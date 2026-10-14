Ο πρώην σύζυγος της Χάλι Μπέρι υποστηρίζει ότι ο γιος τους τράβηξε φωτογραφία που αποδεικνύει την κακοποίησή του, η ηθοποιός το διαψεύδει

την 1η Οκτωβρίου, ζητώντας την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού τους.

Όπως υποστηρίζει η Μπέρι, η φωτογραφία δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του Ολιβιέ πως έπιασε το παιδί τους από τον λαιμό και τόνισε πως δεν υπάρχει φωτογραφία «που να απεικονίζει τραυματισμό του Μασέο, οποιαδήποτε ερυθρότητα, οποιονδήποτε μώλωπα, οποιοδήποτε σημάδι στον λαιμό του»:

«Η μοναδική φωτογραφία που επικαλείται ο Ολιβιέ είναι μια φωτογραφία της Χάλι, η οποία στέκεται ήρεμη, με τα χέρια στις τσέπες της, λίγα μέτρα μακριά από τον Μασέο», αναφέρεται στη δήλωση-απάντηση.





Halle Berry says eerie photo of her taken by son does not prove she 'choked' 13-year-old as star fires back at ex's shocking abuse claims https://t.co/OEeePjUBfr — Daily Mail (@DailyMail) October 14, 2026





Η Μπέρι υποστήριξε επίσης ότι ο Μαρτίνεζ έκανε παραπλανητικούς ισχυρισμούς σχετικά με τον αρραβωνιαστικό της, Βαν Χαντ, και το αν εκείνος εξέτασε τον Μασέο για τραυματισμούς:

«Ο Βαν δεν δήλωσε ότι έκανε εξέταση στο σώμα ή στον λαιμό του Μασέο. Ο Βαν απλώς δήλωσε ότι δεν παρατήρησε ερυθρότητα ή μώλωπες στον Μασέο. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικούς ισχυρισμούς».

«Ο Ολιβιέ προσπαθεί να μετατρέψει μια απλή πραγματική παρατήρηση σε κάτι που δεν είναι, αγνοώντας παράλληλα τη σημασία της ίδιας της παρατήρησης, δηλαδή ότι ο μοναδικός ενήλικος μάρτυρας που ήταν παρών δεν παρατήρησε τραυματισμούς που να συνάδουν με τους ισχυρισμούς του Ολιβιέ», συμπλήρωσε στην κατάθεσή της.

Παράλληλα, η Μπέρι εξέφρασε την αντίθεσή της στο αίτημα του Μαρτίνεζ να καταθέσει ο Μασέο στις επικείμενες ακροαματικές διαδικασίες για την επιμέλεια. Σύμφωνα με τη δήλωση του Μαρτίνεζ, ο 12χρονος θέλει να απευθυνθεί στο δικαστήριο «για να πει τη δική του πλευρά της ιστορίας» και να μιλήσει ανοιχτά για τις προτιμήσεις του σχετικά με την επιμέλεια και για το περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο:

«Θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να ακουστεί η φωνή του σχετικά με όσα βίωσε εκείνο το βράδυ», έγραψε ο Μαρτίνεζ στη δήλωσή του. «Αν εμποδιστεί από το να απευθυνθεί στο Δικαστήριο σχετικά με αυτές τις καταγγελίες, φοβάμαι ότι θα αποθαρρυνθεί από το να αναφέρει προβλήματα ή πιθανή κακοποίηση στο μέλλον», πρόσθεσε.

Ο Μαρτίνεζ ανέφερε ακόμη πως η Μπέρι θα προσπαθούσε να εμποδίσει τον γιο τους να απευθυνθεί απευθείας στο δικαστήριο γιατί «θα είναι καθοριστική για να μάθουν ολόκληρη την αλήθεια σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν στις 26 Σεπτεμβρίου».

Στην απάντησή της, όμως, η Μπέρι επισήμανε ότι ο πρώην σύζυγός της έχει «καθοδηγήσει και χειραγωγήσει» τον γιο τους, προσθέτοντας ότι «ζητά δικαστική προστασία ενώ υποτιμά την κατάθεση ενηλίκων μαρτύρων που έχουν άμεση προσωπική γνώση των σχετικών γεγονότων».

Ο δικηγόρος του Μαρτίνεζ, Πάτρικ Μπαντγκασεριάνς, αρνήθηκε τις καταγγελίες σε δήλωσή του στο People:

«Αρνούμαστε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς. Το παιδί είναι το βασικό θύμα εδώ.

Τα θύματα κακοποίησης θα πρέπει να μπορούν να καταθέτουν σχετικά με την κακοποίηση που υπέστησαν. Δεν μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η αντίδικη πλευρά δεν θέλει να καταθέσει ο Μασέο. Η αντίδικη πλευρά φαίνεται να φοβάται για το τι θα πει το παιδί».