Η Lady Gaga έχει προσαρμοστεί απόλυτα στον ρόλο της μητέρας, λατρεύει να τραγουδά στην κόρη της, λέει πηγή
Η Lady Gaga έχει προσαρμοστεί απόλυτα στον ρόλο της μητέρας, λατρεύει να τραγουδά στην κόρη της, λέει πηγή
Η τραγουδίστρια απέκτησε την κόρη της μέσω παρένθετης μητέρας τον περασμένο Ιούνιο
Πληροφορίες σχετικά με το πώς βιώνει τη μητρότητα η Lady Gaga έδωσε άτομο από το περιβάλλον της, αναφέροντας ότι έχει προσαρμοστεί απόλυτα στον νέο αυτό ρόλο. Η 40χρονη τραγουδίστρια και ο 43χρονος αρραβωνιαστικός της, Μάικλ Πολάνσκι, απέκτησαν την κόρη τους τον Ιούνιο μέσω παρένθετης μητέρας.
«Η Gaga έχει προσαρμοστεί απόλυτα στον ρόλο της μητέρας. Είναι τρυφερή, προστατευτική και λατρεύει να τραγουδά στη Ρόουζ. Της τραγουδά το "La Vie en Rose", αλλά και νανουρίσματα κάθε βράδυ», ανέφερε πηγή στο PEOPLE.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι, παρόλο που η τραγουδίστρια εξακολουθεί να ασχολείται με την εταιρεία καλλυντικών της, Haus Labs, αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της στην κόρη της. «Αισθάνονται πλέον μια ολοκληρωμένη οικογένεια και οι δυο τους λάμπουν από χαρά όταν μιλούν για το πώς μεγαλώνει η Ρόουζ».
Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της γέννησης του παιδιού του ζευγαριού, πηγές δήλωσαν στο PEOPLE ότι η Gaga «ακούγεται πολύ ευτυχισμένη». «Πάντα ήθελε να γίνει μητέρα. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό για εκείνη», δήλωσε πρόσωπο από το στενό περιβάλλον της τραγουδίστριας.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η Gaga «ήταν έτοιμη να χαμηλώσει τους ρυθμούς της μετά την περιοδεία της», η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο. «Αυτή την περίοδο απολαμβάνει το γεγονός ότι βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ζει αυτές τις ξεχωριστές στιγμές με το μωρό της. Ο Μάικλ είναι εξαιρετικός με το παιδί. Μαθαίνουν μαζί πώς να διαχειρίζονται αυτή τη νέα πραγματικότητα. Εκείνη δεν θέλει να χάσει ούτε μία στιγμή», συνέχισε.
Μια άλλη πηγή δήλωσε στο PEOPLE ότι το όνομα της μικρής Ρόουζ είναι εμπνευσμένο από το τραγούδι «La Vie en Rose», το οποίο η Lady Gaga είχε ερμηνεύσει στην ταινία «A Star Is Born» το 2018. Όσο για το δεύτερο όνομα της κόρης της, Μπιν, πιθανότατα προέρχεται από τον ακτιβιστή Καρλ Μπιν, ο οποίος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το τραγούδι «Born This Way» της Gaga, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
«Η Gaga έχει προσαρμοστεί απόλυτα στον ρόλο της μητέρας. Είναι τρυφερή, προστατευτική και λατρεύει να τραγουδά στη Ρόουζ. Της τραγουδά το "La Vie en Rose", αλλά και νανουρίσματα κάθε βράδυ», ανέφερε πηγή στο PEOPLE.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι, παρόλο που η τραγουδίστρια εξακολουθεί να ασχολείται με την εταιρεία καλλυντικών της, Haus Labs, αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της στην κόρη της. «Αισθάνονται πλέον μια ολοκληρωμένη οικογένεια και οι δυο τους λάμπουν από χαρά όταν μιλούν για το πώς μεγαλώνει η Ρόουζ».
Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της γέννησης του παιδιού του ζευγαριού, πηγές δήλωσαν στο PEOPLE ότι η Gaga «ακούγεται πολύ ευτυχισμένη». «Πάντα ήθελε να γίνει μητέρα. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό για εκείνη», δήλωσε πρόσωπο από το στενό περιβάλλον της τραγουδίστριας.
Lady Gaga ‘Loves Singing’ to Her Baby Daughter, Feels Like ‘Complete Family Unit’ with Fiancé Michael Polansky (Exclusive Source) https://t.co/d67gAV4uG9— People (@people) October 15, 2026
Μια άλλη πηγή δήλωσε στο PEOPLE ότι το όνομα της μικρής Ρόουζ είναι εμπνευσμένο από το τραγούδι «La Vie en Rose», το οποίο η Lady Gaga είχε ερμηνεύσει στην ταινία «A Star Is Born» το 2018. Όσο για το δεύτερο όνομα της κόρης της, Μπιν, πιθανότατα προέρχεται από τον ακτιβιστή Καρλ Μπιν, ο οποίος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το τραγούδι «Born This Way» της Gaga, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
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