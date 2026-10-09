Φάνης Μουρατίδης: Αν κάτι δεν με ιντριγκάρει, δεν το κάνω, θέλω να γυρνάω στο σπίτι με ήσυχη τη συνείδησή μου
Φάνης Μουρατίδης: Αν κάτι δεν με ιντριγκάρει, δεν το κάνω, θέλω να γυρνάω στο σπίτι με ήσυχη τη συνείδησή μου
Έχω μια ευθύνη γι' αυτή τη δουλειά, τόνισε ο ηθοποιός
Μία αναφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη δουλειά του έκανε ο Φάνης Μουρατίδης, τονίζοντας ότι επιλέγει να ασχολείται μόνο με όσα του προκαλούν πραγματικό ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα σημαντικό για τον ηθοποιό, είναι να έχει τη συνείδησή του ήσυχη.
Ο Φάνης Μουρατίδης έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Τύπος TV» και διευκρίνισε ότι δεν αντιμετωπίζει ποτέ τη δουλειά του ως απλή διεκπεραίωση για οικονομικούς λόγους. Αντιθέτως, επιλέγει μόνο όσα τον ιντριγκάρουν. «Αν δεν με ιντριγκάρει κάτι, δεν μπαίνω ποτέ στη διαδικασία να το κάνω, ό,τι κι αν είναι αυτό. Θέλω να γυρνάω στο σπίτι με ήσυχη τη συνείδησή μου πως ό,τι έπρεπε να κάνω, το έκανα. Κι αυτό να το κάνω ώστε, αν θέλω να αλλάξω κάτι, θα πρέπει να έχω εξαντλήσει όλες μου τις επιλογές και μετά να βρω τι είναι αυτό που ίσως δεν πρόσεξα. Αν δεν έχω εξαντλήσει τις επιλογές μου, δεν μπορώ να το ανακαλύψω. Έχω μια ευθύνη γι' αυτή τη δουλειά», σημείωσε μεταξύ άλλων.
Όσον αφορά στο τι σημαίνει για τον ίδιο τηλεοπτική επιτυχία, ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν την αξιολογεί με βάση τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά μέσα από την ανταπόκριση του κόσμου και το αποτύπωμα που αφήνει κάθε δουλειά στο πέρασμα του χρόνου.
Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Η επιτυχία δεν μεταφράζεται στα νούμερα, αλλά στον δρόμο. Όταν έρχεται κάποιος να μου μιλήσει, ανάλογα με το τι τύπος φαίνεται, ξέρω για ποια δουλειά θα μου πει. Αν έρθει κάποιος πιο ευάλωτος, θα μου πει για την “Τζαμάικα” ενώ, αν έρθει κάποιος 35αρης, θα μου πει για το “Μ+Μ”. Για μένα, η επιτυχία ή η αποτυχία έχει να κάνει με το βάθος του χρόνου και όχι με τη στιγμή. Έχει να κάνει με το τι αποτύπωμα αφήνεις πίσω σου και ποια αίσθηση αφήνεις για εσένα. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι το τι αφήνει το άθροισμα των πραγμάτων που έχεις κάνει, τι αφήνει το αποτύπωμά σου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο Φάνης Μουρατίδης έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Τύπος TV» και διευκρίνισε ότι δεν αντιμετωπίζει ποτέ τη δουλειά του ως απλή διεκπεραίωση για οικονομικούς λόγους. Αντιθέτως, επιλέγει μόνο όσα τον ιντριγκάρουν. «Αν δεν με ιντριγκάρει κάτι, δεν μπαίνω ποτέ στη διαδικασία να το κάνω, ό,τι κι αν είναι αυτό. Θέλω να γυρνάω στο σπίτι με ήσυχη τη συνείδησή μου πως ό,τι έπρεπε να κάνω, το έκανα. Κι αυτό να το κάνω ώστε, αν θέλω να αλλάξω κάτι, θα πρέπει να έχω εξαντλήσει όλες μου τις επιλογές και μετά να βρω τι είναι αυτό που ίσως δεν πρόσεξα. Αν δεν έχω εξαντλήσει τις επιλογές μου, δεν μπορώ να το ανακαλύψω. Έχω μια ευθύνη γι' αυτή τη δουλειά», σημείωσε μεταξύ άλλων.
Όσον αφορά στο τι σημαίνει για τον ίδιο τηλεοπτική επιτυχία, ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν την αξιολογεί με βάση τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά μέσα από την ανταπόκριση του κόσμου και το αποτύπωμα που αφήνει κάθε δουλειά στο πέρασμα του χρόνου.
Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Η επιτυχία δεν μεταφράζεται στα νούμερα, αλλά στον δρόμο. Όταν έρχεται κάποιος να μου μιλήσει, ανάλογα με το τι τύπος φαίνεται, ξέρω για ποια δουλειά θα μου πει. Αν έρθει κάποιος πιο ευάλωτος, θα μου πει για την “Τζαμάικα” ενώ, αν έρθει κάποιος 35αρης, θα μου πει για το “Μ+Μ”. Για μένα, η επιτυχία ή η αποτυχία έχει να κάνει με το βάθος του χρόνου και όχι με τη στιγμή. Έχει να κάνει με το τι αποτύπωμα αφήνεις πίσω σου και ποια αίσθηση αφήνεις για εσένα. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι το τι αφήνει το άθροισμα των πραγμάτων που έχεις κάνει, τι αφήνει το αποτύπωμά σου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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