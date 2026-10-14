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Ο Μπρους Γουίλις είχε συμβουλέψει τον Μπεν Άφλεκ να μην παίξει στο «Ερωτευμένος Σαίξπηρ»: Έκανε λάθος, είπε ο ηθοποιός
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Μπεν Άφλεκ Μπρους Γουίλις Ταινία

Ο Μπρους Γουίλις είχε συμβουλέψει τον Μπεν Άφλεκ να μην παίξει στο «Ερωτευμένος Σαίξπηρ»: Έκανε λάθος, είπε ο ηθοποιός

Ο ηθοποιός προσπαθούσε να τον συμβουλέψει πώς μπορούσε να εξελιχθεί σε σταρ του κινηματογράφου

Ο Μπρους Γουίλις είχε συμβουλέψει τον Μπεν Άφλεκ να μην παίξει στο «Ερωτευμένος Σαίξπηρ»: Έκανε λάθος, είπε ο ηθοποιός
Ιωάννα Μαρίνου
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Τις συμβουλές που είχε δεχτεί από τον Μπρους Γουίλις και τον Μπίλι Μπομπ Θόρντον, όταν συνεργάζονταν στην ταινία «Armageddon», θυμήθηκε ο Μπεν Άφλεκ, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι ο πρώτος τον είχε αποτρέψει από το να συμμετάσχει στην ταινία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ».

Ο ηθοποιός μίλησε για τις εμπειρίες του σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Sad Confused». Όπως δήλωσε, ο Γουίλις, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησε στο φιλμ επιστημονικής φαντασίας του 1998, είχε επιχειρήσει να τον συμβουλεύσει για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ως σταρ του κινηματογράφου.

Πιο αναλυτικά, ο Γουίλις είχε προσπαθήσει να τον αποτρέψει και από τη συμμετοχή του στο «Ερωτευμένος Σαίξπηρ». «Μου έλεγε: “Φίλε, μην πας να κάνεις εκείνη την ταινία με τον Σαίξπηρ. Δεν θέλεις να κάνεις αυτή την ταινία”» ανέφερε ο Άφλεκ. «Σε εκείνο, πάντως, έκανε λάθος. Αν και, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είχε διαβάσει το σενάριο» συμπλήρωσε.

«Ο Μπρους Γουίλις κάποτε γύρισε και μου είπε: “Η φωνή σου είναι πολύ ψηλή”» θυμήθηκε ο Άφλεκ και συνέχισε: «Του είπα: “Τι;” και μου απάντησε: “Μην έχεις τόσο ψηλή φωνή”. Του είπα: “Μπρους, αυτή είναι απλώς η φωνή μου. Μπορώ να την αλλάξω;”». Όπως ανέφερε, ο Γουίλις επέμεινε: «Δεν θέλεις να ακούγεσαι έτσι, φίλε. Προσπαθώ να σε βοηθήσω».

Ο Μπεν Άφλεκ διευκρίνισε ότι θεωρούσε τον Γουίλις «τον πιο γλυκό άνθρωπο στον κόσμο» και ότι αντιλαμβανόταν πως η συμβουλή του ήταν ειλικρινής. «Αγαπώ τον Μπρους και πραγματικά μου έδινε μια συμβουλή» είπε.

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Η ταινία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 1999. Ο Άφλεκ υποδύθηκε τον Νεντ Άλιν, έναν ηθοποιό που εμφανίζεται στις παραστάσεις του Σαίξπηρ στο θέατρο Globe.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Άφλεκ αναφέρθηκε και σε έναν ακόμη συμπρωταγωνιστή του από το «Armageddon», τον Μπίλι Μπομπ Θόρντον και θυμήθηκε την περίοδο μετά την επιτυχία του «Good Will Hunting». «Θυμάμαι ότι γυρίζαμε το “Armageddon” μετά το “Good Will Hunting”. Ο Μπίλι είχε κερδίσει το Όσκαρ σεναρίου την προηγούμενη χρονιά για το “Sling Blade”, μια ταινία που λατρεύαμε» δήλωσε.

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Ο Θόρντον, όπως περιέγραψε ο Άφλεκ, συνήθιζε να πειράζει τον ίδιο και τον Ματ Ντέιμον για το Όσκαρ που είχαν κερδίσει από κοινού για το σενάριο του «Good Will Hunting». «Είδα τον Μπίλι σε ένα πάρτι μετά τα Όσκαρ και μου είπε: “Να σε ρωτήσω κάτι. Σας δίνουν μισό Όσκαρ στον καθένα, αφού το γράψατε και οι δύο; Πήρατε μισό; Τι στο διάολο σας δίνουν; Ένα κλάσμα του Όσκαρ; Ξέρεις ότι το δικό μου είναι ολόκληρο, έτσι; Εγώ έχω ένα ολόκληρο”. Ο Μπίλι είναι απίστευτα αστείος» δήλωσε ο ηθοποιός.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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