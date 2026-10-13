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Απρόοπτο σε συναυλία της Μαρίνας Σπανού: Έπεσε το πιάνο μπροστά στα πόδια της ενώ έπαιζε μουσική, δείτε βίντεο
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Μαρίνα Σπανού Συναυλία Απρόοπτο

Απρόοπτο σε συναυλία της Μαρίνας Σπανού: Έπεσε το πιάνο μπροστά στα πόδια της ενώ έπαιζε μουσική, δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια έμεινε να κοιτά έκπληκτη του θεατές

Απρόοπτο σε συναυλία της Μαρίνας Σπανού: Έπεσε το πιάνο μπροστά στα πόδια της ενώ έπαιζε μουσική, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απρόοπτο συνέβη σε συναυλία της Μαρίνας Σπανού, καθώς την ώρα που τραγουδούσε και έπαιζε μουσική, έπεσε ξαφνικά το πιάνο μπροστά στα πόδια της.

Η τραγουδίστρια, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, έδωσε το παρών στη γιορτή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του ΕΚΠΑ στα Προπύλαια, όπου ερμήνευσε κάποια από τα τραγούδια της και όσο έπαιζε πιάνο, όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε θεατής και δημοσίευσε στην πορεία στο TikTok, το όργανο βρέθηκε στο πάτωμα.

Η Μαρίνα Σπανού κοιτούσε έκπληκτη, ωστόσο αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ. Η τραγουδίστρια αναδημοσίευσε το βίντεο το οποίο έγραφε «Στιγμές πριν από την καταστροφή» στα stories της στο Instagram την επόμενη ημέρα και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αποκλείεται».

Δείτε το βίντεο

Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ

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