Οι ευχές της Ελένης Μενεγάκη στον αδελφό της για τα 40ά γενέθλιά του: Τα πιο όμορφα είναι μπροστά σου
Οι ευχές της Ελένης Μενεγάκη στον αδελφό της για τα 40ά γενέθλιά του: Τα πιο όμορφα είναι μπροστά σου
Η παρουσιάστρια ευχήθηκε και δημόσια στον Θοδωρή Μισόκαλο μέσα από τα social media
Τα 40ά γενέθλιά του γιόρτασε ο αδελφός της Ελένης Μενεγάκη, Θοδωρής Μισόκαλος, με εκείνη να του εύχεται δημόσια μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες του αδελφού της, από την παιδική του ηλικία μέχρι σήμερα, καθώς και κοινά τους στιγμιότυπα, εκφράζοντας την αγάπη της για εκείνον.
Στέλνοντας τις ευχές της στον αδελφό της και δημόσια μέσα από τα social media, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε χαρακτηριστικά: «And just like that… 40! Από το μικρό αγόρι των φωτογραφιών στον υπέροχο άντρα που είσαι σήμερα! Πόσες αναμνήσεις, πόσες στιγμές, πόση αγάπη χωράνε σε σαράντα χρόνια! Χρόνια πολλά αδερφέ μου! Τα πιο όμορφα είναι ακόμα μπροστά σου».
Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη
Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες του αδελφού της, από την παιδική του ηλικία μέχρι σήμερα, καθώς και κοινά τους στιγμιότυπα, εκφράζοντας την αγάπη της για εκείνον.
Στέλνοντας τις ευχές της στον αδελφό της και δημόσια μέσα από τα social media, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε χαρακτηριστικά: «And just like that… 40! Από το μικρό αγόρι των φωτογραφιών στον υπέροχο άντρα που είσαι σήμερα! Πόσες αναμνήσεις, πόσες στιγμές, πόση αγάπη χωράνε σε σαράντα χρόνια! Χρόνια πολλά αδερφέ μου! Τα πιο όμορφα είναι ακόμα μπροστά σου».
Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη
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