Δίκη Ράσελ Μπραντ: «Με ανάγκασε να τον φωτογραφίσω γυμνό και με έριξε στο κρεβάτι», η κατάθεση της πρώτης καταγγέλλουσας για τον φερόμενο βιασμό της

Ο κωμικός αντιμετωπίζει συνολικά τρεις κατηγορίες για βιασμό, τρεις για σεξουαλική επίθεση και μία για άσεμνη επίθεση, οι οποίες αφορούν περιστατικά με έξι γυναίκες από το 1999 έως το 2009 - Έχει δηλώσει αθώος





Σύμφωνα με το Variety, ο Μπραντ έφτασε στο δικαστήριο Southwark Crown Court την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, φορώντας γκρι κοστούμι, λευκό πουκάμισο και ασπρόμαυρη πουά γραβάτα, ενώ είχε τα μαλλιά του πιασμένα πίσω σε έναν κότσο.











Η ίδια πρότεινε να επιστρέψουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της για να συνεχίσουν τη συζήτησή τους και όταν έφτασαν εκεί, πήγε στην τουαλέτα και βγαίνοντας βρήκε τον Μπραντ ημίγυμνο να «χοροπηδά» μέσα στο δωμάτιο «σαν στρουθοκάμηλος», όπως δήλωσε.



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Μετά το περιστατικό, δήλωσε ότι ο Μπραντ συμπεριφέρθηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα και της άφησε τη διεύθυνση του email του. Όπως ανέφερε, δεν μίλησε σε κανέναν για τον φερόμενο βιασμό από ντροπή, μέχρι το 2023 που το αποκάλυψε σε μια φίλη της. Η φίλη ήταν εκείνη που ανέφερε αρχικά το περιστατικό στην αστυνομία, προτού η φερόμενη ως θύμα απευθυνθεί και η ίδια στις Αρχές.



Το ντοκιμαντέρ του Channel 4 «Dispatches» που κυκλοφόρησε το 2023 αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τις καταγγελίες σε βάρος του Μπραντ, της έδωσε το κίνητο να μιλήσει τελικά στην αστυνομία.



Στην έναρξη της δίκης την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ο δικαστής κ. Τζάστις Μπέναθαν ενημέρωσε τους ενόρκους ότι οι καταγγελίες του ντοκιμαντέρ «δεν έχουν εξεταστεί ποτέ από κανένα δικαστήριο», ωστόσο, όπως εξήγησε, είναι σχετικές με την υπόθεση, καθώς ήταν η αφορμή που οδήγησε αρκετές από τις φερόμενες ως θύματα να μιλήσουν.



Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς βρίσκεται ο Ράσελ Μπραντ , με τη δίκη που είχε οριστεί για τον Οκτώβριο να έχει ήδη ξεκινήσει.Σύμφωνα με το Variety, ο Μπραντ έφτασε στο δικαστήριο Southwark Crown Court την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, φορώντας γκρι κοστούμι, λευκό πουκάμισο και ασπρόμαυρη πουά γραβάτα, ενώ είχε τα μαλλιά του πιασμένα πίσω σε έναν κότσο.Το δικαστήριο, αποτελούμενο από οκτώ άνδρες και τέσσερις γυναίκες, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, παρακολούθησε βίντεο από την αστυνομική κατάθεση της πρώτης καταγγέλλουσας, με τη γυναίκα να υποστηρίζει ότι ο κωμικός τη βίασε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος το 1999: «Αμφέβαλλα για τον εαυτό μου και αναρωτιόμουν αν ήταν βιασμός, επειδή ήταν τόσο φυσιολογικό», δήλωσε στο βίντεο. «Συγγνώμη... βασικά με βίασε. Ξέρω ότι αυτό συνέβη», ανέφερε ακόμη η ίδια.Όπως επισήμανε στο βίντεο της αστυνομικής της κατάθεσης, γνώρισε τον Μπραντ σε μια εκδήλωση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος. Αρχικά, υποστήριξε ότι ο Μπραντ ήταν «ευγενικός» και εκείνη πίστεψε ότι ήταν ομοφυλόφιλος, καθώς «δεν ένιωθα ότι προσπαθούσε να με φλερτάρει».Η ίδια πρότεινε να επιστρέψουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της για να συνεχίσουν τη συζήτησή τους και όταν έφτασαν εκεί, πήγε στην τουαλέτα και βγαίνοντας βρήκε τον Μπραντ ημίγυμνο να «χοροπηδά» μέσα στο δωμάτιο «σαν στρουθοκάμηλος», όπως δήλωσε.Σύμφωνα με την καταγγελία της, εκείνος την ανάγκασε να τον φωτογραφίσει, με αποτέλεσμα να «φοβηθεί», και στη συνέχεια την έσπρωξε στο κρεβάτι και της έβγαλε τα ρούχα. Η γυναίκα είπε ότι προσπάθησε να τον απομακρύνει, όμως εκείνος ήταν «πολύ βαρύς». Στη συνέχεια τόνισε: «Ξέρω ότι είπα όχι». «Φοβόμουν. Θυμάμαι να σκέφτομαι “πού στο καλό έχω μπλέξει;". Και μετά με βίασε», υποστήριξε η γυναίκα, η οποία φέρεται πως σε εκείνο το σημείο συγκινήθηκε.Μετά το περιστατικό, δήλωσε ότι ο Μπραντ συμπεριφέρθηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα και της άφησε τη διεύθυνση του email του. Όπως ανέφερε, δεν μίλησε σε κανέναν για τον φερόμενο βιασμό από ντροπή, μέχρι το 2023 που το αποκάλυψε σε μια φίλη της. Η φίλη ήταν εκείνη που ανέφερε αρχικά το περιστατικό στην αστυνομία, προτού η φερόμενη ως θύμα απευθυνθεί και η ίδια στις Αρχές.Το ντοκιμαντέρ του Channel 4 «Dispatches» που κυκλοφόρησε το 2023 αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τις καταγγελίες σε βάρος του Μπραντ, της έδωσε το κίνητο να μιλήσει τελικά στην αστυνομία.Στην έναρξη της δίκης την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ο δικαστής κ. Τζάστις Μπέναθαν ενημέρωσε τους ενόρκους ότι οι καταγγελίες του ντοκιμαντέρ «δεν έχουν εξεταστεί ποτέ από κανένα δικαστήριο», ωστόσο, όπως εξήγησε, είναι σχετικές με την υπόθεση, καθώς ήταν η αφορμή που οδήγησε αρκετές από τις φερόμενες ως θύματα να μιλήσουν.

Παρόλα αυτά τόνισε ότι δεν πρόκειται να προβληθεί στους ενόρκους, καθώς θεωρεί ότι είναι «μονόπλευρο και δραματοποιημένο ως προς τον τρόπο παρουσίασής του».



Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου που ξεκίνησε επίσημα η δίκη, κατέθεσε ζωντανά ο Μαρκ Πινέιρο, πρώην φίλος και συγκάτοικος του Μπραντ, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος το 1999. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο κωμικός ένα βράδυ εξαφανίστηκε και επέστρεψε το επόμενο πρωί αναστατωμένος και επέμενε να φύγουν άμεσα. Κατά την επιστροφή τους με το αυτοκίνητο φαινόταν φοβισμένος όταν περνούσε περιπολικό από δίπλα τους, ενώ αργότερα του εκμυστηρεύτηκε ότι είχε βρεθεί με μια γυναίκα και ότι τα πράγματα «μπορεί να είχαν ξεφύγει λίγο».



Ο κωμικός αντιμετωπίζει συνολικά τρεις κατηγορίες για βιασμό, τρεις για σεξουαλική επίθεση και μία για άσεμνη επίθεση, οι οποίες αφορούν περιστατικά με έξι γυναίκες από το 1999 έως το 2009. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος και αρνείται όλες τις κατηγορίες σε βάρος του.



Η πρώτη γυναίκα υποστηρίζει ότι ο Μπραντ τη βίασε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος στο Μπόρνμουθ το 1999.



Η δεύτερη καταγγελία αφορά μια γυναίκα που εργαζόταν στο MTV το 2001 και υποστηρίζει ότι ο κωμικός την άρπαξε και προσπάθησε να την τραβήξει σε μια τουαλέτα, ενώ η τρίτη γυναίκα καταγγέλλει ότι ο Μπραντ της έπιασε το στήθος σε ένα πάρτι στο Σόχο το 2004 και στη συνέχεια τη βίασε σε μια τουαλέτα.



Η τέταρτη καταγγελία αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στο Capital Radio το 2004 ή το 2005. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Μπραντ έσπρωξε μια γυναίκα πάνω σε έναν τοίχο και τη φίλησε «επιθετικά», ενώ άγγιζε «το σώμα της, το στήθος, τα πλευρά και τους γλουτούς της».



Η πέμπτη γυναίκα υποστηρίζει ότι ο κωμικός τη βίασε το 2009, αφού προηγουμένως είχαν συναινετική σεξουαλική επαφή.



Η έκτη καταγγελία, τέλος, προέρχεται από μια γυναίκα που υποστηρίζει ότι ο Μπραντ απαίτησε να του κάνει μασάζ ενώ εκείνη βρισκόταν σε επαγγελματική αποστολή το 2009.