Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πολλά έχουν γραφτεί για εμένα που δεν ισχύουν και είναι άδικα - Δεν είμαι πια μοντέλο, ανήκω σε μια διαφορετική κατηγορία

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είμαι καλά με τον άνθρωπό μου. Είναι κερί αναμμένο δίπλα μου και πολύ αποστασιοποιημένος από όλα αυτά και από τη δουλειά μου και μου αρέσει αυτό. Δεν θέλω να έχει καμία ιδέα για τη δουλειά μου, ούτε εγώ για τη δική του. Μου κάνει πάρα πολύ καλό, τεράστια ισορροπία και ησυχία. Ήμουν παντρεμένη μαζί του και έχουμε πάρει και διαζύγιο. Ήμουν πολύ σίγουρη για το διαζύγιο που πήρα. Δεν είχαμε ζήσει την εμπειρία του γάμου κανονικά. Εγώ τον έπεισα να παντρευτούμε ξανά. Δεν ήταν σωστό το timing τότε, δεν ήταν η στιγμή να κάνουμε οικογένεια. Ήταν η στιγμή ο Γιάννης να τελειώσει τις σπουδές του, να ταξιδέψει, να ζήσει άλλα πράγματα. Ή θα έπρεπε να περιμένω ή να ζήσω μια παράλληλη ζωή με τον Γιάννη που πια θα έβγαινε στον κόσμο και θα ζούσε τη ζωή του. Νομίζω είναι καρμικό, έτσι το έχουμε δει».