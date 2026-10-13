Εμίλια Κλαρκ για τον ηλικιακό ρατσισμό στο Χόλιγουντ: Κρίνουμε τις γυναίκες πιο γρήγορα, αυτό με κρατάει ξύπνια τα βράδια
Εμίλια Κλαρκ για τον ηλικιακό ρατσισμό στο Χόλιγουντ: Κρίνουμε τις γυναίκες πιο γρήγορα, αυτό με κρατάει ξύπνια τα βράδια
Η 39χρονη ηθοποιός μίλησε για το γεγονός πως η βιομηχανία του θεάματος αντιμετωπίζει διαφορετικά τα δύο φύλα
Το γεγονός πως οι γυναίκες κρίνονται περισσότερο και πολύ πιο γρήγορα από τους άντρες στο Χόλιγουντ, σχετικά με την ηλικία τους, κρατάει ξύπνια την Εμίλια Κλαρκ, όπως δήλωσε η ίδια.
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Marie Claire UK, καταφέρθηκε εναντίον του ηλικιακού ρατσισμού και της έλλειψης σημαντικών ρόλων για τις γυναίκες όσο μεγαλώνουν, τονίζοντας πως η βιομηχανία αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά τα δύο φύλα.
Η 39χρονη Κλαρκ σχολίασε χαρακτηριστικά: «Η διαφορά, νομίζω, είναι ότι ακόμη και σήμερα, ως κοινωνία, είμαστε πιο γρήγοροι στο να κρίνουμε τις γυναίκες απ' ό,τι τους άνδρες. Ναι, αυτό με κρατά ξύπνια τα βράδια».
Η ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη στα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς που καλούνται επίσης να αντιμετωπίσουν πολλές γυναίκες στον χώρο του θεάματος: «Θέλετε να δείχνουμε ίδιες; Θέλετε να είμαστε ένας πληθυσμός με το ίδιο πρόσωπο και το ίδιο σώμα; Έλα τώρα, είμαστε άνθρωποι. Θα αλλάξουμε».
Στην ίδια συνέντευξη, η Κλαρκ μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όσο συμμετείχε στο «Game of Thrones». Η ηθοποιός το 2011, λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της πρώτης σεζόν, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία, ενώ το 2013 υπέστη και δεύτερη. Λίγο αργότερα κλήθηκε να αντιμετωπίσει και την απώλεια του πατέρα της.
«Όταν γύριζα το "Game of Thrones", δεν είχα καμία περιέργεια για τον εαυτό μου, για την εμπειρία, για τίποτα. Ήμουν απλώς σε σοκ. Πάγωσα για 10 χρόνια», θυμήθηκε η Κλαρκ και πρόσθεσε: «Η πρώτη σεζόν ολοκληρώθηκε τα Χριστούγεννα. Μέχρι τον Φεβρουάριο, βρισκόμουν στο νοσοκομείο με την πρώτη εγκεφαλική μου αιμορραγία. Οπότε η πρώτη μου περιοδεία για την προώθηση της σειράς έγινε ενώ ήμουν με μορφίνη».
Όπως αποκάλυψε, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια, της δημιουργήθηκαν οι «ενοχές της επιζήσασας»: «Για αρκετά χρόνια ένιωθα ότι είχα ξεγελάσει τον θάνατο και ότι ερχόταν να με βρει. Πραγματικά ένιωθα ότι είχα κάνει κάτι λάθος και ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ. Πίστευα επίσης ότι είχε καταστρέψει την ικανότητά μου να υποδύομαι ρόλους, κάτι με το οποίο ίσως συμφωνούν ορισμένοι», ανέφερε με χιούμορ, για να καταλήξει πως πλέον βρίσκεται «στην άλλη πλευρά».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Marie Claire UK, καταφέρθηκε εναντίον του ηλικιακού ρατσισμού και της έλλειψης σημαντικών ρόλων για τις γυναίκες όσο μεγαλώνουν, τονίζοντας πως η βιομηχανία αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά τα δύο φύλα.
Η 39χρονη Κλαρκ σχολίασε χαρακτηριστικά: «Η διαφορά, νομίζω, είναι ότι ακόμη και σήμερα, ως κοινωνία, είμαστε πιο γρήγοροι στο να κρίνουμε τις γυναίκες απ' ό,τι τους άνδρες. Ναι, αυτό με κρατά ξύπνια τα βράδια».
Emilia Clarke, 39, hits out at ageism in Hollywood and says she's 'kept up at night' by the lack of roles for women as they age after spending a decade 'in shock' while filming Game Of Thrones https://t.co/KU2GgbAwQC— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2026
Η ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη στα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς που καλούνται επίσης να αντιμετωπίσουν πολλές γυναίκες στον χώρο του θεάματος: «Θέλετε να δείχνουμε ίδιες; Θέλετε να είμαστε ένας πληθυσμός με το ίδιο πρόσωπο και το ίδιο σώμα; Έλα τώρα, είμαστε άνθρωποι. Θα αλλάξουμε».
Στην ίδια συνέντευξη, η Κλαρκ μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όσο συμμετείχε στο «Game of Thrones». Η ηθοποιός το 2011, λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της πρώτης σεζόν, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία, ενώ το 2013 υπέστη και δεύτερη. Λίγο αργότερα κλήθηκε να αντιμετωπίσει και την απώλεια του πατέρα της.
«Όταν γύριζα το "Game of Thrones", δεν είχα καμία περιέργεια για τον εαυτό μου, για την εμπειρία, για τίποτα. Ήμουν απλώς σε σοκ. Πάγωσα για 10 χρόνια», θυμήθηκε η Κλαρκ και πρόσθεσε: «Η πρώτη σεζόν ολοκληρώθηκε τα Χριστούγεννα. Μέχρι τον Φεβρουάριο, βρισκόμουν στο νοσοκομείο με την πρώτη εγκεφαλική μου αιμορραγία. Οπότε η πρώτη μου περιοδεία για την προώθηση της σειράς έγινε ενώ ήμουν με μορφίνη».
Όπως αποκάλυψε, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια, της δημιουργήθηκαν οι «ενοχές της επιζήσασας»: «Για αρκετά χρόνια ένιωθα ότι είχα ξεγελάσει τον θάνατο και ότι ερχόταν να με βρει. Πραγματικά ένιωθα ότι είχα κάνει κάτι λάθος και ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ. Πίστευα επίσης ότι είχε καταστρέψει την ικανότητά μου να υποδύομαι ρόλους, κάτι με το οποίο ίσως συμφωνούν ορισμένοι», ανέφερε με χιούμορ, για να καταλήξει πως πλέον βρίσκεται «στην άλλη πλευρά».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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