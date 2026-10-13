Μπουρδούμης για τις κοινές διακοπές με τη Δροσάκη και τον γιο τους μετά το διαζύγιο: Δεν έγινε από την πρώτη μέρα αυτό
Μπουρδούμης για τις κοινές διακοπές με τη Δροσάκη και τον γιο τους μετά το διαζύγιο: Δεν έγινε από την πρώτη μέρα αυτό
Χτίστηκε σιγά σιγά γιατί ήταν η θέληση και των δύο να είμαστε κοντά στο παιδί μας, εξήγησε ο ηθοποιός
Για τις κοινές διακοπές και τον χρόνο που περνάει με τη Λένα Δροσάκη και τον γιο τους απάντησε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, εξηγώντας πως δεν είναι κάτι που συνέβη από την πρώτη στιγμή, τονίζοντας πως η σχέση του με την πρώην σύζυγό του χτίστηκε ξανά σιγά σιγά μετά το διαζύγιο.
Ο ηθοποιός τόνισε μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, πως στόχος και των δύο είναι να βρίσκονται κοντά στο παιδί τους, επομένως θεωρούν πως είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν οι κοινές αυτές στιγμές στο πρόγραμμά τους.
Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Δεν έγινε από την πρώτη μέρα. Χτίστηκε σιγά σιγά. Ούτε έγινε με ένα πλάνο. Δεν υπάρχουν πλάνα σε αυτά. Προέκυψαν και ήταν και η θέληση και των δύο να είμαστε κοντά του και αυτό δεν σημαίνει ότι θα διαχωρίσουμε κάποια κομμάτια στην κοινή μας ζωή. Γιατί ο Αναστάσης θα είναι ένα κομμάτι της κοινής μας ζωής. Οπότε το να πάμε μια-δυο φορές διακοπές, να φάμε ή οτιδήποτε άλλο είναι μέσα στο πλάνο».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός επισήμανε πως ο γιος τους χαίρεται που και οι δύο του γονείς είναι καλά και βρίσκονται στο πλευρό του: «Καμιά φορά συναντάω κόσμο και με ρωτάνε "μα δεν είναι περίεργο για το παιδί;". Όχι, το παιδί αντιλαμβάνεται ότι είναι καλά οι γονείς του καταρχάς, ότι δεν είναι ο πόλεμος των Ρόουζ και γίνεται χαμός. Οπότε αντιλαμβάνεται ότι είναι μία κατάσταση "οι γονείς μου είναι καλά, με αγαπάνε, με φροντίζουν και είναι και τώρα και οι δύο μαζί". Αυτό είναι το πιο σημαντικό για ένα παιδί. Ωραία και τα παιχνίδια, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό μετράει», είπε.
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης πρόσθεσε πως με τη Λένα Δροσάκη προσπαθούν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, όχι μόνο όσον αφορά στο κομμάτι της γονεϊκότητας, αλλά και στον επαγγελματικό τομέα: «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να είμαστε κοντά του. Κάνουμε το ίδιο επάγγελμα, υπάρχουν αγωνίες, υπάρχουν οι εναλλαγές, πολλές δουλειές - καθόλου δουλειά... Προσπαθούμε να στηρίξουμε και σε αυτό το κομμάτι ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, στο πώς θα διαχειριστούμε τον χρόνο μαζί με τον Αναστάση», εξήγησε.
Κλείνοντας, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο που τον άλλαξε η πατρότητα: «Δεν ξέρω αν άλλαξε η κοσμοθεωρία, αλλά άλλαξε, αυτό που λένε όλοι, η οπτική μου στα πράγματα», δήλωσε.
Ο ηθοποιός τόνισε μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, πως στόχος και των δύο είναι να βρίσκονται κοντά στο παιδί τους, επομένως θεωρούν πως είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν οι κοινές αυτές στιγμές στο πρόγραμμά τους.
Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Δεν έγινε από την πρώτη μέρα. Χτίστηκε σιγά σιγά. Ούτε έγινε με ένα πλάνο. Δεν υπάρχουν πλάνα σε αυτά. Προέκυψαν και ήταν και η θέληση και των δύο να είμαστε κοντά του και αυτό δεν σημαίνει ότι θα διαχωρίσουμε κάποια κομμάτια στην κοινή μας ζωή. Γιατί ο Αναστάσης θα είναι ένα κομμάτι της κοινής μας ζωής. Οπότε το να πάμε μια-δυο φορές διακοπές, να φάμε ή οτιδήποτε άλλο είναι μέσα στο πλάνο».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός επισήμανε πως ο γιος τους χαίρεται που και οι δύο του γονείς είναι καλά και βρίσκονται στο πλευρό του: «Καμιά φορά συναντάω κόσμο και με ρωτάνε "μα δεν είναι περίεργο για το παιδί;". Όχι, το παιδί αντιλαμβάνεται ότι είναι καλά οι γονείς του καταρχάς, ότι δεν είναι ο πόλεμος των Ρόουζ και γίνεται χαμός. Οπότε αντιλαμβάνεται ότι είναι μία κατάσταση "οι γονείς μου είναι καλά, με αγαπάνε, με φροντίζουν και είναι και τώρα και οι δύο μαζί". Αυτό είναι το πιο σημαντικό για ένα παιδί. Ωραία και τα παιχνίδια, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό μετράει», είπε.
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης πρόσθεσε πως με τη Λένα Δροσάκη προσπαθούν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, όχι μόνο όσον αφορά στο κομμάτι της γονεϊκότητας, αλλά και στον επαγγελματικό τομέα: «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να είμαστε κοντά του. Κάνουμε το ίδιο επάγγελμα, υπάρχουν αγωνίες, υπάρχουν οι εναλλαγές, πολλές δουλειές - καθόλου δουλειά... Προσπαθούμε να στηρίξουμε και σε αυτό το κομμάτι ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, στο πώς θα διαχειριστούμε τον χρόνο μαζί με τον Αναστάση», εξήγησε.
Κλείνοντας, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο που τον άλλαξε η πατρότητα: «Δεν ξέρω αν άλλαξε η κοσμοθεωρία, αλλά άλλαξε, αυτό που λένε όλοι, η οπτική μου στα πράγματα», δήλωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα