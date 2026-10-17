Ντακότα Τζόνσον: Ο Μασίν Γκαν Κέλι φέρεται να πέρασε τη νύχτα στο σπίτι της μετά από ηχογράφηση στο Λος Άντζελες
Ντακότα Τζόνσον: Ο Μασίν Γκαν Κέλι φέρεται να πέρασε τη νύχτα στο σπίτι της μετά από ηχογράφηση στο Λος Άντζελες
Φωτογραφίες του Page Six δείχνουν το αυτοκίνητο του τραγουδιστή σταθμευμένο έξω από το σπίτι της ηθοποιού, γεγονός που ενισχύει τις φήμες ότι πέρασε εκεί το βράδυ
Στο σπίτι της Ντακότα Τζόνσον φέρεται να πέρασε τη νύχτα ο Μασίν Γκαν Κέλι, μετά την ολοκλήρωση ηχογράφησης σε στούντιο του Λος Άντζελες, εντείνοντας έτσι τις φήμες που θέλουν τους δύο σταρ να έχουν έρθει κοντά.
Το Page Six εξασφάλισε φωτογραφίες και βίντεο από τις κοινές τους στιγμές στα μέσα της εβδομάδας, στις οποίες καταγράφονται η συνάντησή τους έξω από το στούντιο και η αναχώρησή τους με το αυτοκίνητο του τραγουδιστή.
Η 37χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου έξω από το στούντιο φορώντας ένα oversized παλτό με λεοπάρ σχέδιο και μαύρο παντελόνι. Περίμενε τον τραγουδιστή κοιτάζοντας το κινητό της, ενώ κρατούσε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με φορητό υπολογιστή. Λίγο αργότερα, ο Μασίν Γκαν Κέλι βγήκε από το κτίριο για να τη συναντήσει.
Πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του, η Τζόνσον είδε τον τραγουδιστή να αδειάζει τη θέση του συνοδηγού, μεταφέροντας στο πορτμπαγκάζ μια μεγάλη τσάντα. Στη συνέχεια, οι δυο τους έφυγαν μαζί. Οι φωτογραφίες που εξασφάλισε το Page Six δείχνουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αυτοκίνητο του Μασίν Γκαν Κέλι σταθμευμένο έξω από το σπίτι της ηθοποιού το πρωί της Παρασκευής, γεγονός που ενισχύει τις φήμες ότι πέρασε εκεί τη νύχτα.
Η νέα κοινή εμφάνιση έρχεται λίγες ημέρες μετά την κοινή τους παρουσία σε μπαρ στο Χόλιγουντ. Οι φήμες για πιθανό ειδύλλιο άρχισαν να κυκλοφορούν πριν από περίπου έναν μήνα, όταν εθεάθησαν μαζί στη Νέα Υόρκη.
Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα έρχονται μετά τον χωρισμό της ηθοποιού από τον επί χρόνια σύντροφό της, τον τραγουδιστή Κρις Μάρτιν, τον Ιούλιο του 2025. Ο Μασίν Γκαν Κέλι, από την πλευρά του, χώρισε από την αρραβωνιαστικιά του, Μέγκαν Φοξ στα τέλη του 2024. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί την κόρη τους στις 27 Μαρτίου 2025.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το Page Six εξασφάλισε φωτογραφίες και βίντεο από τις κοινές τους στιγμές στα μέσα της εβδομάδας, στις οποίες καταγράφονται η συνάντησή τους έξω από το στούντιο και η αναχώρησή τους με το αυτοκίνητο του τραγουδιστή.
Η 37χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου έξω από το στούντιο φορώντας ένα oversized παλτό με λεοπάρ σχέδιο και μαύρο παντελόνι. Περίμενε τον τραγουδιστή κοιτάζοντας το κινητό της, ενώ κρατούσε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με φορητό υπολογιστή. Λίγο αργότερα, ο Μασίν Γκαν Κέλι βγήκε από το κτίριο για να τη συναντήσει.
MGK spends the night at Dakota Johnson’s house after wrapping up studio session in LA https://t.co/Agj5sNzCWu pic.twitter.com/Pf3Vv0j8Aw— Page Six (@PageSix) October 16, 2026
Η νέα κοινή εμφάνιση έρχεται λίγες ημέρες μετά την κοινή τους παρουσία σε μπαρ στο Χόλιγουντ. Οι φήμες για πιθανό ειδύλλιο άρχισαν να κυκλοφορούν πριν από περίπου έναν μήνα, όταν εθεάθησαν μαζί στη Νέα Υόρκη.
Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα έρχονται μετά τον χωρισμό της ηθοποιού από τον επί χρόνια σύντροφό της, τον τραγουδιστή Κρις Μάρτιν, τον Ιούλιο του 2025. Ο Μασίν Γκαν Κέλι, από την πλευρά του, χώρισε από την αρραβωνιαστικιά του, Μέγκαν Φοξ στα τέλη του 2024. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί την κόρη τους στις 27 Μαρτίου 2025.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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