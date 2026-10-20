Ντέμι Λοβάτο για Κέλι Κλάρκσον: Είμαι η τραγουδίστρια που είμαι σήμερα χάρη σε εκείνη
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Ντέμι Λοβάτο Κέλι Κλάρκσον

Ντέμι Λοβάτο για Κέλι Κλάρκσον: Είμαι η τραγουδίστρια που είμαι σήμερα χάρη σε εκείνη

Όταν η Κλάρκσον κέρδισε το American Idol και τραγούδησε το «A Moment Like This», αυτό άλλαξε τα πάντα για μένα, είπε η καλλιτέχνιδα

Ντέμι Λοβάτο για Κέλι Κλάρκσον: Είμαι η τραγουδίστρια που είμαι σήμερα χάρη σε εκείνη
Ιωάννα Μαρίνου
Μια συζήτηση που είχε με την Κέλι Κλάρκσον αποκάλυψε η Ντέμι Λοβάτο, αναγνωρίζοντας την επιρροή της στην πορεία της και εξηγώντας πως της είχε πει ότι χάρη σε εκείνη έγινε η τραγουδίστρια που είναι σήμερα.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η 34χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην εκπομπή «Street You Grew Up On» με την Κέρι Ουάσινγκτον και μίλησε μεταξύ άλλων για το πώς η Κλάρκσον αποτέλεσε πηγή έμπνευσης όταν εκείνη ήταν μικρό κορίτσι.

«Όταν η Κέλι Κλάρκσον κέρδισε το “American Idol” και τραγούδησε το “A Moment Like This”, αυτό άλλαξε τα πάντα για μένα. Ήταν η πρώτη φορά που είχα πραγματικά ένα ίνδαλμα» δήλωσε η Λοβάτο. Εκείνη την περίοδο, η νεαρή Ντέμι παρακολουθούσε τον διαγωνισμό τραγουδιού μαζί με την οικογένειά της και θυμάται να σκέφτεται: «Θέλω κάποια μέρα να γίνω σαν κι εκείνη».

Αναφερόμενη στην πρώτη τους συνάντηση, η τραγουδίστρια αποκάλυψε: «Όταν τη συνάντησα για πρώτη φορά, την αγκάλιασα τρεις φορές, γιατί σκεφτόμουν: “Δεν έχεις ιδέα τι σημαίνεις για μένα και πόσο έχεις διαμορφώσει την καριέρα μου. Είμαι η τραγουδίστρια που είμαι σήμερα χάρη σε εσένα”».

Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή της

Demi Lovato | Street You Grew Up On with Kerry Washington

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Λοβάτο ανέφερε ότι συνήθιζε να τραγουδά το «Since U Been Gone» της Κλάρκσον για να δοκιμάζει τις δυνατότητές της και να εξασκείται στις υψηλότερες νότες.

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Η Λοβάτο κυκλοφόρησε το τελευταίο στούντιο άλμπουμ της, «It’s Not That Deep», τον Οκτώβριο του 2025. Στη συνέχεια ξεκίνησε περιοδεία, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2026. Τον Αύγουστο, επέστρεψε στον ρόλο της Μίτσι Τόρες, κάνοντας μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία του Disney Channel «Camp Rock 3».
Ιωάννα Μαρίνου

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