Ο Τζέικομπ Ελόρντι θα αφηγηθεί την αυτοβιογραφία του Έρικ Ντέιν
Ο Τζέικομπ Ελόρντι θα αφηγηθεί την αυτοβιογραφία του Έρικ Ντέιν
Ο ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο είχε υποδυθεί τον πατέρα του στη σειρά «Euphoria»
Αφηγητής της αυτοβιογραφίας του Έρικ Ντέιν με τίτλο «My Book of Days: A Memoir in Moments» θα είναι ο Τζέικομπ Ελόρντι.
Ο 29χρονος ηθοποιός θα αναλάβει την κύρια αφήγηση του επερχόμενου audiobook, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Νοεμβρίου, εννέα μήνες μετά τον θάνατο του τηλεοπτικού του πατέρα στη σειρά «Euphoria», όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου Penguin Random House στο Entertainment Weekly την Τρίτη 21 Οκτωβρίου.
Ο Ντέιν, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 53 ετών τον περασμένο Φεβρουάριο, έπειτα από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), είχε μιλήσει για την πολύ καλή επαγγελματική σχέση του με τον Ελόρντι σε συνέντευξή του στο Too Fab το 2025, λίγο πριν από την τρίτη σεζόν του σίριαλ: «Ο Τζέικομπ κι εγώ τρέφουμε πολύ βαθύ σεβασμό ο ένας για τον άλλον εκτός γυρισμάτων. Είναι πραγματικά υπέροχος άνθρωπος. Και είναι πολύ διασκεδαστικό να δουλεύεις μαζί του. Είναι ένας εξαιρετικά αφοσιωμένος ηθοποιός, κάτι που μας επιτρέπει να συζητάμε πότε-πότε για την τέχνη της υποκριτικής. Και μας αρέσει πολύ να το κάνουμε αυτό. Είναι πραγματικά υπέροχα να δουλεύεις μαζί του», είχε πει.
Κάποια αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του Ντέιν έχουν ήδη έρθει στο φως της δημοσιότητας. Σε ένα από αυτά, που εξασφάλισε το περιοδικό People, μιλά για την περίοδο που η χρήση ναρκωτικών είχε κυριαρχήσει στην καθημερινότητά του, όταν διάνυε τη δεκαετία των 20 του: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ναρκωτικό που να μην έχω δοκιμάσει. Αποκαλώ εκείνη την περίοδο τη σκοτεινή εποχή μου. Πήγα σε οντισιόν για μερικούς ρόλους, πήρα κάποιους από αυτούς, αλλά κυρίως έκανα ναρκωτικά. Έπαιρνα ναρκωτικά, κάπνιζα χασίς, γινόμουν λιώμα, έκανα ενέσεις, κάπνιζα κρακ και δοκίμαζα κάθε ναρκωτικό που μπορεί να φανταστεί κανείς».
Όπως προσθέτει: «Αλκοόλ, μαριχουάνα, LSD. Ηρωίνη. Κοκαΐνη. Παραισθησιογόνα μανιτάρια. Μεσκαλίνη. Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη. Κρακ. Παυσίπονα. Χούφτες παυσίπονα. Κουβάδες παυσίπονα. Vicodin, Percocet, OxyContin, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, τα πάντα που κυκλοφορούσαν στην αγορά. Όλες τις βενζοδιαζεπίνες. Xanax. Valium. Όλα τα μυοχαλαρωτικά. Όλα τα διεγερτικά. Adderall. Ritalin».
Στο βιβλίο του περιγράφει πως χρειάστηκε να μπει πέντε φορές σε κέντρο απεξάρτησης κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στη σειρά «Grey's Anatomy» και εξηγεί ότι ο εθισμός του στα παυσίπονα εμφανίστηκε στη ζωή του ξανά γύρω στο 2008, όταν υπέστη κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου στον αυχένα, ενώ γυμναζόταν.
Τότε η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και οι συνάδελφοί του μπορούσαν να καταλάβουν τι του συνέβαινε: «Το σώμα μου καταρρέει. Το βάρος μου πέφτει στα 77 κιλά, το πρόσωπό μου βαθουλώνει, τα μάτια μου θολώνουν, φαίνομαι αποστεωμένος. Γαμώτο, μοιάζω με ναρκομανή. Νιώθω τα υπόλοιπα μέλη του καστ να με κοιτάζουν. Είναι φίλοι μου. Η οικογένειά μου στη δουλειά. Όχι. Η οικογένειά μου. Δεν με κρίνουν. Δεν δείχνουν θυμωμένοι. Δείχνουν ανήσυχοι. Δείχνουν λυπημένοι», σημειώνει.
Ο Ντέιν εκμυστηρεύεται ακόμη ότι η δημιουργός του «Grey's Anatomy», Σόντα Ράιμς, του μίλησε πολλές φορές και του εξηγούσε πως θα τον «φρόντιζε», εάν χρειαζόταν να κάνει ένα διάλειμμα από τη δουλειά.
Τελικά, έπειτα από επανειλημμένες νοσηλείες σε κέντρα απεξάρτησης, ο ηθοποιός κατάφερε να παραμένει νηφάλιος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, όμως επηρεάστηκε η ψυχολογική του κατάσταση: «Σωματικά δείχνω υγιής. Αλλά ψυχικά βρίσκομαι στον δρόμο προς την κατάρρευση», περιγράφει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 29χρονος ηθοποιός θα αναλάβει την κύρια αφήγηση του επερχόμενου audiobook, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Νοεμβρίου, εννέα μήνες μετά τον θάνατο του τηλεοπτικού του πατέρα στη σειρά «Euphoria», όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου Penguin Random House στο Entertainment Weekly την Τρίτη 21 Οκτωβρίου.
Ο Ντέιν, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 53 ετών τον περασμένο Φεβρουάριο, έπειτα από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), είχε μιλήσει για την πολύ καλή επαγγελματική σχέση του με τον Ελόρντι σε συνέντευξή του στο Too Fab το 2025, λίγο πριν από την τρίτη σεζόν του σίριαλ: «Ο Τζέικομπ κι εγώ τρέφουμε πολύ βαθύ σεβασμό ο ένας για τον άλλον εκτός γυρισμάτων. Είναι πραγματικά υπέροχος άνθρωπος. Και είναι πολύ διασκεδαστικό να δουλεύεις μαζί του. Είναι ένας εξαιρετικά αφοσιωμένος ηθοποιός, κάτι που μας επιτρέπει να συζητάμε πότε-πότε για την τέχνη της υποκριτικής. Και μας αρέσει πολύ να το κάνουμε αυτό. Είναι πραγματικά υπέροχα να δουλεύεις μαζί του», είχε πει.
Jacob Elordi to narrate late Euphoria dad Eric Dane's audiobook memoir https://t.co/kU5FSgLU6x— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 21, 2026
Κάποια αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του Ντέιν έχουν ήδη έρθει στο φως της δημοσιότητας. Σε ένα από αυτά, που εξασφάλισε το περιοδικό People, μιλά για την περίοδο που η χρήση ναρκωτικών είχε κυριαρχήσει στην καθημερινότητά του, όταν διάνυε τη δεκαετία των 20 του: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ναρκωτικό που να μην έχω δοκιμάσει. Αποκαλώ εκείνη την περίοδο τη σκοτεινή εποχή μου. Πήγα σε οντισιόν για μερικούς ρόλους, πήρα κάποιους από αυτούς, αλλά κυρίως έκανα ναρκωτικά. Έπαιρνα ναρκωτικά, κάπνιζα χασίς, γινόμουν λιώμα, έκανα ενέσεις, κάπνιζα κρακ και δοκίμαζα κάθε ναρκωτικό που μπορεί να φανταστεί κανείς».
Όπως προσθέτει: «Αλκοόλ, μαριχουάνα, LSD. Ηρωίνη. Κοκαΐνη. Παραισθησιογόνα μανιτάρια. Μεσκαλίνη. Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη. Κρακ. Παυσίπονα. Χούφτες παυσίπονα. Κουβάδες παυσίπονα. Vicodin, Percocet, OxyContin, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, τα πάντα που κυκλοφορούσαν στην αγορά. Όλες τις βενζοδιαζεπίνες. Xanax. Valium. Όλα τα μυοχαλαρωτικά. Όλα τα διεγερτικά. Adderall. Ritalin».
Στο βιβλίο του περιγράφει πως χρειάστηκε να μπει πέντε φορές σε κέντρο απεξάρτησης κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στη σειρά «Grey's Anatomy» και εξηγεί ότι ο εθισμός του στα παυσίπονα εμφανίστηκε στη ζωή του ξανά γύρω στο 2008, όταν υπέστη κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου στον αυχένα, ενώ γυμναζόταν.
Τότε η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και οι συνάδελφοί του μπορούσαν να καταλάβουν τι του συνέβαινε: «Το σώμα μου καταρρέει. Το βάρος μου πέφτει στα 77 κιλά, το πρόσωπό μου βαθουλώνει, τα μάτια μου θολώνουν, φαίνομαι αποστεωμένος. Γαμώτο, μοιάζω με ναρκομανή. Νιώθω τα υπόλοιπα μέλη του καστ να με κοιτάζουν. Είναι φίλοι μου. Η οικογένειά μου στη δουλειά. Όχι. Η οικογένειά μου. Δεν με κρίνουν. Δεν δείχνουν θυμωμένοι. Δείχνουν ανήσυχοι. Δείχνουν λυπημένοι», σημειώνει.
Ο Ντέιν εκμυστηρεύεται ακόμη ότι η δημιουργός του «Grey's Anatomy», Σόντα Ράιμς, του μίλησε πολλές φορές και του εξηγούσε πως θα τον «φρόντιζε», εάν χρειαζόταν να κάνει ένα διάλειμμα από τη δουλειά.
Τελικά, έπειτα από επανειλημμένες νοσηλείες σε κέντρα απεξάρτησης, ο ηθοποιός κατάφερε να παραμένει νηφάλιος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, όμως επηρεάστηκε η ψυχολογική του κατάσταση: «Σωματικά δείχνω υγιής. Αλλά ψυχικά βρίσκομαι στον δρόμο προς την κατάρρευση», περιγράφει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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