Σάρον Όσμπορν: Επισκέπτομαι κάθε μέρα τον τάφο του Όζι, δεν θα ξεπεράσω ποτέ τον θάνατό του

Έχεις χάσει τον έρωτα της ζωής σου, επομένως δεν ξυπνάς μια μέρα και λες «τώρα είμαι καλά, θεραπεύτηκα», μαθαίνεις όμως να ζεις με αυτό, είπε η χήρα του θρύλου της ροκ