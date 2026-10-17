Ντακότα Τζόνσον: Ο Μασίν Γκαν Κέλι φέρεται να πέρασε τη νύχτα στο σπίτι της μετά από ηχογράφηση στο Λος Άντζελες

Φωτογραφίες του Page Six δείχνουν το αυτοκίνητο του τραγουδιστή σταθμευμένο έξω από το σπίτι της ηθοποιού, γεγονός που ενισχύει τις φήμες ότι πέρασε εκεί το βράδυ