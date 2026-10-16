Άγγελος Λάτσιος: Οι νέες εικόνες από το ταξίδι του στη Σκωτία και το σχόλιο της Ελένης Μενεγάκη
Άγγελος Λάτσιος: Οι νέες εικόνες από το ταξίδι του στη Σκωτία και το σχόλιο της Ελένης Μενεγάκη
Ο γιος της παρουσιάστριας και του Γιάννη Λάτσιου ταξίδεψε στο Εδιμβούργο για να επισκεφτεί την αδελφή του, Λάουρα
Το ταξίδι του στη Σκωτία συνεχίζει ο Άγγελος Λάτσιος. Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου ταξίδεψε στο Εδιμβούργο για να επισκεφτεί την αδελφή του, Λάουρα, η οποία πραγματοποιεί σπουδές στην πρωτεύουσα της χώρας.
Μετά την ανάρτηση με την οποία έκανε γνωστό ότι βρέθηκε στη Σκωτία, ο Άγγελος Λάτσιος μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από την απόδρασή του. Εκείνος και η αδελφή του απαθανατίζονται με φόντο τη φύση, γραφικά δρομάκια και εντυπωσιακά τοπία.
Η Ελένη Μενεγάλη μάλιστα σχολίασε την ανάρτηση του γιου της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είναι όνειρο! Πόσο σας χαίρομαι καλά να περνάτε παιδάκια μου».
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Μετά την ανάρτηση με την οποία έκανε γνωστό ότι βρέθηκε στη Σκωτία, ο Άγγελος Λάτσιος μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από την απόδρασή του. Εκείνος και η αδελφή του απαθανατίζονται με φόντο τη φύση, γραφικά δρομάκια και εντυπωσιακά τοπία.
Η Ελένη Μενεγάλη μάλιστα σχολίασε την ανάρτηση του γιου της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είναι όνειρο! Πόσο σας χαίρομαι καλά να περνάτε παιδάκια μου».
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
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