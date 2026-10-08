Ο δικηγόρος της Αντζελίνα Τζολί κατηγορεί τον Μπραντ Πιτ ότι προσπαθεί να την ελέγξει
Ο δικηγόρος της Αντζελίνα Τζολί κατηγορεί τον Μπραντ Πιτ ότι προσπαθεί να την ελέγξει
Συνεχίζεται η διαμάχη για το Chateau Miraval - Ο ηθοποιός επιμένει στο αίτημά του για την προσκόμιση οικονομικών στοιχείων της πρώην συζύγου του για την περίοδο από το 2017 έως το 2019
Μία νέα εξέλιξη ήρθε στο φως της δημοσιότητας γύρω από τη διαμάχη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ για το Chateau Miraval, καθώς ο δικηγόρος της ηθοποιού κατηγορεί τον πρώην σύζυγό της ότι προσπαθεί να ελέγξει την Τζολί και την αφήγηση γύρω από την υπόθεση.
Παρά το γεγονός πως τα αιτήματα του Μπραντ Πιτ ώστε να υποχρεωθεί η Αντζελίνα Τζολί να προσκομίσει οικονομικά στοιχεία απορρίφθηκαν από δικαστή σε προσωρινή απόφαση την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail, δόθηκε η δυνατότητα στον 62χρονο να επαναφέρει τα σχετικά αιτήματα, εφόσον κατά την κατάθεση της Τζολί προκύψουν στοιχεία σχετικά με το «εισόδημα ή την οικονομική της κατάσταση» για την περίοδο από το 2017 έως το 2019.
Τα αιτήματα κατατέθηκαν μετά τους ισχυρισμούς της 51χρονης ηθοποιού ότι, μετά τον χωρισμό τους το 2016, είχε «βάλει σε μεγάλο βαθμό την καριέρα της σε αναμονή» και είχε παραιτηθεί από «χρόνια αμοιβών».
Ο δικηγόρος της Τζολί, ωστόσο, σε δήλωσή του στην Daily Mail, επέκρινε την «επίμονη απαίτηση του κ. Πιτ για παρεμβατικές πληροφορίες» από την πελάτισσά του: «Η επίμονη απαίτηση του κ. Πιτ για παρεμβατικές πληροφορίες είναι απλώς η πιο πρόσφατη εκδήλωση των προσπαθειών του να την ελέγξει και να ελέγξει την αφήγηση σε αυτή την υπόθεση. Αυτό που θέλει η Αντζελίνα και αυτό που πάντα ήθελε είναι να διαχωρίσει την προσωπική και οικονομική της ζωή από τον πρώην σύζυγό της».
Και συνέχισε: «Αντί να κάνει το σωστό και να εξαγοράσει το μερίδιό της σε συμφωνημένη τιμή, ο κ. Πιτ, την τελευταία στιγμή, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την αποχώρησή της από το Chateau Miraval ως μοχλό πίεσης, προκειμένου να την αναγκάσει να υπογράψει μια συμφωνία εμπιστευτικότητας για να καλύψει την κακοποίησή του προς εκείνη και τα παιδιά τους. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης, όχι το προσωπικό της εισόδημα πέντε χρόνια πριν πουλήσει το μερίδιό της».
Η Τζολί φέρεται να είχε συμφωνήσει με τον Πιτ να προσκομίσει οικονομικά στοιχεία για την περίοδο από το 2017 έως το 2021, όμως, σύμφωνα με την πλευρά του ηθοποιού, τελικά παρείχε έγγραφα μόνο για τα έτη 2020 και 2021.
Οι δικηγόροι του ζήτησαν πρόσφατα από το δικαστήριο να υποχρεώσει την Τζολί να προσκομίσει στοιχεία που να καταγράφουν τα εισοδήματά της από το 2017 έως το 2019, υποστηρίζοντας ότι είχε αποκρύψει συγκεκριμένα οικονομικά έγγραφα, παρά το γεγονός ότι είχε συμφωνήσει να τα προσκομίσει.
Όπως υποστήριξαν, αντί για τα συγκεκριμένα έγγραφα, η Τζολί παρείχε «συμπληρωματικές απαντήσεις περιορίζοντας την προσκόμιση εγγράφων στα έτη 2020 και 2021 και στη συνέχεια προσκόμισε καταστάσεις συμμετοχής στα κέρδη και φορολογικές δηλώσεις μόνο για αυτά τα δύο έτη».
Στο ίδιο δικαστικό έγγραφο υποστηρίζεται ακόμη ότι η Τζολί απέρριψε πρόταση να δηλώσει πως δεν βρισκόταν υπό «οικονομική πίεση» πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και ότι ο πρώην σύζυγός της δεν είχε ασκήσει «οικονομικό εξαναγκασμό εναντίον της» μεταξύ 2017 και 2019.
Η πλευρά του Πιτ ανέφερε ακόμη: «Τα αιτήματα αφορούν πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με οικονομικούς ισχυρισμούς που προέβαλε η Τζολί, ότι παραιτήθηκε από “χρόνια αμοιβών”, ότι το Miraval ήταν το “σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο” και ότι ο έλεγχος του Πιτ στις διανομές του Miraval τού έδινε “σημαντική επιρροή και έλεγχο” πάνω της κατά την περίοδο που οδήγησε στην απόφασή της το 2019 να πουλήσει το μερίδιό της στο Chαteau Miraval», με την Τζολί να δηλώνει πως δεν υποχρεούται να παραδώσει τα στοιχεία αυτά και πως η αναζήτησή τους συνιστά «σοβαρή παραβίαση» του «δικαιώματός της στην ιδιωτικότητα».
Παρά το γεγονός πως τα αιτήματα του Μπραντ Πιτ ώστε να υποχρεωθεί η Αντζελίνα Τζολί να προσκομίσει οικονομικά στοιχεία απορρίφθηκαν από δικαστή σε προσωρινή απόφαση την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail, δόθηκε η δυνατότητα στον 62χρονο να επαναφέρει τα σχετικά αιτήματα, εφόσον κατά την κατάθεση της Τζολί προκύψουν στοιχεία σχετικά με το «εισόδημα ή την οικονομική της κατάσταση» για την περίοδο από το 2017 έως το 2019.
Τα αιτήματα κατατέθηκαν μετά τους ισχυρισμούς της 51χρονης ηθοποιού ότι, μετά τον χωρισμό τους το 2016, είχε «βάλει σε μεγάλο βαθμό την καριέρα της σε αναμονή» και είχε παραιτηθεί από «χρόνια αμοιβών».
Ο δικηγόρος της Τζολί, ωστόσο, σε δήλωσή του στην Daily Mail, επέκρινε την «επίμονη απαίτηση του κ. Πιτ για παρεμβατικές πληροφορίες» από την πελάτισσά του: «Η επίμονη απαίτηση του κ. Πιτ για παρεμβατικές πληροφορίες είναι απλώς η πιο πρόσφατη εκδήλωση των προσπαθειών του να την ελέγξει και να ελέγξει την αφήγηση σε αυτή την υπόθεση. Αυτό που θέλει η Αντζελίνα και αυτό που πάντα ήθελε είναι να διαχωρίσει την προσωπική και οικονομική της ζωή από τον πρώην σύζυγό της».
Angelina Jolie's lawyer accuses Brad Pitt of demanding 'harassing information' and attempting to control the actress https://t.co/8NAmUufIYc— Daily Mail (@DailyMail) October 7, 2026
Και συνέχισε: «Αντί να κάνει το σωστό και να εξαγοράσει το μερίδιό της σε συμφωνημένη τιμή, ο κ. Πιτ, την τελευταία στιγμή, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την αποχώρησή της από το Chateau Miraval ως μοχλό πίεσης, προκειμένου να την αναγκάσει να υπογράψει μια συμφωνία εμπιστευτικότητας για να καλύψει την κακοποίησή του προς εκείνη και τα παιδιά τους. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης, όχι το προσωπικό της εισόδημα πέντε χρόνια πριν πουλήσει το μερίδιό της».
Η Τζολί φέρεται να είχε συμφωνήσει με τον Πιτ να προσκομίσει οικονομικά στοιχεία για την περίοδο από το 2017 έως το 2021, όμως, σύμφωνα με την πλευρά του ηθοποιού, τελικά παρείχε έγγραφα μόνο για τα έτη 2020 και 2021.
Οι δικηγόροι του ζήτησαν πρόσφατα από το δικαστήριο να υποχρεώσει την Τζολί να προσκομίσει στοιχεία που να καταγράφουν τα εισοδήματά της από το 2017 έως το 2019, υποστηρίζοντας ότι είχε αποκρύψει συγκεκριμένα οικονομικά έγγραφα, παρά το γεγονός ότι είχε συμφωνήσει να τα προσκομίσει.
Όπως υποστήριξαν, αντί για τα συγκεκριμένα έγγραφα, η Τζολί παρείχε «συμπληρωματικές απαντήσεις περιορίζοντας την προσκόμιση εγγράφων στα έτη 2020 και 2021 και στη συνέχεια προσκόμισε καταστάσεις συμμετοχής στα κέρδη και φορολογικές δηλώσεις μόνο για αυτά τα δύο έτη».
Στο ίδιο δικαστικό έγγραφο υποστηρίζεται ακόμη ότι η Τζολί απέρριψε πρόταση να δηλώσει πως δεν βρισκόταν υπό «οικονομική πίεση» πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και ότι ο πρώην σύζυγός της δεν είχε ασκήσει «οικονομικό εξαναγκασμό εναντίον της» μεταξύ 2017 και 2019.
Η πλευρά του Πιτ ανέφερε ακόμη: «Τα αιτήματα αφορούν πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με οικονομικούς ισχυρισμούς που προέβαλε η Τζολί, ότι παραιτήθηκε από “χρόνια αμοιβών”, ότι το Miraval ήταν το “σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο” και ότι ο έλεγχος του Πιτ στις διανομές του Miraval τού έδινε “σημαντική επιρροή και έλεγχο” πάνω της κατά την περίοδο που οδήγησε στην απόφασή της το 2019 να πουλήσει το μερίδιό της στο Chαteau Miraval», με την Τζολί να δηλώνει πως δεν υποχρεούται να παραδώσει τα στοιχεία αυτά και πως η αναζήτησή τους συνιστά «σοβαρή παραβίαση» του «δικαιώματός της στην ιδιωτικότητα».
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