Χάλι Μπέρι: Έγινε δεκτό το άιτημα του πρώην συζύγου της να καταθέσει ο 12χρονος γιος τους μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση
Χάλι Μπέρι: Έγινε δεκτό το άιτημα του πρώην συζύγου της να καταθέσει ο 12χρονος γιος τους μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση
Η κατάθεση του ανηλίκου θα περιορίζεται στο αίτημα για την έκδοση περιοριστικών μέτρων, αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου
Δεκτό έγινε το αίτημα του πρώην συζύγου της Χάλι Μπέρι να καταθέσει στο δικαστήριο ο 12χρονος γιος τους μετά τις καταγγελίες περί κακοποίησης εναντίον της ηθοποιού.
«Το ανήλικο παιδί επιτρέπεται να καταθέσει», ανέφερε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, Σέλεϊ Κάουφμαν, σε δικαστική απόφαση που έφερε στο φως η Daily Mail, προσθέτοντας ότι «η κατάθεση του ανηλίκου θα περιορίζεται στο αίτημα για την έκδοση περιοριστικών μέτρων».
Η δικαστής ανέφερε επίσης στην απόφαση της Τετάρτης ότι «τα εμπλεκόμενα μέρη προειδοποιούνται και τους υπενθυμίζεται ότι όλες οι προηγούμενες δικαστικές εντολές παραμένουν σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της απαγόρευσης να συζητούν με το ανήλικο παιδί οποιαδήποτε ζητήματα σχετικά με την επιμέλεια, το περιεχόμενο οποιωνδήποτε δικογράφων ή οποιεσδήποτε διαδικασίες μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης», για να καταλήξει ότι «το ανήλικο παιδί δεν θα πρέπει να καθοδηγείται ή να προετοιμάζεται ως προς το τι θα καταθέσει».
Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ εξασφάλισε προσωρινά περιοριστικά μέτρα κατά της 60χρονης Μπέρι, αφού την κατηγόρησε ότι «άσκησε σωματική βία» στον νεαρό Μασέο, «πηδώντας πάνω του και πιάνοντάς τον από τον λαιμό» κατά τη διάρκεια περιστατικού στις 26 Σεπτεμβρίου.
Σε δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύτηκαν, ανέφερε πως ο γιος τους θέλει ο ίδιος να καταθέσει καθώς θα πρέπει να παρουσιάσει τη δική του πλευρά της ιστορίας, προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να ακουστεί σχετικά με όσα βίωσε εκείνο το βράδυ», ενώ η ηθοποιός, η οποία έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, σε δήλωσή της ανέφερε ότι «το Δικαστήριο θα πρέπει να αρνηθεί να επιτρέψει την κατάθεση του Μασέο ή, τουλάχιστον, να αξιολογήσει την αποδεικτική αξία της κατάθεσής του», συμπληρώνοντας ότι ο πρώην σύζυγός της έχει «καθοδηγήσει και χειραγωγήσει» τον γιο τους.
Ο δικηγόρος του Μαρτίνεζ, από την άλλη πλευρά, δήλωσε ότι ο «πελάτης του πιστεύει πως είναι προς το συμφέρον του Μασέο να έχει το Δικαστήριο όλες τις πληροφορίες σχετικά με όσα συνέβησαν στο σπίτι (της Μπέρι) το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου 2026», τονίζοντας πως «η αντίδικη πλευρά φαίνεται να φοβάται για το τι θα πει το παιδί», γι' αυτό περίμεναν ότι η ηθοποιός θα ήταν αρνητική απέναντι στο να καταθέσει ο 12χρονος.
«Το ανήλικο παιδί επιτρέπεται να καταθέσει», ανέφερε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, Σέλεϊ Κάουφμαν, σε δικαστική απόφαση που έφερε στο φως η Daily Mail, προσθέτοντας ότι «η κατάθεση του ανηλίκου θα περιορίζεται στο αίτημα για την έκδοση περιοριστικών μέτρων».
Η δικαστής ανέφερε επίσης στην απόφαση της Τετάρτης ότι «τα εμπλεκόμενα μέρη προειδοποιούνται και τους υπενθυμίζεται ότι όλες οι προηγούμενες δικαστικές εντολές παραμένουν σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της απαγόρευσης να συζητούν με το ανήλικο παιδί οποιαδήποτε ζητήματα σχετικά με την επιμέλεια, το περιεχόμενο οποιωνδήποτε δικογράφων ή οποιεσδήποτε διαδικασίες μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης», για να καταλήξει ότι «το ανήλικο παιδί δεν θα πρέπει να καθοδηγείται ή να προετοιμάζεται ως προς το τι θα καταθέσει».
Halle Berry's custody war with ex Olivier Martinez intensifies as it's revealed their 13-year-old son will be allowed to testify amid shocking abuse claims https://t.co/X8z5CtPWAx— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 15, 2026
Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ εξασφάλισε προσωρινά περιοριστικά μέτρα κατά της 60χρονης Μπέρι, αφού την κατηγόρησε ότι «άσκησε σωματική βία» στον νεαρό Μασέο, «πηδώντας πάνω του και πιάνοντάς τον από τον λαιμό» κατά τη διάρκεια περιστατικού στις 26 Σεπτεμβρίου.
Σε δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύτηκαν, ανέφερε πως ο γιος τους θέλει ο ίδιος να καταθέσει καθώς θα πρέπει να παρουσιάσει τη δική του πλευρά της ιστορίας, προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να ακουστεί σχετικά με όσα βίωσε εκείνο το βράδυ», ενώ η ηθοποιός, η οποία έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, σε δήλωσή της ανέφερε ότι «το Δικαστήριο θα πρέπει να αρνηθεί να επιτρέψει την κατάθεση του Μασέο ή, τουλάχιστον, να αξιολογήσει την αποδεικτική αξία της κατάθεσής του», συμπληρώνοντας ότι ο πρώην σύζυγός της έχει «καθοδηγήσει και χειραγωγήσει» τον γιο τους.
Ο δικηγόρος του Μαρτίνεζ, από την άλλη πλευρά, δήλωσε ότι ο «πελάτης του πιστεύει πως είναι προς το συμφέρον του Μασέο να έχει το Δικαστήριο όλες τις πληροφορίες σχετικά με όσα συνέβησαν στο σπίτι (της Μπέρι) το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου 2026», τονίζοντας πως «η αντίδικη πλευρά φαίνεται να φοβάται για το τι θα πει το παιδί», γι' αυτό περίμεναν ότι η ηθοποιός θα ήταν αρνητική απέναντι στο να καταθέσει ο 12χρονος.
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