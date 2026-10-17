Η Σάρον Όσμπορν ξύπνησε με «βαθούλωμα» στο πρόσωπο μετά από αποτυχημένη αισθητική επέμβαση

Η χήρα του Όζι Όσμπορν ανέφερε ότι δεν δείχνει ποτέ τα χέρια της, επειδή έχουν ρυτίδες και σημάδια