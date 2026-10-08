Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πήγαν σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πήγαν σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς
Το ζευγάρι παρακολούθησε εμφάνιση του καλλιτέχνη στην Καλιφόρνια
Σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς έδωσαν μαζί το «παρών» ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα.
Το ζευγάρι παρακολούθησε μαζί τον Αμερικανό τραγουδιστή το βράδυ της Τρίτη 6 Οκτωβρίου σε εμφάνιση του καλλιτέχνη στο SoFi Stadium, στην Καλιφόρνια, στο πλαίσιο του «The Romantic World Tour».
Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τη βραδιά, μεταξύ των οποίων το ειδικό pass που είχε για τη συναυλία, αλλά και εικόνες από την εμφάνιση του Μαρς στη σκηνή. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, ήταν και μία κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της. Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό στις θέσεις του.
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Το ζευγάρι παρακολούθησε μαζί τον Αμερικανό τραγουδιστή το βράδυ της Τρίτη 6 Οκτωβρίου σε εμφάνιση του καλλιτέχνη στο SoFi Stadium, στην Καλιφόρνια, στο πλαίσιο του «The Romantic World Tour».
Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τη βραδιά, μεταξύ των οποίων το ειδικό pass που είχε για τη συναυλία, αλλά και εικόνες από την εμφάνιση του Μαρς στη σκηνή. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, ήταν και μία κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της. Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό στις θέσεις του.
Δείτε τις αναρτήσεις τους
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