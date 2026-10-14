Λίλα Μπακλέση: Στη γέννα του γιου μου ήμουν σε κατάσταση σοκ, ήταν ό,τι πιο σκληροπυρηνικό έχω ζήσει

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξήγησε ότι αντιλήφθηκε πως ήταν έγκυος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Η Βαλίτσα». «Όταν κάναμε τα γυρίσματα για τη Βαλίτσα, ήμουν έγκυος. Το αντιλήφθηκα γιατί πήγαινα στα γυρίσματα και ένιωθα συνεχώς να νυστάζω. Τότε ήξερε μόνο ο σκηνοθέτης μου ότι είμαι έγκυος», σημείωσε.

Σε κατάσταση σοκ βρέθηκε μετά τη γέννηση του παιδιού της η Λίλα Μπακλέση , καθώς ο φυσιολογικός τοκετός διήρκεσε 27 ώρες. Η ηθοποιός ανέτρεξε στη γέννα του γιου της και μετέφερε τα συναισθήματα που είχε νιώσει. Παρότι χαρακτήρισε την εμπειρία όμορφη, η ένταση και η δυσκολία της ήταν τέτοιες που αρχικά δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί.«Στη γέννα μου ήμουν σε κατάσταση σοκ γιατί έκανα 27 ώρες να γεννήσω. Όταν γέννησα φυσιολογικά, παρόλο που είναι μια διαδικασία πολύ ωραία και σκληροπυρηνική, παράλληλα είναι και κάτι σοκαριστικό. Στην αρχή δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω», ανέφερε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.Για την ίδια, η απόκτηση ενός παιδιού συνοδεύεται από πολλές δυσκολίες. Στη δική της περίπτωση, η παρουσία των γονιών της, αλλά και του συντρόφου της, που ήρθαν από την Πάτρα για να τους στηρίξουν στη φροντίδα του μωρού, αποδείχθηκε πολύτιμη. «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή την περίοδο να κάνεις παιδί. Εμάς ας πούμε ήρθαν οι γονείς μας από την Πάτρα, γιατί εκεί μένουν και δεν ξέρω τι θα κάναμε αν δεν ήταν εδώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο να προσέχει το μωρό. Το να κάνεις παιδιά και να λείπεις 17 ώρες την ημέρα, σε πολλούς ανθρώπους δεν ταιριάζει. Για να μπορέσει ο κόσμος να κάνει παιδιά, πρέπει να υπάρχει μια στήριξη», πρόσθεσε.