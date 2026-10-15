Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά την Μπέτυ Βαλάση: Για πολλές γενιές Ελλήνων θα παραμείνει η αξέχαστη τηλεοπτική «Λωξάντρα»
Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά την Μπέτυ Βαλάση: Για πολλές γενιές Ελλήνων θα παραμείνει η αξέχαστη τηλεοπτική «Λωξάντρα»
Χάρισε ερμηνείες γεμάτες αλήθεια, ευαισθησία και πάθος, αναφέρεται στην ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής για την αείμνηστη ηθοποιό
Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε η Φίνος Φιλμ την Μπέτυ Βαλάση, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.
Μέσα από το κείμενο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram υπογραμμίζεται η πολυετής προσφορά της αείμνηστης ηθοποιού στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον εμβληματικό ρόλο της ως «Λωξάντρα», αλλά και στη συμμετοχή της στην ταινία «Ο Αστερισμός της Παρθένου».
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση αναφέρεται ότι: «Αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Με εκφραστική δύναμη, πληθωρική προσωπικότητα και μια ξεχωριστή ικανότητα να γεμίζει τη σκηνή και την οθόνη με την παρουσία της, άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική υποκριτική τέχνη».
Στη συνέχεια, παρατίθενται μερικές από τις πιο εμβληματικές δουλειές της στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. «Υπηρέτησε για δεκαετίες το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, χαρίζοντας ερμηνείες γεμάτες αλήθεια, ευαισθησία και πάθος. Για πολλές γενιές Ελλήνων θα παραμείνει η αξέχαστη τηλεοπτική ''Λωξάντρα'', ενώ στη Φίνος Φιλμ θα κατοικεί πάντα στον ''Αστερισμό της Παρθένου''. ''Είναι μεγάλο δώρο η ζωή, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα'', είχε πει κάποτε η ίδια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Καλό ταξίδι, Μπέτυ».
Δείτε την ανάρτηση
Μέσα από το κείμενο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram υπογραμμίζεται η πολυετής προσφορά της αείμνηστης ηθοποιού στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον εμβληματικό ρόλο της ως «Λωξάντρα», αλλά και στη συμμετοχή της στην ταινία «Ο Αστερισμός της Παρθένου».
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση αναφέρεται ότι: «Αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Με εκφραστική δύναμη, πληθωρική προσωπικότητα και μια ξεχωριστή ικανότητα να γεμίζει τη σκηνή και την οθόνη με την παρουσία της, άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική υποκριτική τέχνη».
Στη συνέχεια, παρατίθενται μερικές από τις πιο εμβληματικές δουλειές της στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. «Υπηρέτησε για δεκαετίες το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, χαρίζοντας ερμηνείες γεμάτες αλήθεια, ευαισθησία και πάθος. Για πολλές γενιές Ελλήνων θα παραμείνει η αξέχαστη τηλεοπτική ''Λωξάντρα'', ενώ στη Φίνος Φιλμ θα κατοικεί πάντα στον ''Αστερισμό της Παρθένου''. ''Είναι μεγάλο δώρο η ζωή, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα'', είχε πει κάποτε η ίδια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Καλό ταξίδι, Μπέτυ».
Δείτε την ανάρτηση
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