρχουν κάποια κεφάλαια που ο κόσμος δεν έχει δει ακόμη», ανέφερε.
Ο 46χρονος πρώην σταρ του NBA γνωστοποίησε την είσοδό του στην πλατφόρμα, την ίδια ημέρα που και η σύντροφός του και κτηματομεσίτρια Ρέιτσελ Μπράντλεϊ, δημιούργησε δικό της λογαριασμό. Το ζευγάρι φέρεται πως είναι μαζί από τον Απρίλιο.
«Δις πρωταθλητής του NBA. Θρύλος των Lakers. Με έχετε δει στο γήπεδο. Με έχετε δει στην τηλεόραση. Τώρα γνωρίστε τον πραγματικό μου εαυτό», έγραψε ο Όντομ στο βιογραφικό του στην πλατφόρμα, για να προσθέσει: «Λίγο πιο προσωπικά. Λίγο πιο παιχνιδιάρικα. Και μια πλευρά του Λαμάρ που δεν έχετε ξαναδεί. Μπείτε στον κόσμο μου».
Ο Όντομ έκανε δηλώσεις και στο People για την απόφασή του να δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα, επισημαίνοντας πως αποτελεί έναν τρόπο για να έρθει πιο κοντά με τον κόσμο που τον θαυμάζει: «Το OnlyFans μου δίνει την ευκαιρία να συνδεθώ με τους θαυμαστές μου σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο, χωρίς όλα τα φίλτρα», είπε.
«Δεν πρόκειται να αποκαλύψω πολλά ακόμη. Θα πρέπει να εγγραφείτε για να μάθετε. Απλώς να ξέρετε ότι είμαι αυθεντικός και τίποτα δεν είναι εκτός ορίων», τόνισε.
Ο 46χρονος μίλησε και στο TMZ: «Ο κόσμος ακούει OnlyFans και αυτόματα σκέφτεται ένα πράγμα, αλλά δεν είμαι εδώ για να σας πω τι θα δείτε ή τι δεν θα δείτε», σημειώνοντας πως θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις για όποιον επισκεφτεί το προφίλ του: «Πάντα ήμουν ανοιχτό βιβλίο, αλλά υπάρχουν κάποια κεφάλαια που ο κόσμος δεν έχει δει ακόμη», ανέφερε.
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