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Ο Άγγελος Λάτσιος ταξίδεψε στο Εδιμβούργο για να επισκεφτεί την αδελφή του, Λάουρα
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Άγγελος Λάτσιος Σκωτία Εδιμβούργο

Ο Άγγελος Λάτσιος ταξίδεψε στο Εδιμβούργο για να επισκεφτεί την αδελφή του, Λάουρα

Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου μοιράστηκε φωτογραφίες από την απόδρασή του στη Σκωτία

Ο Άγγελος Λάτσιος ταξίδεψε στο Εδιμβούργο για να επισκεφτεί την αδελφή του, Λάουρα
14 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Εδιμβούργο ταξίδεψε ο Άγγελος Λάτσιος προκειμένου να δει την αδελφή του. Η Λάουρα Λάτσιου βρίσκεται εδώ και έναν χρόνο στη Σκωτία, πραγματοποιώντας σπουδές.

Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου έκανε ένα ταξίδι στην πρωτεύουσα της χώρας για να περάσει χρόνο μαζί της. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους φωτογραφίες από την απόδρασή του. Στο φωτογραφικό άλμπουμ ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο με τα δύο αδέλφια, με το πρόσωπο της Λάουρας Λάτσιου να μη φαίνεται, αφού εκείνη έχει επιλέξει να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε


Ο Άγγελος Λάτσιος ταξίδεψε στο Εδιμβούργο για να επισκεφτεί την αδελφή του, Λάουρα
14 ΣΧΟΛΙΑ

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