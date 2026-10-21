Δημήτρης Σκαρμούτσος: Ψυχολογικά είμαι εξαιρετικά, σωματικά είμαι ένα ράκος





Στη συνέχεια, ο σεφ μοιράστηκε τις αλλαγές που έκανε στο διατροφικό του πλάνο προκειμένου να χάσει βάρος, εξηγώντας πως αν και έχει χάσει τα κιλά που ήθελε, η φύση του επαγγέλματός του καθιστά την προσπάθεια δύσκολη: « Δεν είμαι καθόλου fit. Έπαθα ζάχαρο, είπα να κάνω δίαιτα. Έχασα τα κιλά, παρέμεινε το ζάχαρο, αλλά πεινάω μόνιμα. Όταν ξεκίνησα τη δίαιτα έλεγα ότι θα κοιμηθώ να μην πεινάω, τώρα ξυπνάω στον ύπνο μου και πεινάω. Δεν μπορώ να το ρυθμίσω αυτό. Αγαπώ το φαγητό, αγαπώ να το τρώω. Τα κιλά τα έχασα με δυσκολία. Δυο χρόνια ταλαιπωρία. Ξέρεις τι είναι να είσαι όλη μέρα μέσα στο φαγητό, να μυρίζεις ψητά, λαχανικά, γλυκά και να μην μπορείς να ακουμπήσεις τίποτα; Τι να το κάνεις; Αλήθεια είναι αυτό που λένε για τους σεφ ότι επειδή είναι όλη μέρα μέσα στο φαγητό μετά το ρίχνουν στα junk food. Τρελαινόμαστε οι περισσότεροι. Η νέα γενιά είναι πάρα πολύ αδύνατα όλα τα παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εμείς είχαμε όγκο ».

Την καλή ψυχολογική του κατάσταση, σε αντίθεση με τη σωματική του κόπωση, περιέγραψε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος , σχολιάζοντας πως παρά το γεγονός ότι αισθάνεται εξαιρετικά σε ψυχικό επίπεδο, σωματικά νιώθει εξαντλημένος.Ο σεφ ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την κατάσταση της υγείας του, τη φιλοσοφία που έχει διαμορφώσει για τους άντρες άνω των 50 ετών, αλλά και τη δύσκολη προσπάθειά του να χάσει βάρος τα τελευταία χρόνια.Αναφερόμενος στη φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει για τους άντρες άνω των 50 ετών, αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ίδιος σε αυτή τη φάση της ζωής του, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος δήλωσε: «Θα σας πω την καινούρια μου φιλοσοφία για τον άντρα άνω των 50, τη σκεφτόμουν στον δρόμο. Ο άντρας άνω των 50 αν δεν έχει την οικονομική κατάσταση να μπορεί να αλλάξει μηχανή, βγάζει προβλήματα. Εγώ είμαι σε φάση τώρα που βγάζω διάφορα προβλήματα και δεν μου αρέσει καθόλου. Ψυχολογικά είμαι εξαιρετικά, σωματικά είμαι ένα ράκος».