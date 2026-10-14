Ο Πέδρο Πασκάλ φωτογραφήθηκε αγκαλιά με την αδελφή του στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Behemoth!»
Ο Πέδρο Πασκάλ φωτογραφήθηκε αγκαλιά με την αδελφή του στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Behemoth!»
Ο ηθοποιός και η Λουξ Πασκάλ έδωσαν το παρών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βρετανικού Ινστιτούτου που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο
Μία κοινή εμφάνιση με την αδελφή του έκανε ο Πέδρο Πασκάλ στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Behemoth!».
Ο ηθοποιός και η Λουξ Πασκάλ φωτογραφήθηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (BFI) που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, με την 34χρονη να σκύβει προς το μέρος του αδελφού της και να τον αγκαλιάζει.
Ο Πασκάλ επέλεξε ένα κομψό μπεζ σακάκι, ριγέ πουκάμισο και παντελόνι σε γκρεζ απόχρωση, ενώ η αδελφή του φόρεσε ένα μάξι μπορντό φόρεμα με βολάν και ιδιαίτερη λεπτομέρεια στη λαιμόκοψη.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Στην ταινία «Behemoth!» ο 51χρονος υποδύεται έναν καταξιωμένο τσελίστα ονόματι Άλεξ Σεριάν, ο οποίος επιστρέφει στο Λος Άντζελες για να συνθέσει μουσική για ταινίες. Για να ερμηνεύσει τον ρόλο με πειστικότητα, ο ηθοποιός, όπως αποκάλυψε, έπρεπε να μάθει να παίζει βιολοντσέλο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Ο Πασκάλ εξομολογήθηκε πως ήταν η «πιο δύσκολη» πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ στην καριέρα του και πρόσθεσε με χιούμορ πως θα προτιμούσε να «μονομαχήσει με το "Βουνό"» -αναφερόμενος στον διαβόητο, τρομακτικό και βίαιο πολεμιστή της σειράς «Game of Thrones» στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος- παρά να «μάθει να παίζει βιολοντσέλο με πειστικότητα».
Παράλληλα, ανέφερε ότι θα προτιμούσε να τον πετάξουν «από γκρεμό μαζί με τον Νίκολας Κέιτζ» παρά να μάθει να παίζει βιολοντσέλο, αναφερόμενος σε μια σκηνή, της ταινίας του 2022 «The Unbearable Weight of Massive Talent» στην οποία οι δύο ηθοποιοί έπρεπε να πηδήξουν στο κενό. «Αν και τώρα έχω λατρέψει το όργανο, καθώς και τον ήχο του», είπε προσθέτοντας ότι ήταν ανέκαθεν -κάπως κρυφά- το αγαπημένο του μουσικό όργανο.
Ο ηθοποιός και η Λουξ Πασκάλ φωτογραφήθηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (BFI) που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, με την 34χρονη να σκύβει προς το μέρος του αδελφού της και να τον αγκαλιάζει.
Ο Πασκάλ επέλεξε ένα κομψό μπεζ σακάκι, ριγέ πουκάμισο και παντελόνι σε γκρεζ απόχρωση, ενώ η αδελφή του φόρεσε ένα μάξι μπορντό φόρεμα με βολάν και ιδιαίτερη λεπτομέρεια στη λαιμόκοψη.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
@gala.fr #pedropascal #luxpascal #londonfilmfestival #onregardequoi #whattowatch ♬ som original - Netflix Brasil
@elle.aus Pedro and Lux Pascal had a sweet (and chic) sibling moment in matching red attire at the ‘Behemoth!’ Gala during the 70th BFI London Film Festival at The Royal Festival Hall. The duo wore a coordinated sibling look with Lux in a drop waist bubble dress from the Chanel fall 2026 collection which Pedro, always a fan of an unexpected pop of colour, added a deep red belt to his relaxed suit to match. Image Credit: Getty Images #pedropascal #pedropascaledit #luxpascal #pedropascaltiktok #fyp ♬ sonido original - WHATSERNAME
Στην ταινία «Behemoth!» ο 51χρονος υποδύεται έναν καταξιωμένο τσελίστα ονόματι Άλεξ Σεριάν, ο οποίος επιστρέφει στο Λος Άντζελες για να συνθέσει μουσική για ταινίες. Για να ερμηνεύσει τον ρόλο με πειστικότητα, ο ηθοποιός, όπως αποκάλυψε, έπρεπε να μάθει να παίζει βιολοντσέλο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Ο Πασκάλ εξομολογήθηκε πως ήταν η «πιο δύσκολη» πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ στην καριέρα του και πρόσθεσε με χιούμορ πως θα προτιμούσε να «μονομαχήσει με το "Βουνό"» -αναφερόμενος στον διαβόητο, τρομακτικό και βίαιο πολεμιστή της σειράς «Game of Thrones» στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος- παρά να «μάθει να παίζει βιολοντσέλο με πειστικότητα».
Παράλληλα, ανέφερε ότι θα προτιμούσε να τον πετάξουν «από γκρεμό μαζί με τον Νίκολας Κέιτζ» παρά να μάθει να παίζει βιολοντσέλο, αναφερόμενος σε μια σκηνή, της ταινίας του 2022 «The Unbearable Weight of Massive Talent» στην οποία οι δύο ηθοποιοί έπρεπε να πηδήξουν στο κενό. «Αν και τώρα έχω λατρέψει το όργανο, καθώς και τον ήχο του», είπε προσθέτοντας ότι ήταν ανέκαθεν -κάπως κρυφά- το αγαπημένο του μουσικό όργανο.
Ο Πασκάλ πρωταγωνιστεί στο πλευρό των Ολίβια Γουάιλντ, Έβα Βίκτορ και Γουίλ Αρνέτ στο δράμα που σκηνοθετεί ο Τόνι Γκίλροϊ και η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις ΗΠΑ στις 4 Δεκεμβρίου.
Φωτογραφίες: Reuters
Φωτογραφίες: Reuters
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα