Χάλι Μπέρι: Έγινε δεκτό το άιτημα του πρώην συζύγου της να καταθέσει ο 12χρονος γιος τους μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση

Η δικαστής ανέφερε επίσης στην απόφαση της Τετάρτης ότι «τα εμπλεκόμενα μέρη προειδοποιούνται και τους υπενθυμίζεται ότι όλες οι προηγούμενες δικαστικές εντολές παραμένουν σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της απαγόρευσης να συζητούν με το ανήλικο παιδί οποιαδήποτε ζητήματα σχετικά με την επιμέλεια, το περιεχόμενο οποιωνδήποτε δικογράφων ή οποιεσδήποτε διαδικασίες μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης», για να καταλήξει ότι «το ανήλικο παιδί δεν θα πρέπει να καθοδηγείται ή να προετοιμάζεται ως προς το τι θα καταθέσει».



προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να ακουστεί σχετικά με όσα βίωσε εκείνο το βράδυ», ενώ η ηθοποιός, η οποία