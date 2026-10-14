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Μπεν Άφλεκ: Το Justice League ήταν το χαμηλότερο σημείο της καριέρας μου, πάρα πολύ αρνητική εμπειρία
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Μπεν Άφλεκ Justice League

Μπεν Άφλεκ: Το Justice League ήταν το χαμηλότερο σημείο της καριέρας μου, πάρα πολύ αρνητική εμπειρία

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων αντιμετώπιζε τόσο επαγγελματικές όσο και προσωπικές δυσκολίες - «Όσο επώδυνα κι αν ήταν, δεν ήταν αυτά που επηρέασαν την ταινία», τόνισε

Μπεν Άφλεκ: Το Justice League ήταν το χαμηλότερο σημείο της καριέρας μου, πάρα πολύ αρνητική εμπειρία
Γεωργία Κοτζιά
Ως το χαμηλότερο σημείο της καριέρας του χαρακτήρισε τη συμμετοχή του στο «Justice League» ο Μπεν Άφλεκ, επισημαίνοντας πως η όλη εμπειρία του ήταν πολύ αρνητική.

Σε επεισόδιο του podcast «Happy Sad Confused», ο 54χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στα γυρίσματα της ταινίας του 2017 και εξήγησε πως εκείνο το διάστημα αντιμετώπιζε τόσο προσωπικές όσο και επαγγελματικές δυσκολίες.

Ο Μπεν Άφλεκ εξομολογήθηκε αρχικά: «Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία του "Justice League" για μένα ήταν πάρα, πάρα πολύ αρνητική για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κάποιοι από αυτούς είχαν να κάνουν απλώς με το πού βρισκόμουν εγώ προσωπικά, ενώ κάποιοι άλλοι είχαν να κάνουν με την τραγωδία που συνέβη εκείνη την περίοδο».


Ο ηθοποιός, σύμφωνα με τα ξένα μίντια, φέρεται πως μιλά για τον σκηνοθέτη της ταινίας, Ζακ Σνάιντερ, ο οποίος αποχώρησε από την παραγωγή μετά τον θάνατο της κόρης του, Ότομ Σνάιντερ, με τον Τζος Γουίντον να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία. 

Ο Γουίντον πραγματοποίησε πολλά επαναληπτικά γυρίσματα και αλλαγές στην ταινία: «Ήταν πολύ άσχημο το ότι τον έβγαλαν από την ταινία και τα επαναληπτικά γυρίσματα που κάναμε», είπε ο Άφλεκ και συμπλήρωσε: «Αυτό ήταν το χαμηλότερο σημείο, αν θέλετε, της καριέρας μου».

«Επίσης, κατάλαβα πραγματικά πώς δεν πρέπει να κάνεις μια τέτοια ταινία, δηλαδή όταν το στούντιο βρίσκεται σε σύγκρουση με τον σκηνοθέτη. Είναι πραγματικά λάθος», συνέχισε ο ηθοποιός για να καταλήξει σχετικά με την εμπειρία του από τα γυρίσματα: «Και ξέρετε, αυτό ήταν που ουσιαστικά καταδίκασε την ταινία».

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Όσον αφορά στις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε το ίδιο διάστημα, ο Άφλεκ παραδέχτηκε ότι πάλευε με το αλκοόλ, ενώ ο γάμος του με την Τζένιφερ Γκάρνερ έφτανε στο τέλος του: «Τότε άρχισα να νιώθω "Θεέ μου, θα ήθελα να κόψω το ποτό και δυσκολεύομαι να μην πίνω. Σκέφτομαι... απλώς θα κάνω αυτό. Απλώς θα κάνω εκείνο"», ανέφερε. «Και πήρα διαζύγιο. Θέλω να πω, ξέρετε, ήταν σίγουρα μια πολύ δύσκολη περίοδος για μένα σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά μπορώ να φανταστώ, έχοντας περάσει και έχοντας αντιμετωπίσει όλα αυτά, ότι εκείνα τα πράγματα, όσο επώδυνα κι αν ήταν, δεν ήταν αυτά που επηρέασαν την ταινία. Απλώς συνέβαιναν την ίδια περίοδο», πρόσθεσε.
Γεωργία Κοτζιά

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