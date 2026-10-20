Από υπερβολική δόση φαιντανύλης φέρεται να πέθανε η Σαχάρα Ρέι, το 34χρονο μοντέλο και πρώην σύντροφος του Μπίμπερ

Η αποκάλυψη της Daily Mail, η νοσηλεία σε μηχανική υποστήριξη και η απόφαση της οικογένειάς της – Εκκρεμεί το επίσημο πόρισμα





Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Σαχάρα Ρέι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Παρασκευή, έπειτα από φερόμενη υπερβολική δόση φαιντανύλης, ενός συνθετικού οπιοειδούς με ιδιαίτερα ισχυρή δράση.







Την Κυριακή, η οικογένεια αποφάσισε να διακοπεί η μηχανική υποστήριξη και η 34χρονη κατέληξε.



Παρά τις νέες πληροφορίες, δεν έχει εκδοθεί επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα που να επιβεβαιώνει ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από φαιντανύλη. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η αναφερόμενη υπερβολική δόση ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος ή σκόπιμης ενέργειας.



Η μητέρα της: «Αγαπούσε την οικογένειά της, τη μόδα, την κόρη της και το σερφ» Σε υπερβολική δόση φαιντανύλης αποδίδεται, σύμφωνα με νέες πληροφορίες της Daily Mail, ο θάνατος της 34χρονης Σαχάρα Ρέι, του μοντέλου από την Αυστραλία που είχε συνδεθεί ερωτικά με τον Τζάστιν Μπίμπερ . Η Ρέι φέρεται να υπέστη υπερβολική δόση του ισχυρού συνθετικού οπιοειδούς την Παρασκευή (16/10) και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, όπου τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη. Την Κυριακή (18/10), η οικογένειά της αποφάσισε τη διακοπή της, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η εφημερίδα. Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ενώ παραμένει άγνωστο εάν η φερόμενη υπερβολική δόση ήταν ακούσια ή σκόπιμη.Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Σαχάρα Ρέι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Παρασκευή, έπειτα από φερόμενη υπερβολική δόση φαιντανύλης, ενός συνθετικού οπιοειδούς με ιδιαίτερα ισχυρή δράση.Η κατάσταση της υγείας της ήταν τόσο σοβαρή, ώστε χρειάστηκε να τεθεί σε μηχανική υποστήριξη. Όπως ανέφερε πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης στην εφημερίδα, οι συγγενείς της κλήθηκαν στη συνέχεια να λάβουν την απόφαση για τη συνέχιση της υποστήριξης.Την Κυριακή, η οικογένεια αποφάσισε να διακοπεί η μηχανική υποστήριξη και η 34χρονη κατέληξε.Παρά τις νέες πληροφορίες, δεν έχει εκδοθεί επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα που να επιβεβαιώνει ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από φαιντανύλη. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η αναφερόμενη υπερβολική δόση ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος ή σκόπιμης ενέργειας.

Η μητέρα της, Γκρέτσεν Μπαχ, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και στα ενδιαφέροντα της κόρης της με δήλωσή της στη Daily Mail, ευχαριστώντας παράλληλα όσους έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.



«Η Σαχάρα ήταν μια απίστευτα παθιασμένη και ευγενική νεαρή γυναίκα, που αγαπούσε την οικογένειά της, τη μόδα, την κόρη της Σνόου και το σερφ», ανέφερε.



«Νιώθουμε την αγάπη που δεχόμαστε από τους αγαπημένους της φίλους, τους θαυμαστές της και τις πολλές κοινότητες σε όλο τον κόσμο στις οποίες συμμετείχε», πρόσθεσε. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sahara Ray (@sahara_ray) Έγινε μητέρα τον Ιανουάριο – Η τελευταία ανάρτηση για την κόρη της

Η Σαχάρα Ρέι είχε αποκτήσει την κόρη της, Σνόου Ρέι Ντάου, τον Ιανουάριο του 2026, μόλις εννέα μήνες πριν από τον θάνατό της.



Τον Απρίλιο παρουσίασε για πρώτη φορά το μωρό της στους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό βίντεο στο οποίο μητέρα και κόρη εμφανίζονταν αγκαλιασμένες.



«Μωρό Σνόου, αλληλούια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, την οποία συνόδευσε με το τραγούδι «Everything Hallelujah» του Τζάστιν Μπίμπερ, που κυκλοφόρησε το 2025.



Η τελευταία της ανάρτηση έγινε τον Ιούλιο και ήταν επίσης αφιερωμένη στην κόρη της. Δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών του μωρού, γράφοντας: «Όλη μου η καρδιά 🤍 μωρό Σνόου».



Κλείσιμο View this post on Instagram



Η σχέση με τον Τζάστιν Μπίμπερ και η τελευταία δημόσια εμφάνιση Η Ρέι είχε γίνει γνωστή μέσα από τη δραστηριότητά της στον χώρο του μόντελινγκ, τη μόδα και την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Το 2016 είχε απασχολήσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όταν συνδέθηκε ερωτικά με τον Τζάστιν Μπίμπερ.



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sahara Ray (@sahara_ray) Η Ρέι είχε γίνει γνωστή μέσα από τη δραστηριότητά της στον χώρο του μόντελινγκ, τη μόδα και την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Το 2016 είχε απασχολήσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όταν συνδέθηκε ερωτικά με τον Τζάστιν Μπίμπερ.





Η τελευταία καταγεγραμμένη δημόσια εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2023, στην επίδειξη μόδας «Punk Tsugi» του Ashton Michael στο Λος Άντζελες, η οποία διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τη δημιουργία του οίκου.



Σύμφωνα με φωτογραφίες από την εκδήλωση, το μοντέλο καθόταν ανάμεσα στον τότε σύντροφό της, μουσικό Mod Sun, και τη μουσικό SIIICKBRAIN.



Το τροχαίο και η μάχη με το σύνδρομο Guillain-Barré Η Σαχάρα Ρέι είχε μιλήσει δημόσια και για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε το 2024, όταν αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με σύνδρομο Guillain-Barré, έπειτα από τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.



Η νευρολογική διαταραχή της προκάλεσε μερική παράλυση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο για ένα διάστημα.



Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, το σύνδρομο Guillain-Barré είναι μια πάθηση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού επιτίθεται στα περιφερικά νεύρα, προκαλώντας μυϊκή αδυναμία, μούδιασμα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, παράλυση. Το σύνδρομο μπορεί να εμφανιστεί έπειτα από διάφορους εκλυτικούς παράγοντες, ενώ έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις μετά από σοβαρούς τραυματισμούς.



Τον Απρίλιο του 2024, η Ρέι είχε περιγράψει μέσω TikTok τις επιπτώσεις της ασθένειας στην καθημερινότητά της.



«Αυτή τη στιγμή είμαι παράλυτη από το πάνω μέρος των μηρών μου μέχρι τα πέλματά μου. Δεν μπορώ να περπατήσω καθόλου», είχε δηλώσει σε βίντεο, σύμφωνα με το αυστραλιανό 7news.



Η ίδια είχε αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε μετά το τροχαίο και στην προσπάθειά της να ανακτήσει την κινητικότητά της.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη πληροφορία που να συνδέει το σύνδρομο Guillain-Barré με τον θάνατό της. Οι νέες πληροφορίες επικεντρώνονται στη φερόμενη υπερβολική δόση φαιντανύλης, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες ιατροδικαστικές αρχές.