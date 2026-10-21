Λίλα Μπακλέση: Η μητρότητα δεν ήταν στα σχέδιά μου, ο θηλασμός ήταν τελικά πιο δύσκολος από τη γέννα
Λίλα Μπακλέση: Η μητρότητα δεν ήταν στα σχέδιά μου, ο θηλασμός ήταν τελικά πιο δύσκολος από τη γέννα
«Ο σύντροφός μου ήταν μέσα στη διαδικασία, πίστευα ότι θα λιποθυμήσει αλλά δεν λιποθύμησε», ανέφερε ακόμη με χιούμορ η ηθοποιός
Λίγους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού της, η Λίλα Μπακλέση μίλησε για το ταξίδι της μητρότητας, αποκαλύπτοντας πως ήταν κάτι που δεν σχεδίαζε, ωστόσο άφησε τη ζωή να την καθοδηγήσει. Όπως ανέφερε, ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει σε αυτό το νέο κεφάλαιο είναι ο θηλασμός, σημειώνοντας πως ήταν μία διαδικασία πιο έντονη και από τη γέννα.
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, η ηθοποιός περιέγραψε όλα όσα έζησε κατά τη διάρκεια του τοκετού με τον σύντροφό της στο πλευρό της, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στα προβλήματα που προέκυψαν αφού ήρθε στη ζωή ο γιος τους, σχετικά με τη φροντίδα του.
«Η μητρότητα δεν ήταν στα σχέδιά μου. Προέκυψε και μερικές φορές πιστεύω ότι πρέπει να αφήσεις τα πράγματα να σε οδηγήσουν. Η ζωή σε οδηγεί κάποιες φορές», εξομολογήθηκε αρχικά η Λίλα Μπακλέση, επισημαίνοντας πως με τον πατέρα του παιδιού της διατηρεί πολλά χρόνια σχέση, χωρίς να έχουν παντρευτεί.
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Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε πως ο τοκετός της διήρκεσε πολλές ώρες: «Ο τοκετός ήταν 27 ώρες. Επειδή γέννησα φυσιολογικά, το μετά ήταν αρκετά εύκολο. Εμπιστευόμουν πολύ τον γιατρό μου και πηγαίναμε ώρα με την ώρα και όταν μου είπαν ότι θα γεννήσω φυσιολογικά δεν το πίστευα», είπε και εξήγησε: «Εγώ είχα διαβήτη κύησης, οπότε δεν μπορούσαν να με αφήσουν μετά τις 38 εβδομάδες και έπρεπε να κάνω πρόκληση τοκετού. Στην πρόκληση τοκετού, επειδή το μωρό δεν είναι έτοιμο ούτε και το σώμα σου, πρέπει να περιμένεις αρκετά. Ήμουν στοχοπροσηλωμένη. Προσπαθούσα να σκέφτομαι το κάθε βήμα, χωρίς να σκέφτομαι το τελικό αποτέλεσμα και με βοήθησε».
Η Λίλα Μπακλέση δήλωσε ο σύντροφός της ήταν δίπλα της σε όλη τη διάρκεια: «Ο σύντροφός μου ήταν μέσα στη διαδικασία. Πίστευα ότι θα λιποθυμήσει, αλλά δεν λιποθύμησε. Ήταν πολύ ψύχραιμος και δεν το περίμενα. Είναι σκληροπυρηνική διαδικασία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι όπως και να γεννήσεις, νιώθεις ενδυναμωμένη μετά. Δεν το περίμενα. Ήταν μεγάλο σοκ για εμένα το πόσο διαφορετική είμαι τώρα. Δεν πίστευα ότι θα είναι τόσο μεγάλη η μετάβαση».
Μιλώντας για το διάστημα μετά τη γέννα, η ηθοποιός επισήμανε πως δυσκολεύτηκε αρκετά με τον θηλασμό: «Λένε ότι (το μωρό) μοιάζει στον σύντροφό μου. Γεννήθηκε τρία κιλά. Δεν θηλάζω ακόμα, μου προέκυψε ένα θέμα. Πίστευα ότι θα είναι εύκολο, αλλά ο θηλασμός ήταν τελικά πιο δύσκολος από τη γέννα. Πόνεσα φοβερά, οπότε δεν γινόταν».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Λίλα Μπακλέση τόνισε πως υπάρχουν πολλά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν δύο άνθρωποι όταν γίνονται γονείς: «Εμείς είμαστε τυχεροί, τα οικονομικά μας είναι ρυθμισμένα με έναν τρόπο, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο να αφήσεις το παιδί σου. Το ποσό είναι εξωφρενικό για να αφήσεις σε κάποιον ένα μωράκι. Και επίσης το να εμπιστευτείς κάποιον. Εμένα αυτό μου φαίνεται το πιο δύσκολο», είπε.
Και πρόσθεσε: «Στην αρχή, όταν γεννήθηκε ο μικρός μας, ο σύντροφός μου δούλευε από το σπίτι και ήταν αρκετά εύκολο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εγώ έπαιρνα τη νυχτερινή βάρδια και μετά κοιμόμουν μέχρι τη μία το μεσημέρι και - είναι περίεργο αυτό που λέω - ήμουν φρέσκια. Μετά όμως, όταν έπρεπε να πάει στο γραφείο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο».
Η Λίλα Μπακλέση κατέληξε πως οι νέοι γονείς χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη: «Είναι σχεδόν αδύνατο να κάνεις παιδί στην Ελλάδα αν δεν έχεις μία βοήθεια από την οικογένειά σου ή αν δεν έχεις οικονομική άνεση. Θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος να λυθεί το θέμα της υπογεννητικότητας είναι να δοθούν αρκετά χρήματα ή να υπάρξουν κάποιες δομές για τις οικογένειες».
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, η ηθοποιός περιέγραψε όλα όσα έζησε κατά τη διάρκεια του τοκετού με τον σύντροφό της στο πλευρό της, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στα προβλήματα που προέκυψαν αφού ήρθε στη ζωή ο γιος τους, σχετικά με τη φροντίδα του.
«Η μητρότητα δεν ήταν στα σχέδιά μου. Προέκυψε και μερικές φορές πιστεύω ότι πρέπει να αφήσεις τα πράγματα να σε οδηγήσουν. Η ζωή σε οδηγεί κάποιες φορές», εξομολογήθηκε αρχικά η Λίλα Μπακλέση, επισημαίνοντας πως με τον πατέρα του παιδιού της διατηρεί πολλά χρόνια σχέση, χωρίς να έχουν παντρευτεί.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε πως ο τοκετός της διήρκεσε πολλές ώρες: «Ο τοκετός ήταν 27 ώρες. Επειδή γέννησα φυσιολογικά, το μετά ήταν αρκετά εύκολο. Εμπιστευόμουν πολύ τον γιατρό μου και πηγαίναμε ώρα με την ώρα και όταν μου είπαν ότι θα γεννήσω φυσιολογικά δεν το πίστευα», είπε και εξήγησε: «Εγώ είχα διαβήτη κύησης, οπότε δεν μπορούσαν να με αφήσουν μετά τις 38 εβδομάδες και έπρεπε να κάνω πρόκληση τοκετού. Στην πρόκληση τοκετού, επειδή το μωρό δεν είναι έτοιμο ούτε και το σώμα σου, πρέπει να περιμένεις αρκετά. Ήμουν στοχοπροσηλωμένη. Προσπαθούσα να σκέφτομαι το κάθε βήμα, χωρίς να σκέφτομαι το τελικό αποτέλεσμα και με βοήθησε».
Η Λίλα Μπακλέση δήλωσε ο σύντροφός της ήταν δίπλα της σε όλη τη διάρκεια: «Ο σύντροφός μου ήταν μέσα στη διαδικασία. Πίστευα ότι θα λιποθυμήσει, αλλά δεν λιποθύμησε. Ήταν πολύ ψύχραιμος και δεν το περίμενα. Είναι σκληροπυρηνική διαδικασία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι όπως και να γεννήσεις, νιώθεις ενδυναμωμένη μετά. Δεν το περίμενα. Ήταν μεγάλο σοκ για εμένα το πόσο διαφορετική είμαι τώρα. Δεν πίστευα ότι θα είναι τόσο μεγάλη η μετάβαση».
Μιλώντας για το διάστημα μετά τη γέννα, η ηθοποιός επισήμανε πως δυσκολεύτηκε αρκετά με τον θηλασμό: «Λένε ότι (το μωρό) μοιάζει στον σύντροφό μου. Γεννήθηκε τρία κιλά. Δεν θηλάζω ακόμα, μου προέκυψε ένα θέμα. Πίστευα ότι θα είναι εύκολο, αλλά ο θηλασμός ήταν τελικά πιο δύσκολος από τη γέννα. Πόνεσα φοβερά, οπότε δεν γινόταν».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Λίλα Μπακλέση τόνισε πως υπάρχουν πολλά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν δύο άνθρωποι όταν γίνονται γονείς: «Εμείς είμαστε τυχεροί, τα οικονομικά μας είναι ρυθμισμένα με έναν τρόπο, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο να αφήσεις το παιδί σου. Το ποσό είναι εξωφρενικό για να αφήσεις σε κάποιον ένα μωράκι. Και επίσης το να εμπιστευτείς κάποιον. Εμένα αυτό μου φαίνεται το πιο δύσκολο», είπε.
Και πρόσθεσε: «Στην αρχή, όταν γεννήθηκε ο μικρός μας, ο σύντροφός μου δούλευε από το σπίτι και ήταν αρκετά εύκολο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εγώ έπαιρνα τη νυχτερινή βάρδια και μετά κοιμόμουν μέχρι τη μία το μεσημέρι και - είναι περίεργο αυτό που λέω - ήμουν φρέσκια. Μετά όμως, όταν έπρεπε να πάει στο γραφείο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο».
Η Λίλα Μπακλέση κατέληξε πως οι νέοι γονείς χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη: «Είναι σχεδόν αδύνατο να κάνεις παιδί στην Ελλάδα αν δεν έχεις μία βοήθεια από την οικογένειά σου ή αν δεν έχεις οικονομική άνεση. Θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος να λυθεί το θέμα της υπογεννητικότητας είναι να δοθούν αρκετά χρήματα ή να υπάρξουν κάποιες δομές για τις οικογένειες».
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