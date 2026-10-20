Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πολλά έχουν γραφτεί για εμένα που δεν ισχύουν και είναι άδικα - Δεν είμαι πια μοντέλο, ανήκω σε μια διαφορετική κατηγορία
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πολλά έχουν γραφτεί για εμένα που δεν ισχύουν και είναι άδικα - Δεν είμαι πια μοντέλο, ανήκω σε μια διαφορετική κατηγορία
Είμαι καλά με τον άνθρωπό μου, είναι κερί αναμμένο δίπλα μου, εγώ τον έπεισα να παντρευτούμε ξανά, είπε για τον σύντροφό της
Στα δημοσιεύματα που έχουν γραφτεί για εκείνη και, όπως τόνισε, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αναφέρθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, χαρακτηρίζοντάς τα άδικα, ενώ ξεκαθάρισε πως πλέον δεν θεωρεί τον εαυτό της μοντέλο, καθώς ανήκει σε μια διαφορετική κατηγορία, όπως δήλωσε.
Το μοντέλο και παρουσιάστρια ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή «The 2Night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για όσα έχουν ειπωθεί για το πρόσωπό της, τις επαγγελματικές της συνεργασίες στο εξωτερικό, αλλά και την προσωπική της ζωή. Αναφέρθηκε, επίσης, στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να διαχειρίζεται τις δυσκολίες στις σχέσεις με τους άλλους, καθώς και στη δεύτερη ευκαιρία που έδωσε στη σχέση με τον σύντροφό της Γιάννη Καραβασάνη.
Αρχικά, σχολιάζοντας όσα έχουν ειπωθεί για εκείνη και την απόφασή της να μην απαντά δημόσια σε όσα θεωρεί άδικα, δήλωσε: «Πολλά έχουν γραφτεί για εμένα και είναι λάθος και δεν ισχύουν και είναι άδικα. Όταν οι άνθρωποι δεν ξέρουν και εσύ δεν τους λες, γιατί έχεις επιλέξει να μην λες, πρέπει να το υποστείς. Αδικίες έχουν συμβεί, αλλά δεν θα πάρω τηλέφωνο, δεν θα απαντήσω, δεν θα σχολιάσω. Ούτε θα σηκώσω το τηλέφωνο. Μένω τελείως εκτός και ας γίνει ό,τι θέλει».
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Στη συνέχεια, μιλώντας για την επαγγελματική της πορεία, τη συνεργασία της με γραφείο στις ΗΠΑ και τις σχέσεις του με διεθνώς γνωστά πρόσωπα, εξήγησε: «Δεν είμαι πια μοντέλο, ανήκω σε μια διαφορετική κατηγορία. Το γραφείο μου στην Αμερική ασχολείται με τα επαγγελματικά μου. Μιλάει κανονικά εδώ στην Ελλάδα και πολύ συνειδητά έχω επιλέξει να έχω συνεργάτες στο εξωτερικό. Ισχύει ότι γραφείο αυτό έχει και τον Μπραντ Πιτ και ην Ντούα Λίπα. Είναι ένα πολύ καλό γραφείο, δεν ανήκω όμως σε αυτήν την κατηγορία, είμαι όμως καλά. Δεν έχω πάει δια ζώσης στο Λος Άντζελες. Οι συνεργάτες μου είναι πολύ καλοί επαγγελματίες, δουλεύουν πολλά χρόνια».
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εστίασε ακόμη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις δύσκολες συμπεριφορές, στη σημασία της καλοσύνης και στην ανάγκη να μην διαιωνίζονται αρνητικές συμπεριφορές στις επαγγελματικές σχέσεις. Όπως είπε: «Θέλει ισορροπία αυτό… Υπάρχουν πράγματα που θα κλονίσουν την εμπιστοσύνη σου και θα έρθουν κοντά σου και δίπλα σου και θα σε απειλήσουν, καταστάσεις και συμπεριφορές όμως πρέπει να σκεφτείς και να έχεις ανθρώπους δίπλα σου, που θα σου πουν αυτό είναι το σωστό. Αν αλλάξεις και γίνεις και εσύ σαν αυτό που έρχεται απέναντι σου, είσαι εσύ μετά; Είσαι κάτι άλλο; Πολλές φορές σκέφτομαι όταν έρχονται νέοι συνεργάτες, τι ήθελα να ζήσω; Θα γίνω ένας κρίκος σε αυτή την άσχημη αλυσίδα ή θα το σπάσω και θα ξεκινήσω μια νέα; Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, δεν μπορείς να αλλάξεις. Δεν μπορεί να μην είσαι καλοπροαίρετος και καλοσυνάτος επειδή κάποιος δεν σεβάστηκε τα όρια σου. Το αντίθετο, πρέπει να πιστεύεις. Έχω και τις κακές μου μέρες. Μου αρέσει να είμαι καλοπροαίρετη. Είμαι ισχυρογνώμων, δύσκολα αλλάζω άποψη».
Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, η ίδια μίλησε για τη σχέση της με τον σύντροφός της, την ηρεμία που της προσφέρει η στάση του απέναντι στη δουλειά της, αλλά και την απόφασή τους να παντρευτούν ξανά.
Το μοντέλο και παρουσιάστρια ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή «The 2Night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για όσα έχουν ειπωθεί για το πρόσωπό της, τις επαγγελματικές της συνεργασίες στο εξωτερικό, αλλά και την προσωπική της ζωή. Αναφέρθηκε, επίσης, στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να διαχειρίζεται τις δυσκολίες στις σχέσεις με τους άλλους, καθώς και στη δεύτερη ευκαιρία που έδωσε στη σχέση με τον σύντροφό της Γιάννη Καραβασάνη.
Αρχικά, σχολιάζοντας όσα έχουν ειπωθεί για εκείνη και την απόφασή της να μην απαντά δημόσια σε όσα θεωρεί άδικα, δήλωσε: «Πολλά έχουν γραφτεί για εμένα και είναι λάθος και δεν ισχύουν και είναι άδικα. Όταν οι άνθρωποι δεν ξέρουν και εσύ δεν τους λες, γιατί έχεις επιλέξει να μην λες, πρέπει να το υποστείς. Αδικίες έχουν συμβεί, αλλά δεν θα πάρω τηλέφωνο, δεν θα απαντήσω, δεν θα σχολιάσω. Ούτε θα σηκώσω το τηλέφωνο. Μένω τελείως εκτός και ας γίνει ό,τι θέλει».
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Στη συνέχεια, μιλώντας για την επαγγελματική της πορεία, τη συνεργασία της με γραφείο στις ΗΠΑ και τις σχέσεις του με διεθνώς γνωστά πρόσωπα, εξήγησε: «Δεν είμαι πια μοντέλο, ανήκω σε μια διαφορετική κατηγορία. Το γραφείο μου στην Αμερική ασχολείται με τα επαγγελματικά μου. Μιλάει κανονικά εδώ στην Ελλάδα και πολύ συνειδητά έχω επιλέξει να έχω συνεργάτες στο εξωτερικό. Ισχύει ότι γραφείο αυτό έχει και τον Μπραντ Πιτ και ην Ντούα Λίπα. Είναι ένα πολύ καλό γραφείο, δεν ανήκω όμως σε αυτήν την κατηγορία, είμαι όμως καλά. Δεν έχω πάει δια ζώσης στο Λος Άντζελες. Οι συνεργάτες μου είναι πολύ καλοί επαγγελματίες, δουλεύουν πολλά χρόνια».
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εστίασε ακόμη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις δύσκολες συμπεριφορές, στη σημασία της καλοσύνης και στην ανάγκη να μην διαιωνίζονται αρνητικές συμπεριφορές στις επαγγελματικές σχέσεις. Όπως είπε: «Θέλει ισορροπία αυτό… Υπάρχουν πράγματα που θα κλονίσουν την εμπιστοσύνη σου και θα έρθουν κοντά σου και δίπλα σου και θα σε απειλήσουν, καταστάσεις και συμπεριφορές όμως πρέπει να σκεφτείς και να έχεις ανθρώπους δίπλα σου, που θα σου πουν αυτό είναι το σωστό. Αν αλλάξεις και γίνεις και εσύ σαν αυτό που έρχεται απέναντι σου, είσαι εσύ μετά; Είσαι κάτι άλλο; Πολλές φορές σκέφτομαι όταν έρχονται νέοι συνεργάτες, τι ήθελα να ζήσω; Θα γίνω ένας κρίκος σε αυτή την άσχημη αλυσίδα ή θα το σπάσω και θα ξεκινήσω μια νέα; Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, δεν μπορείς να αλλάξεις. Δεν μπορεί να μην είσαι καλοπροαίρετος και καλοσυνάτος επειδή κάποιος δεν σεβάστηκε τα όρια σου. Το αντίθετο, πρέπει να πιστεύεις. Έχω και τις κακές μου μέρες. Μου αρέσει να είμαι καλοπροαίρετη. Είμαι ισχυρογνώμων, δύσκολα αλλάζω άποψη».
Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, η ίδια μίλησε για τη σχέση της με τον σύντροφός της, την ηρεμία που της προσφέρει η στάση του απέναντι στη δουλειά της, αλλά και την απόφασή τους να παντρευτούν ξανά.
Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είμαι καλά με τον άνθρωπό μου. Είναι κερί αναμμένο δίπλα μου και πολύ αποστασιοποιημένος από όλα αυτά και από τη δουλειά μου και μου αρέσει αυτό. Δεν θέλω να έχει καμία ιδέα για τη δουλειά μου, ούτε εγώ για τη δική του. Μου κάνει πάρα πολύ καλό, τεράστια ισορροπία και ησυχία. Ήμουν παντρεμένη μαζί του και έχουμε πάρει και διαζύγιο. Ήμουν πολύ σίγουρη για το διαζύγιο που πήρα. Δεν είχαμε ζήσει την εμπειρία του γάμου κανονικά. Εγώ τον έπεισα να παντρευτούμε ξανά. Δεν ήταν σωστό το timing τότε, δεν ήταν η στιγμή να κάνουμε οικογένεια. Ήταν η στιγμή ο Γιάννης να τελειώσει τις σπουδές του, να ταξιδέψει, να ζήσει άλλα πράγματα. Ή θα έπρεπε να περιμένω ή να ζήσω μια παράλληλη ζωή με τον Γιάννη που πια θα έβγαινε στον κόσμο και θα ζούσε τη ζωή του. Νομίζω είναι καρμικό, έτσι το έχουμε δει».
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