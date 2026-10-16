Το αντίο του Σωκράτη Αλαφούζου στην Μπέτυ Βαλάση: Ευγνώμων που οι δρόμοι της ζωής μας συναντήθηκαν
Το αντίο του Σωκράτη Αλαφούζου στην Μπέτυ Βαλάση: Ευγνώμων που οι δρόμοι της ζωής μας συναντήθηκαν
Ο ηθοποιός αποχαιρέτησε τη συνάδελφό του με μια συγκινητική ανάρτηση
Με συγκινητικά λόγια αποχαιρέτησε την Μπέτυ Βαλάση ο Σωκράτης Αλαφούζος. Σε ανάρτησή του στο Instagram, υπογράμμισε την ανθρωπιά, το ταλέντο και το χιούμορ της αείμνηστης ηθοποιού, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 89 της.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στενή σχέση που διατηρούσαν εντός και εκτός θεάτρου, αλλά και στον σύντροφό της, Τίτο Βανδή, ο οποίος τον βοήθησε να εξασφαλίσει υποτροφία Fulbright για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική. Επίσης, θυμήθηκε τις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν και τα τραπέζια που διοργάνωνε, σημειώνοντας ότι η συνάδελφός του γεννήθηκε την ίδια χρονιά με τη μητέρα του και έφυγε από τη ζωή επίσης την ίδια χρονιά.
Ο ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία με τους δυο τους από γυρίσματα, την οποία συνόδευσε με τα εξής λόγια: «Η αγαπημένη μου Μπέτυ έφυγε. Η φωτογραφία χίλιες λέξεις. Η ανθρωπιά της ένας ωκεανός, το ταλέντο της σαν απέραντος ουρανός, το γέλιο της ένα χρωματιστό λιβάδι. Σ’ έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα να είμαι σε έναν θίασο που πάντα θα ήταν και η μοναδική Μπέτυ Βαλάση. Ευγνώμων που δρόμοι της ζωής μας συναντήθηκαν και στη θεατρική σκηνή, στην τηλεόραση αλλά και εκτός. Η αγάπη που μου είχε και της είχα, αγκάλιασε και τη σχέση μου με τον αγαπημένο της Τίτο Βανδή, που άλλαξε τη ζωή μου μια και γενναιόδωρα με βοήθησε στη διαδικασία να πάρω την υποτροφία Fulbright και να πάω για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική. Στη σκέψη μου αξέχαστα και τα υπέροχα τραπέζια της. Η μακαρονάδα της με σάλτσα μελιτζάνας ασύγκριτη. Γεννήθηκε την ίδια χρονιά με τη μαμά μου και έφυγαν την ίδια χρονιά. Μπέτυ μου ξέρεις εσύ…».
Η ανάρτηση του Σωκράτη Αλαφούζου
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στενή σχέση που διατηρούσαν εντός και εκτός θεάτρου, αλλά και στον σύντροφό της, Τίτο Βανδή, ο οποίος τον βοήθησε να εξασφαλίσει υποτροφία Fulbright για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική. Επίσης, θυμήθηκε τις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν και τα τραπέζια που διοργάνωνε, σημειώνοντας ότι η συνάδελφός του γεννήθηκε την ίδια χρονιά με τη μητέρα του και έφυγε από τη ζωή επίσης την ίδια χρονιά.
Ο ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία με τους δυο τους από γυρίσματα, την οποία συνόδευσε με τα εξής λόγια: «Η αγαπημένη μου Μπέτυ έφυγε. Η φωτογραφία χίλιες λέξεις. Η ανθρωπιά της ένας ωκεανός, το ταλέντο της σαν απέραντος ουρανός, το γέλιο της ένα χρωματιστό λιβάδι. Σ’ έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα να είμαι σε έναν θίασο που πάντα θα ήταν και η μοναδική Μπέτυ Βαλάση. Ευγνώμων που δρόμοι της ζωής μας συναντήθηκαν και στη θεατρική σκηνή, στην τηλεόραση αλλά και εκτός. Η αγάπη που μου είχε και της είχα, αγκάλιασε και τη σχέση μου με τον αγαπημένο της Τίτο Βανδή, που άλλαξε τη ζωή μου μια και γενναιόδωρα με βοήθησε στη διαδικασία να πάρω την υποτροφία Fulbright και να πάω για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική. Στη σκέψη μου αξέχαστα και τα υπέροχα τραπέζια της. Η μακαρονάδα της με σάλτσα μελιτζάνας ασύγκριτη. Γεννήθηκε την ίδια χρονιά με τη μαμά μου και έφυγαν την ίδια χρονιά. Μπέτυ μου ξέρεις εσύ…».
Η ανάρτηση του Σωκράτη Αλαφούζου
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