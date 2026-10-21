Σάρον Στόουν για το εγκεφαλικό και την αιμορραγία που υπέστη: Οι προτάσεις για δουλειά εξαφανίστηκαν, δεν είχα καθόλου χρήματα
Σάρον Στόουν για το εγκεφαλικό και την αιμορραγία που υπέστη: Οι προτάσεις για δουλειά εξαφανίστηκαν, δεν είχα καθόλου χρήματα
Η ηθοποιός μίλησε για τον αντίκτυπο που είχε η περιπέτεια υγείας της στην καριέρα της - Χρειάστηκε εφτά χρόνια για να επανέλθει πλήρως
Τον αντίκτυπο που είχε η περιπέτεια της υγείας της στην καριέρα της αποκάλυψε η Σάρον Στόουν 25 χρόνια μετά το εγκεφαλικό και την εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη, σημειώνοντας πως οι προτάσεις για δουλειά εξαφανίστηκαν και πως έχασε τα χρήματά της.
Η 68χρονη ηθοποιός μίλησε στο ισπανικό ELLE και εξομολογήθηκε πως χρειάστηκε συνολικά εφτά χρόνια για να μάθει από την αρχή να περπατά, να μιλά και να διαβάζει, επισημαίνοντας πως μέχρι να καταφέρει να αναρρώσει πλήρως, είχε μείνει πολύ πίσω.
«Κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, κατάφερα να αναρρώσω, αλλά οι προτάσεις για δουλειά εξαφανίστηκαν. Εκείνη την εποχή, αν ήσουν γυναίκα και σου συνέβαινε κάτι, τελείωνες», ανέφερε αρχικά η Σάρον Στόουν και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ή τείνουν να ξεχνούν τις αόρατες αναπηρίες».
Όπως σημείωσε, ο κόσμος δεν αντιλαμβανόταν πόσο εύθραυστη ήταν: «Νομίζω ότι οι γυναίκες που θεωρούνται όμορφες και έξυπνες αντιμετωπίζονται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, σχεδόν σαν το ένα χαρακτηριστικό να αναιρεί το άλλο. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ να καταλάβουν ότι είμαι μια εύθραυστη καλλιτέχνιδα, σωματικά μικροκαμωμένη, ντροπαλή, ιδιωτική, μοναχική, γλυκιά, ευαίσθητη και συμπονετική».
Εκείνη την εποχή, η Στόουν έχασε όλα τα χρήματα που είχε αποταμιεύσει στα χρόνια της μέχρι τότε επιτυχημένης της πορείας στον χώρο της υποκριτικής και του θεάματος, με την ίδια να αποδίδει την απώλεια αυτή σε ανθρώπους του περιβάλλοντός της, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, διαχειρίστηκαν κακοπροαίρετα ή λανθασμένα τα χρήματά της, ενώ εκείνη προσπαθούσε να ανακτήσει τις βασικές της λειτουργίες.
«Οι άνθρωποι εκμεταλλεύτηκαν την κατάστασή μου εκείνη την περίοδο», υποστήριξε. «Είχα αποταμιεύσει 18 εκατομμύρια δολάρια χάρη σε όλη την επιτυχία μου, αλλά όταν κατάφερα να ξαναμπώ στον τραπεζικό μου λογαριασμό, είχαν εξαφανιστεί όλα. Δεν είχα καθόλου χρήματα», είπε ακόμη.
Περιγράφοντας την κατάσταση με την οποία ήρθε αντιμέτωπη μετά το εγκεφαλικό και την εγκεφαλική αιμορραγία, η ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Αιμορραγούσα στον εγκέφαλό μου για εννέα ημέρες, οπότε ο εγκέφαλός μου μετακινήθηκε προς το μπροστινό μέρος του κεφαλιού μου. Δεν βρισκόταν στη θέση που ήταν προηγουμένως μέσα στο κεφάλι μου» και εξήγησε πως αυτό σήμαινε ότι όλα άλλαξαν: «Η όσφρησή μου, η όρασή μου, η αφή μου. Δεν μπορούσα να διαβάσω για μερικά χρόνια. Τα πράγματα είχαν παραμορφωθεί και έβλεπα χρωματικά μοτίβα. Πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι θα πέθαινα», πρόσθεσε.
Η εμπειρία αυτή άλλαξε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται: «Ένας βουδιστής μοναχός μού είπε ότι είχα μετενσαρκωθεί στο ίδιο μου το σώμα. Βίωσα τον θάνατο και μετά με επανέφεραν», δήλωσε.
«Αποφάσισα να μην προσκολληθώ στην ασθένεια, ούτε στην πικρία ή στον θυμό. Αν δαγκώσεις τον σπόρο της πικρίας, δεν σε αφήνει ποτέ. Αλλά αν κρατήσεις την πίστη, ακόμη κι αν αυτή η πίστη έχει το μέγεθος ενός κόκκου σιναπιού, θα επιβιώσεις. Έτσι, τώρα ζω για τη χαρά. Ζω με σκοπό», κατέληξε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 68χρονη ηθοποιός μίλησε στο ισπανικό ELLE και εξομολογήθηκε πως χρειάστηκε συνολικά εφτά χρόνια για να μάθει από την αρχή να περπατά, να μιλά και να διαβάζει, επισημαίνοντας πως μέχρι να καταφέρει να αναρρώσει πλήρως, είχε μείνει πολύ πίσω.
«Κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, κατάφερα να αναρρώσω, αλλά οι προτάσεις για δουλειά εξαφανίστηκαν. Εκείνη την εποχή, αν ήσουν γυναίκα και σου συνέβαινε κάτι, τελείωνες», ανέφερε αρχικά η Σάρον Στόουν και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ή τείνουν να ξεχνούν τις αόρατες αναπηρίες».
Sharon Stone says 'the job offers dried up' after she suffered a stroke and brain haemorrhage and she still has seizures 25 years on https://t.co/FsdUZ5sJ2e— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 21, 2026
Όπως σημείωσε, ο κόσμος δεν αντιλαμβανόταν πόσο εύθραυστη ήταν: «Νομίζω ότι οι γυναίκες που θεωρούνται όμορφες και έξυπνες αντιμετωπίζονται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, σχεδόν σαν το ένα χαρακτηριστικό να αναιρεί το άλλο. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ να καταλάβουν ότι είμαι μια εύθραυστη καλλιτέχνιδα, σωματικά μικροκαμωμένη, ντροπαλή, ιδιωτική, μοναχική, γλυκιά, ευαίσθητη και συμπονετική».
Εκείνη την εποχή, η Στόουν έχασε όλα τα χρήματα που είχε αποταμιεύσει στα χρόνια της μέχρι τότε επιτυχημένης της πορείας στον χώρο της υποκριτικής και του θεάματος, με την ίδια να αποδίδει την απώλεια αυτή σε ανθρώπους του περιβάλλοντός της, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, διαχειρίστηκαν κακοπροαίρετα ή λανθασμένα τα χρήματά της, ενώ εκείνη προσπαθούσε να ανακτήσει τις βασικές της λειτουργίες.
«Οι άνθρωποι εκμεταλλεύτηκαν την κατάστασή μου εκείνη την περίοδο», υποστήριξε. «Είχα αποταμιεύσει 18 εκατομμύρια δολάρια χάρη σε όλη την επιτυχία μου, αλλά όταν κατάφερα να ξαναμπώ στον τραπεζικό μου λογαριασμό, είχαν εξαφανιστεί όλα. Δεν είχα καθόλου χρήματα», είπε ακόμη.
Περιγράφοντας την κατάσταση με την οποία ήρθε αντιμέτωπη μετά το εγκεφαλικό και την εγκεφαλική αιμορραγία, η ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Αιμορραγούσα στον εγκέφαλό μου για εννέα ημέρες, οπότε ο εγκέφαλός μου μετακινήθηκε προς το μπροστινό μέρος του κεφαλιού μου. Δεν βρισκόταν στη θέση που ήταν προηγουμένως μέσα στο κεφάλι μου» και εξήγησε πως αυτό σήμαινε ότι όλα άλλαξαν: «Η όσφρησή μου, η όρασή μου, η αφή μου. Δεν μπορούσα να διαβάσω για μερικά χρόνια. Τα πράγματα είχαν παραμορφωθεί και έβλεπα χρωματικά μοτίβα. Πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι θα πέθαινα», πρόσθεσε.
Η εμπειρία αυτή άλλαξε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται: «Ένας βουδιστής μοναχός μού είπε ότι είχα μετενσαρκωθεί στο ίδιο μου το σώμα. Βίωσα τον θάνατο και μετά με επανέφεραν», δήλωσε.
«Αποφάσισα να μην προσκολληθώ στην ασθένεια, ούτε στην πικρία ή στον θυμό. Αν δαγκώσεις τον σπόρο της πικρίας, δεν σε αφήνει ποτέ. Αλλά αν κρατήσεις την πίστη, ακόμη κι αν αυτή η πίστη έχει το μέγεθος ενός κόκκου σιναπιού, θα επιβιώσεις. Έτσι, τώρα ζω για τη χαρά. Ζω με σκοπό», κατέληξε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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