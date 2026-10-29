Στράτος Τζώρτζογλου: Η μητέρα μου είχε πιει χλωρίνη επειδή νόμιζε ότι ο πατέρας μου την απατούσε
Στράτος Τζώρτζογλου: Η μητέρα μου είχε πιει χλωρίνη επειδή νόμιζε ότι ο πατέρας μου την απατούσε
«Προσευχήθηκα μέσα από την ψυχή μου για να σωθεί, ήταν πραγματικά σαν να μίλαγα με το Θεό», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός
Μία σοκαριστική στιγμή από το παρελθόν του περιέγραψε ο Στράτος Τζώρτζογλου, αποκαλύπτοντας πως η μητέρα του είχε πιει χλωρίνη επειδή πίστευε ότι ο σύζυγός της την απατούσε.
Ο ηθοποιός τόνισε πως όσα ισχυριζόταν η μητέρα του δεν ήταν αληθινά και σημειώσε πως προσευχήθηκε στον Θεό για να μπορέσει να σωθεί, με την ίδια να συνέρχεται λίγες ημέρες μετά το περιστατικό.
Όπως ανέφερε ο Στράτος Τζώρτζογλου στο περιοδικό ΟΚ! και στη δημοσιογράφο Μαρία Ρουμελιώτου: «Η μάνα μου όταν ημουν παιδιάκι, είχε ζηλέψει μία γυναίκα, που φλέρταρε τον πατέρα μου. Τσακώθηκε με τον πατέρα μου. Νόμιζε ότι τα έχουνε. Ο πατέρας μου δεν τα είχε, βέβαια, με αυτή τη γυναίκα. Ήταν πιτσιρίκα. Με γέννησε στα δεκαπέντε. Και εκείνη την ημέρα είχε πιει ένα μπουκάλι χλωρίνη, νομίζοντας ότι ο πατέρας μου την απατά. Και θυμάμαι, μπήκαμε μέσα στο σπίτι, στο Κερατσίνι μέναμε τότε. Και βλέπω τη μάνα μου κάτω και τη χλωρίνη δίπλα. Εκείνη την εποχή η χλωρίνη είχε και μία νεκροκεφαλή που έλεγε "Προσοχή". Την πήγαμε στο νοσοκομείο. Και εγώ πήγα πάλι στην εικονίτσα εκείνη της Παναγίας και του Χριστού. Και πραγματικά προσευχήθηκα μέσα από την ψυχή μου να αφιερώσω τη ζωή μου στην αγάπη, φτάνει να σωθεί η μάνα μου. Ήταν πραγματικά σαν να μίλαγα με το Θεό…».
Στη συνέχεια εξομολογήθηκε πως για να μπορεί να τη βλέπει χαρούμενη, αποφάσισε να γίνει ηθοποιός: «Όντως, μετά από λίγες μέρες, παρόλο που κινδύνευσε, σώθηκε. Και πήγαμε σε ένα σινεμά. Θυμάμαι τη μάνα μου ευτυχισμένη να βλέπει την ασημένια οθόνη. Και σκέφτηκα ότι αν μπω στην οθόνη θα είναι πάντα ευτυχισμένη. Και αυτό έκανα αργότερα. Ουσιαστικά, μπήκα στην οθόνη, στην τηλεόραση, στο θέατρο. Και είπα "Έγινα για τη μάνα μου ηθοποιός, για να με βλέπει να είναι ευτυχισμένη"».
Η απώλειά της τον βύθισε στο πένθος: «Δεν στεναχωρήθηκα. Ήταν σαν να πέθανα. Δεν ήταν μία απλή στεναχώρια. Ήταν σαν να έχασα το νόημα της ζωής μου και μόνο ο γιος μου, Αλκιβιάδης, μου έδινε ίσως στη συνέχεια κουραγιο σε αυτό το μεγάλο, τεράστιο, μακρύ ταξίδι της ψυχής μου μέσα στη νύχτα. Μπήκα βαθιά στο έρεβος όταν έφυγε η μάνα μου. Δεν ήταν κάτι απλό. Πραγματικά, δεν ήθελα ούτε να παίξω, ούτε να με λένε Τζώρτζογλου, ούτε να με γνωρίζουν, ούτε να πηγαίνω στη δουλειά. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα», είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου, επισημαίνοντας πως δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατό της: «Δεν το ξεπέρασα ποτέ, ούτε θα το ξεπεράσω. Απλώς διαχειρίζομαι καλύτερα το πένθος μου».
Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε και για τον γάμο του με τη Μαρία Γεωργιάδου και τον χωρισμό τους: «Εγώ είχα την τύχη, είχα την ευλογία να είμαι με έναν εκπληκτικό άνθρωπο στη ζωή μου, τη Μαρία τη Γεωργιάδου. Όλοι μου έλεγαν "Είναι λάθος να την παντρευτείς, θα χάσεις τις θαυμάστριες". Λέω εγώ "Ερωτεύτηκα αυτήν, αγαπάω, θα την πάρω". Εγώ δεν καταλάβαινα από αυτά. Την παντρεύτηκα. Στις 22 μου χρόνια ήμουν παντρεμένος. Και αν το σκεφτείς ακόμα μαζί είμαστε, γιατί συνεργαζόμαστε. Ποτέ δεν χωρίσαμε στην ουσία πραγματικά με τη Μαρία».
Αποκαλύπτοντας τον λόγο πίσω από το διαζύγιό τους, ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέφερε: «Χωρίσαμε γιατί ήμασταν 15 χρόνια μαζί και κάποια στιγμή, στη σκέψη και μόνο ότι άρχισα να βλέπω άλλες γυναίκες πιο σεξουαλικά, λέω "Δεν θέλω να πληγώσω τον άνθρωπο που λατρεύω". Οπότε, επειδή ήμουν ακόμα νέος και η Μαρία νέα, είπαμε θα χωρίσουμε και θα μεγαλώσουμε το παιδί μας κανονικά, μαζί. Το να την απατήσω, ήταν κάτι που το σιχαινόμουν. Γενικά είμαι πάρα πολύ πιστός στις σχέσεις μου. Απόλυτα μονογαμικός είμαι».
Ο ηθοποιός τόνισε πως όσα ισχυριζόταν η μητέρα του δεν ήταν αληθινά και σημειώσε πως προσευχήθηκε στον Θεό για να μπορέσει να σωθεί, με την ίδια να συνέρχεται λίγες ημέρες μετά το περιστατικό.
Όπως ανέφερε ο Στράτος Τζώρτζογλου στο περιοδικό ΟΚ! και στη δημοσιογράφο Μαρία Ρουμελιώτου: «Η μάνα μου όταν ημουν παιδιάκι, είχε ζηλέψει μία γυναίκα, που φλέρταρε τον πατέρα μου. Τσακώθηκε με τον πατέρα μου. Νόμιζε ότι τα έχουνε. Ο πατέρας μου δεν τα είχε, βέβαια, με αυτή τη γυναίκα. Ήταν πιτσιρίκα. Με γέννησε στα δεκαπέντε. Και εκείνη την ημέρα είχε πιει ένα μπουκάλι χλωρίνη, νομίζοντας ότι ο πατέρας μου την απατά. Και θυμάμαι, μπήκαμε μέσα στο σπίτι, στο Κερατσίνι μέναμε τότε. Και βλέπω τη μάνα μου κάτω και τη χλωρίνη δίπλα. Εκείνη την εποχή η χλωρίνη είχε και μία νεκροκεφαλή που έλεγε "Προσοχή". Την πήγαμε στο νοσοκομείο. Και εγώ πήγα πάλι στην εικονίτσα εκείνη της Παναγίας και του Χριστού. Και πραγματικά προσευχήθηκα μέσα από την ψυχή μου να αφιερώσω τη ζωή μου στην αγάπη, φτάνει να σωθεί η μάνα μου. Ήταν πραγματικά σαν να μίλαγα με το Θεό…».
Στη συνέχεια εξομολογήθηκε πως για να μπορεί να τη βλέπει χαρούμενη, αποφάσισε να γίνει ηθοποιός: «Όντως, μετά από λίγες μέρες, παρόλο που κινδύνευσε, σώθηκε. Και πήγαμε σε ένα σινεμά. Θυμάμαι τη μάνα μου ευτυχισμένη να βλέπει την ασημένια οθόνη. Και σκέφτηκα ότι αν μπω στην οθόνη θα είναι πάντα ευτυχισμένη. Και αυτό έκανα αργότερα. Ουσιαστικά, μπήκα στην οθόνη, στην τηλεόραση, στο θέατρο. Και είπα "Έγινα για τη μάνα μου ηθοποιός, για να με βλέπει να είναι ευτυχισμένη"».
Η απώλειά της τον βύθισε στο πένθος: «Δεν στεναχωρήθηκα. Ήταν σαν να πέθανα. Δεν ήταν μία απλή στεναχώρια. Ήταν σαν να έχασα το νόημα της ζωής μου και μόνο ο γιος μου, Αλκιβιάδης, μου έδινε ίσως στη συνέχεια κουραγιο σε αυτό το μεγάλο, τεράστιο, μακρύ ταξίδι της ψυχής μου μέσα στη νύχτα. Μπήκα βαθιά στο έρεβος όταν έφυγε η μάνα μου. Δεν ήταν κάτι απλό. Πραγματικά, δεν ήθελα ούτε να παίξω, ούτε να με λένε Τζώρτζογλου, ούτε να με γνωρίζουν, ούτε να πηγαίνω στη δουλειά. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα», είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου, επισημαίνοντας πως δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατό της: «Δεν το ξεπέρασα ποτέ, ούτε θα το ξεπεράσω. Απλώς διαχειρίζομαι καλύτερα το πένθος μου».
Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε και για τον γάμο του με τη Μαρία Γεωργιάδου και τον χωρισμό τους: «Εγώ είχα την τύχη, είχα την ευλογία να είμαι με έναν εκπληκτικό άνθρωπο στη ζωή μου, τη Μαρία τη Γεωργιάδου. Όλοι μου έλεγαν "Είναι λάθος να την παντρευτείς, θα χάσεις τις θαυμάστριες". Λέω εγώ "Ερωτεύτηκα αυτήν, αγαπάω, θα την πάρω". Εγώ δεν καταλάβαινα από αυτά. Την παντρεύτηκα. Στις 22 μου χρόνια ήμουν παντρεμένος. Και αν το σκεφτείς ακόμα μαζί είμαστε, γιατί συνεργαζόμαστε. Ποτέ δεν χωρίσαμε στην ουσία πραγματικά με τη Μαρία».
Αποκαλύπτοντας τον λόγο πίσω από το διαζύγιό τους, ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέφερε: «Χωρίσαμε γιατί ήμασταν 15 χρόνια μαζί και κάποια στιγμή, στη σκέψη και μόνο ότι άρχισα να βλέπω άλλες γυναίκες πιο σεξουαλικά, λέω "Δεν θέλω να πληγώσω τον άνθρωπο που λατρεύω". Οπότε, επειδή ήμουν ακόμα νέος και η Μαρία νέα, είπαμε θα χωρίσουμε και θα μεγαλώσουμε το παιδί μας κανονικά, μαζί. Το να την απατήσω, ήταν κάτι που το σιχαινόμουν. Γενικά είμαι πάρα πολύ πιστός στις σχέσεις μου. Απόλυτα μονογαμικός είμαι».
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