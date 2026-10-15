Η Κέιλι Κουόκο έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, οι φωτογραφίες από το μαιευτήριο με το νεογέννητο μωρό
Η Κέιλι Κουόκο έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, οι φωτογραφίες από το μαιευτήριο με το νεογέννητο μωρό
Η ζωή μου άλλαξε ολοκληρωτικά από τη στιγμή που γνωριστήκαμε, έγραψε η ηθοποιός για τον αρραβωνιαστικό της
Μητέρα για δεύτερη φορά έγινε η Κέιλι Κουόκο, κάνοντας η ίδια γνωστή την ευχάριστη είδηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το μωρό από το μαιευτήριο.
Η 40χρονη ηθοποιός και ο αρραβωνιαστικός της, Τομ Πέλφρεϊ απέκτησαν ένα κοριτσάκι που θα πάρει το όνομα Φιλομένα Καρμάιν Μπόμπι. Η Κουόκο ανακοίνωσε τη γέννηση του παιδιού της την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram.
«Φιλομένα Καρμάιν Μπόμπι Πέλφρεϊ. 12 Οκτωβρίου 2026. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω αυτό το συναίσθημα για άλλη μια φορά. Τι ευλογία» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. «Είμαστε τόσο ευγνώμονες για αυτή την τρελή, άγρια διαδρομή με τα πάνω και τα κάτω που μας οδήγησε στη μικρή μας Φίλο! Η οικογένειά μας είναι πλέον ολοκληρωμένη. Ώρα να φέρουμε το μωρό της Ματίλντα στο σπίτι. Τομ Πέλφρεϊ, η ζωή μου άλλαξε ολοκληρωτικά από τη στιγμή που γνωριστήκαμε και τα δώρα συνεχίζονται. Θα σε αγαπώ για πάντα, μπαμπά των κοριτσιών» κατέληξε.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Κουόκο είχε ανακοινώσει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες. Λίγο μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, η ηθοποιός διοργάνωσε ένα baby shower.
Η Ματίλντα γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2023, ενώ η Κουόκο και ο Πέλφρεϊ αρραβωνιάστηκαν τον Αύγουστο του 2024. Σε συνέντευξή της στο People, η ηθοποιός είχε εξηγήσει ότι απολάμβανε την οικογενειακή τους ζωή και δεν ήθελε να βιάζεται να περάσει στο επόμενο στάδιο.
«Μόλις απέκτησα το μωρό μου, άρχισαν να με ρωτούν: “Πότε θα κάνεις το δεύτερο;”. Κι εγώ έλεγα: “Θεέ μου, δεν θα με αφήσει κανείς να το απολαύσω απλώς;”» είχε δηλώσει.
Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Κουόκο είχε μιλήσει επίσης στο ίδιο μέσο για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένειά τους. Τότε, είχε αναφέρει ότι εκείνη και ο αρραβωνιαστικός της δεν βιάζονταν να παντρευτούν και ότι ήταν ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να αποκτήσουν ακόμη ένα παιδί πριν από τον γάμο τους.
Η 40χρονη ηθοποιός και ο αρραβωνιαστικός της, Τομ Πέλφρεϊ απέκτησαν ένα κοριτσάκι που θα πάρει το όνομα Φιλομένα Καρμάιν Μπόμπι. Η Κουόκο ανακοίνωσε τη γέννηση του παιδιού της την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram.
«Φιλομένα Καρμάιν Μπόμπι Πέλφρεϊ. 12 Οκτωβρίου 2026. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω αυτό το συναίσθημα για άλλη μια φορά. Τι ευλογία» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. «Είμαστε τόσο ευγνώμονες για αυτή την τρελή, άγρια διαδρομή με τα πάνω και τα κάτω που μας οδήγησε στη μικρή μας Φίλο! Η οικογένειά μας είναι πλέον ολοκληρωμένη. Ώρα να φέρουμε το μωρό της Ματίλντα στο σπίτι. Τομ Πέλφρεϊ, η ζωή μου άλλαξε ολοκληρωτικά από τη στιγμή που γνωριστήκαμε και τα δώρα συνεχίζονται. Θα σε αγαπώ για πάντα, μπαμπά των κοριτσιών» κατέληξε.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Κουόκο είχε ανακοινώσει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες. Λίγο μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, η ηθοποιός διοργάνωσε ένα baby shower.
Η Ματίλντα γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2023, ενώ η Κουόκο και ο Πέλφρεϊ αρραβωνιάστηκαν τον Αύγουστο του 2024. Σε συνέντευξή της στο People, η ηθοποιός είχε εξηγήσει ότι απολάμβανε την οικογενειακή τους ζωή και δεν ήθελε να βιάζεται να περάσει στο επόμενο στάδιο.
«Μόλις απέκτησα το μωρό μου, άρχισαν να με ρωτούν: “Πότε θα κάνεις το δεύτερο;”. Κι εγώ έλεγα: “Θεέ μου, δεν θα με αφήσει κανείς να το απολαύσω απλώς;”» είχε δηλώσει.
Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Κουόκο είχε μιλήσει επίσης στο ίδιο μέσο για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένειά τους. Τότε, είχε αναφέρει ότι εκείνη και ο αρραβωνιαστικός της δεν βιάζονταν να παντρευτούν και ότι ήταν ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να αποκτήσουν ακόμη ένα παιδί πριν από τον γάμο τους.
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