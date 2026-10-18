Η Αλεξάνδρα Νίκα πήγε στο Παρίσι για τη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού
Η Αλεξάνδρα Νίκα πήγε στο Παρίσι για τη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού
Ο τραγουδιστής θα δώσει για πρώτη φορά συναυλία στην «Πόλη του Φωτός»
Στo Παρίσι βρίσκεται η Αλεξάνδρα Νίκα, προκειμένου να στηρίξει από κοντά τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό, ενόψει της συναυλίας του στη γαλλική πρωτεύουσα.
Ο καλλιτέχνης αναμένεται να τραγουδήσει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, για πρώτη φορά στην «Πόλη του Φωτός». Η σύζυγός του ταξίδεψε μαζί του στο Παρίσι, όπως έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση που έκανε η ίδια το Σάββατο, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η Αλεξάνδρα Νίκα έκανε ένα story, δείχνοντας μία βραδινή λήψη από τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ.
Δείτε την ανάρτησή της
Λίγες ώρες πριν από το live, ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε να τραγουδάει το νέο του κομμάτι «Ρεύμα» με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, σε βίντεο που δημοσίευσε o ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. «Ρεύμα στο Παρίσι» έγραψε στη λεζάντα.
Πριν από λίγες ημέρες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανακοίνωσε με μία ανάρτηση στα social media, ότι θα δώσει για πρώτη φορά συναυλία στο Παρίσι. Πιο συγκεκριμένα, είχε γράψει σε δημοσίευση που είχε κάνει στις 5 Σεπτεμβρίου: «Το να τραγουδήσω στο Παρίσι ήταν ανέκαθεν ένα όνειρό μου. Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω πως αυτή η στιγμή έχει έρθει επιτέλους. Η πρώτη μου συναυλία στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, όπου εύχομαι η ελληνική ψυχή να ακουστεί και να γίνει αισθητή. Είμαι ξετρελαμένος».
Όσο για την απόφαση να τραγουδήσει εκεί, σημείωσε: «Μπορεί να φαίνεται τρελό ότι πήραμε την απόφαση για τη συναυλία την τελευταία στιγμή, μόλις περίπου έναν μήνα πριν τη διεξαγωγή της, όμως, κάποιες φορές οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να το ζήσουμε όλο αυτό μαζί. Παρίσι, ανυπομονώ να σε δω».
Ο καλλιτέχνης αναμένεται να τραγουδήσει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, για πρώτη φορά στην «Πόλη του Φωτός». Η σύζυγός του ταξίδεψε μαζί του στο Παρίσι, όπως έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση που έκανε η ίδια το Σάββατο, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η Αλεξάνδρα Νίκα έκανε ένα story, δείχνοντας μία βραδινή λήψη από τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ.
Δείτε την ανάρτησή της
Λίγες ώρες πριν από το live, ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε να τραγουδάει το νέο του κομμάτι «Ρεύμα» με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, σε βίντεο που δημοσίευσε o ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. «Ρεύμα στο Παρίσι» έγραψε στη λεζάντα.
@argiros_konstantinos
REVMA in Paris ⚡️ #eiffeltower #paris♬ Revma - Konstantinos Argiros
Όσο για την απόφαση να τραγουδήσει εκεί, σημείωσε: «Μπορεί να φαίνεται τρελό ότι πήραμε την απόφαση για τη συναυλία την τελευταία στιγμή, μόλις περίπου έναν μήνα πριν τη διεξαγωγή της, όμως, κάποιες φορές οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να το ζήσουμε όλο αυτό μαζί. Παρίσι, ανυπομονώ να σε δω».
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