Η Σάρον Όσμπορν ξύπνησε με «βαθούλωμα» στο πρόσωπο μετά από αποτυχημένη αισθητική επέμβαση
Η Σάρον Όσμπορν ξύπνησε με «βαθούλωμα» στο πρόσωπο μετά από αποτυχημένη αισθητική επέμβαση
Η χήρα του Όζι Όσμπορν ανέφερε ότι δεν δείχνει ποτέ τα χέρια της, επειδή έχουν ρυτίδες και σημάδια
Με ένα βαθούλωμα στο πρόσωπο ανέφερε ότι ξύπνησε η Σάρον Όσμπορν, έπειτα από αισθητική επέμβαση που δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Η χήρα του Όζι Όσμπορν μίλησε στο podcast «The Osbournes» στο επεισόδιο που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Όταν ο γιος της, Τζακ τη ρώτησε, αν είχε ποτέ φοβηθεί πριν από κάποια επέμβαση, εκείνη απάντησε με χιούμορ: «Έχω φοβηθεί όταν έχω ξυπνήσει και έχω δει τα λάθη».
Στη συνέχεια, η 74χρονη Σάρον θυμήθηκε μια συγκεκριμένη περίπτωση, δείχνοντας την περιοχή από το άνω χείλος μέχρι το πηγούνι της. «Μια φορά όλη αυτή η περιοχή είχε γίνει μαύρη» είπε, προσθέτοντας: «Μου έχει μείνει ένα βαθούλωμα από αυτό». Η ίδια αναρωτήθηκε τότε «τι στο διάολο;» ενώ εκτίμησε ότι ο χειρουργός είχε αφήσει κάποιον να συνεχίσει τη διαδικασία όταν εκείνος απομακρύνθηκε για να απαντήσει σε ένα τηλεφώνημα.
Η Σάρον Όσμπορν δήλωσε, ότι επέστρεψε στον γιατρό για να διαμαρτυρηθεί για το αποτέλεσμα. «Ρωτάς: “Τι είναι αυτό που μου κάνατε; Ένεση;” και σου απαντούν: “Μην ανησυχείς. Θα πάει καλά”» είπε. «Δεν λειτούργησε, γαμώτο» πρόσθεσε εκνευρισμένη, σημειώνοντας ότι πλέον της έχει μείνει ένα βαθούλωμα.
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τόσο ο Τζακ όσο και η σύζυγός του, Άρι Γκίρχαρτ επέμειναν ότι δεν μπορούν να διακρίνουν το σημάδι στο πρόσωπό της. Η τηλεοπτική προσωπικότητα σχολίασε ειρωνικά: «Λες και έβγαζα το ψωμί μου από το γ@μ@μ@ν@ μου πρόσωπο» παραδεχόμενη, ωστόσο, ότι η απόφαση να υποβληθεί στις επεμβάσεις ήταν δική της.
Η Σάρον προσπάθησε στη συνέχεια να εξηγήσει, πώς η μία αισθητική επέμβαση μπορεί να οδηγήσει στην επόμενη. «Κάνεις το πρόσωπό σου. Αποκτάς ένα σφριγηλό πρόσωπο» είπε, εξηγώντας ότι δεν δείχνει ποτέ τα χέρια της, επειδή «έχουν ρυτίδες και σημάδια» και «το δέρμα χαλαρώνει» και συνέχισε: «Μετά σκέφτεσαι: τι γίνεται με το υπόλοιπο σώμα σου; Έχεις ένα πρόσωπο που δείχνει 50 ετών, ενώ το σώμα σου δείχνει την ηλικία σου».
Παράλληλα, χαρακτήρισε «σκληρή διαδικασία» την αποκατάσταση μετά από τέτοιου είδους επεμβάσεις. Όταν ο γιος της τη ρώτησε αν έχει τελειώσει με τις παρεμβάσεις στο πρόσωπό της, εκείνη απάντησε: «Τζακ. Για ποιον να το κάνω πλέον;» αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναφερόταν στον σύζυγό της, Όζι Όσμπορν, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.
Η χήρα του Όζι Όσμπορν μίλησε στο podcast «The Osbournes» στο επεισόδιο που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Όταν ο γιος της, Τζακ τη ρώτησε, αν είχε ποτέ φοβηθεί πριν από κάποια επέμβαση, εκείνη απάντησε με χιούμορ: «Έχω φοβηθεί όταν έχω ξυπνήσει και έχω δει τα λάθη».
Στη συνέχεια, η 74χρονη Σάρον θυμήθηκε μια συγκεκριμένη περίπτωση, δείχνοντας την περιοχή από το άνω χείλος μέχρι το πηγούνι της. «Μια φορά όλη αυτή η περιοχή είχε γίνει μαύρη» είπε, προσθέτοντας: «Μου έχει μείνει ένα βαθούλωμα από αυτό». Η ίδια αναρωτήθηκε τότε «τι στο διάολο;» ενώ εκτίμησε ότι ο χειρουργός είχε αφήσει κάποιον να συνεχίσει τη διαδικασία όταν εκείνος απομακρύνθηκε για να απαντήσει σε ένα τηλεφώνημα.
Sharon Osbourne details waking up with ‘dent’ in her face after botched plastic surgery procedure https://t.co/NgKOapdMeX pic.twitter.com/CxCSZlnu27— Page Six (@PageSix) October 17, 2026
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τόσο ο Τζακ όσο και η σύζυγός του, Άρι Γκίρχαρτ επέμειναν ότι δεν μπορούν να διακρίνουν το σημάδι στο πρόσωπό της. Η τηλεοπτική προσωπικότητα σχολίασε ειρωνικά: «Λες και έβγαζα το ψωμί μου από το γ@μ@μ@ν@ μου πρόσωπο» παραδεχόμενη, ωστόσο, ότι η απόφαση να υποβληθεί στις επεμβάσεις ήταν δική της.
Η Σάρον προσπάθησε στη συνέχεια να εξηγήσει, πώς η μία αισθητική επέμβαση μπορεί να οδηγήσει στην επόμενη. «Κάνεις το πρόσωπό σου. Αποκτάς ένα σφριγηλό πρόσωπο» είπε, εξηγώντας ότι δεν δείχνει ποτέ τα χέρια της, επειδή «έχουν ρυτίδες και σημάδια» και «το δέρμα χαλαρώνει» και συνέχισε: «Μετά σκέφτεσαι: τι γίνεται με το υπόλοιπο σώμα σου; Έχεις ένα πρόσωπο που δείχνει 50 ετών, ενώ το σώμα σου δείχνει την ηλικία σου».
Παράλληλα, χαρακτήρισε «σκληρή διαδικασία» την αποκατάσταση μετά από τέτοιου είδους επεμβάσεις. Όταν ο γιος της τη ρώτησε αν έχει τελειώσει με τις παρεμβάσεις στο πρόσωπό της, εκείνη απάντησε: «Τζακ. Για ποιον να το κάνω πλέον;» αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναφερόταν στον σύζυγό της, Όζι Όσμπορν, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.
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