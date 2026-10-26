Σάρον Όσμπορν: Επισκέπτομαι κάθε μέρα τον τάφο του Όζι, δεν θα ξεπεράσω ποτέ τον θάνατό του
Σάρον Όσμπορν: Επισκέπτομαι κάθε μέρα τον τάφο του Όζι, δεν θα ξεπεράσω ποτέ τον θάνατό του
Έχεις χάσει τον έρωτα της ζωής σου, επομένως δεν ξυπνάς μια μέρα και λες «τώρα είμαι καλά, θεραπεύτηκα», μαθαίνεις όμως να ζεις με αυτό, είπε η χήρα του θρύλου της ροκ
Στο πένθος της για τον θάνατο του Όζι Όσμπορν και στη δυσκολία της να διαχειριστεί την απώλειά του αναφέρθηκε η Σάρον, σχολιάζοντας πως επισκέπτεται καθημερινά τον τάφο του συζύγου της και πως δεν πιστεύει ότι θα ξεπεράσει ποτέ τον χαμό του.
Η χήρα του θρύλου της ροκ παραχώρησε συνέντευξη στο BBC που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου αναφέροντας ότι επισκέπτεται καθημερινά τον τάφο του τραγουδιστή, ο οποίος πέθανε στις 22 Ιουλίου του 2025, σε ηλικία 76 ετών.
«Έχεις χάσει τον έρωτα της ζωής σου, επομένως δεν ξυπνάς μια μέρα και λες “τώρα είμαι καλά, θεραπεύτηκα”. Δεν το ξεπερνάς ποτέ. Μαθαίνεις, όμως, να ζεις με αυτό και αυτό προσπαθώ να κάνω. Είτε μένεις κλεισμένος σε ένα δωμάτιο και δεν βγαίνεις ποτέ είτε αποδέχεσαι αυτό που συνέβη, συμφιλιώνεσαι μαζί του και συνεχίζεις» είπε η 74χρονη.
Η τελευταία κατοικία του Όζι βρίσκεται στο σπίτι της οικογένειας, στο Μπάκιγχαμσαϊρ, στην Αγγλία, με τη Σάρον να εξηγεί ότι: «Δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω τον Όζι σε δημόσιο κοιμητήριο. Έχω δει τι συμβαίνει με άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στο προσκήνιο. Δεν υπάρχει ηρεμία, επειδή ο κόσμος θέλει να έρχεται και να αποτίει φόρο τιμής. Αυτό συνεχίζεται διαρκώς και ήθελα ο Όζι να αναπαυθεί». Όταν ρωτήθηκε αν επισκέπτεται τον τάφο του, απάντησε: «Φυσικά, κάθε μέρα. Μπορώ να τον βλέπω από το παράθυρό μου».
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που εξασφάλισε το περιοδικό People, ο τραγουδιστής πέθανε από καρδιακή ανακοπή και οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ ως συνυπάρχουσες αιτίες αναφέρονταν η στεφανιαία νόσος και η νόσος του Πάρκινσον.
Η χήρα του θρύλου της ροκ παραχώρησε συνέντευξη στο BBC που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου αναφέροντας ότι επισκέπτεται καθημερινά τον τάφο του τραγουδιστή, ο οποίος πέθανε στις 22 Ιουλίου του 2025, σε ηλικία 76 ετών.
«Έχεις χάσει τον έρωτα της ζωής σου, επομένως δεν ξυπνάς μια μέρα και λες “τώρα είμαι καλά, θεραπεύτηκα”. Δεν το ξεπερνάς ποτέ. Μαθαίνεις, όμως, να ζεις με αυτό και αυτό προσπαθώ να κάνω. Είτε μένεις κλεισμένος σε ένα δωμάτιο και δεν βγαίνεις ποτέ είτε αποδέχεσαι αυτό που συνέβη, συμφιλιώνεσαι μαζί του και συνεχίζεις» είπε η 74χρονη.
Sharon Osbourne Says She Visits Late Husband Ozzy’s Grave ‘Every Day’ and She’ll ‘Never Get Over’ His Death https://t.co/xaD8AyzIdJ— People (@people) October 26, 2026
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που εξασφάλισε το περιοδικό People, ο τραγουδιστής πέθανε από καρδιακή ανακοπή και οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ ως συνυπάρχουσες αιτίες αναφέρονταν η στεφανιαία νόσος και η νόσος του Πάρκινσον.
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