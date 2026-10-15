Η Άννα Βίσση πήγε σε συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι: Το σχόλιο για την τραγουδίστρια μετά τη «μεγάλη αγάπη που εισέπραξε»
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Άννα Βίσση Σελίν Ντιόν Παρίσι Συναυλία

Η Άννα Βίσση πήγε σε συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι: Το σχόλιο για την τραγουδίστρια μετά τη «μεγάλη αγάπη που εισέπραξε»

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα λίγες ημέρες μετά τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση πήγε σε συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι: Το σχόλιο για την τραγουδίστρια μετά τη «μεγάλη αγάπη που εισέπραξε»
Ιωάννα Μαρίνου
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Τη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι παρακολούθησε η Άννα Βίσση, η οποία σχολίασε την αντίδραση της συναδέλφου της μπροστά στην αγάπη που της έδειξε το κοινό.

 Λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στο ΟΑΚΑ και αφότου ξέσπασε η κόντρα της με τον Νίκο Καρβέλα, η Άννα Βίσση ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τα ξημερώματα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου ένα βίντεο, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από τη βραδιά, εστιάζοντας σε μια στιγμή κατά την οποία η Ντιόν αντέδρασε στην αγάπη που της έδειξε το κοινό, με τους θαυμαστές της να φωνάζουν το όνομά της και να τη χειροκροτούν. «Highlight της συναυλίας. Η μικρή αυτή “αμηχανία” μπροστά στη μεγάλη αγάπη που εισέπραξε» σημείωσε η Άννα Βίσση πάνω στο story που έκανε.

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
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